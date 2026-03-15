Résultat municipale 2026 à Waldwisse (57480) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Waldwisse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Waldwisse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Waldwisse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mario PONTICELLO
Mario PONTICELLO (12 élus) pour une commune proche et solidaire 		205 52,03%
  • Mario PONTICELLO
  • Marjolaine RIPPLINGER
  • Alexandre POESY
  • Stephanie RICHTER
  • Denis NEISIUS
  • Celine ASENSIO
  • Cedric DE SILVESTRI
  • Karine ZIRNHELD
  • Cyrille JAEGER
  • Brigitte GUERRA
  • Jacques DESCHAMPS
  • Jennifer HOFFMANN
Jean Guy MAGARD
Jean Guy MAGARD (3 élus) MOTIVES POUR CONTINUER 		189 47,97%
  • Jean Guy MAGARD
  • Christiane LOCKS
  • Jean-Claude RICHARD
Participation au scrutin Waldwisse
Taux de participation 73,01%
Taux d'abstention 26,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 403

Source : ministère de l’Intérieur

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