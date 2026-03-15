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19:19 - Élections à Walincourt-Selvigny : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les électeurs de Walincourt-Selvigny peuvent-ils influencer le résultat des municipales ? Avec 38% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 18,79%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (74,61%) met en relief le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (73,90%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 921 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,85%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,11%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Walincourt-Selvigny mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,39% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Quel score pour le RN à Walincourt-Selvigny lors des dernières élections ? Le mouvement nationaliste était absent lors de la dernière bataille municipale à Walincourt-Selvigny en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen récoltait 45,23% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 63,56% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 36,90% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste arrachait 55,08% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 54,56% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 58,06% pour le parti nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandre Dufosset.

16:58 - Les électeurs de Walincourt-Selvigny peu mobilisés lors des scrutins Il y a six ans, le tour de chauffe de la municipale à Walincourt-Selvigny avait été marqué par une abstention de 71,46 %, largement au-dessus des 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 28,54 %), en pleine épidémie de Covid à l'époque. Le scrutin municipal reste pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se mobilisent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été définie par une abstention à 32,93 % dans la ville (contre 67,07 % de participation). Certes, ces élections ne sont pas de même nature, mais la trajectoire entre les législatives de 2022 et celles de 2024 reste riche en enseignements. L'abstention aux législatives, mesurée à 60,65 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 39,21 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 52,47 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune frappée par un fort abstentionnisme par rapport aux moyennes françaises. Pour cette élection municipale, cette contingence à Walincourt-Selvigny sera en tout cas déterminante dans l'issue du scrutin.

15:59 - Comment a voté Walincourt-Selvigny lors de la dernière année électorale ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Walincourt-Selvigny. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (54,56%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Walincourt-Selvigny plébiscitaient ensuite Alexandre Dufosset (Rassemblement National) avec 58,06% au premier tour. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Walincourt-Selvigny s'était massivement dirigée vers le RN Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Walincourt-Selvigny privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (45,23%), surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 22,47%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en livrant 63,56% pour Marine Le Pen, contre 36,44% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Walincourt-Selvigny plébiscitaient Mélanie Disdier (RN) avec 36,90% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Mélanie Disdier virant de nouveau en tête avec 55,08% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Constat clé avant les municipales 2026 : des impôts stables à Walincourt-Selvigny Concernant la pression fiscale de Walincourt-Selvigny, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 529 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 506 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais environ 36,88 % en 2024 (contre environ 17,59 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 9 700 euros en 2024. Un montant loin des 306 200 euros récoltés en 2020 pour un taux stable de près de 5,00 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Walincourt-Selvigny Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Walincourt-Selvigny ont été très éclairants sur le paysage politique local. Seule en lice, la liste menée par Jérôme Méli a sans surprise rassemblé 100,00% des suffrages dès le premier tour. Cette élection à candidature unique ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette élection de 2026 à Walincourt-Selvigny, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Le défi à l'occasion de ces nouvelles élections municipales sera de voir si une vraie opposition se manifeste face à cette hégémonie. Un début de réponse très clair a déjà été apporté avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).