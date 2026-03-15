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19:19 - Waldwisse : élections municipales et dynamiques démographiques Devant le bureau de vote de Waldwisse, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 804 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 19 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 425 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (87,93%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 31,43% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 29,46% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 855,74 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Finalement, Waldwisse incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Waldwisse Le RN n'était pas formellement représenté lors de la dernière campagne municipale à Waldwisse il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 28,42% des suffrages lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 51,16% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 33,93% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Waldwisse comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 43,42% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 48,97% pour le parti nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 52,68% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Isabelle Rauch.

16:58 - Aux dernières municipales, 38,32 % d'abstention à Waldwisse L'abstention des électeurs à Waldwisse sera l'un des pivots de ces municipales 2026. La fuite des électeurs s'élevait à 38,32 % pour le premier tour des municipales de 2020, un taux particulièrement faible alors que sévissait la pandémie du Covid. Il est en effet établi de longue date qu'une municipale reste, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les citoyens votent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 23,85 % des citoyens en mesure de voter. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 53,77 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 41,45 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 64,34 % des inscrits. L'observation de ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée d'identifier Waldwisse comme une localité souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Waldwisse Baptiste Philippo (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des législatives à Waldwisse en 2024 avec 48,97%. Isabelle Rauch (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 31,38%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Baptiste Philippo culminant à 52,68% des voix dans la commune. Lors du scrutin européen précédemment, les citoyens de Waldwisse avaient cette fois placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 43,42% des inscrits. La physionomie politique de Waldwisse a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Waldwisse : regard sur les scores majeurs de la dernière présidentielle en date Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Waldwisse portaient leur choix sur Stéphane Reichling (RN) avec 33,93% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Isabelle Rauch (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 56,52% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Waldwisse choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 28,69% des voix, devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 28,42%. Lors de la finale de l'élection à Waldwisse, les électeurs accordaient 51,16% pour Marine Le Pen, contre 48,84% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Waldwisse révèle donc une ville politiquement partagée.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Waldwisse Sur le plan de la fiscalité locale à Waldwisse, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 450 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 327 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est maintenu à 23,74 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 2 900 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 64 300 euros récoltés en 2020 avec un taux resté à près de 9,63 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Waldwisse Les forces politiques en présence demeurent façonnées par le résultat du dernier scrutin communal à Waldwisse. Pour rappel, cette élection se distinguait par des candidatures individuelles à l'époque et non des listes. 15 sièges ont été pourvus dès le premier tour. Jean Guy Magard a réuni le plus de voix avec 193 suffrages (60,69%). Juste derrière, Jean-Michel Streit a obtenu 184 suffrages en sa faveur (57,86%). Jean-Claude Richard a suivi, rassemblant 57,86% des bulletins. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Au moment des municipales 2026 à Waldwisse, ces équilibres individuels si spécifiques aux petites communes vont encore compter. À noter que la règle des candidatures individuelles n'a en revanche plus cours dorénavant.