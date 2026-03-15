Résultat municipale 2026 à Walincourt-Selvigny (59127) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Walincourt-Selvigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Walincourt-Selvigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Walincourt-Selvigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme MÉLI
Jérôme MÉLI (17 élus) S'engager, agir, réussir 		644 73,10%
  • Jérôme MÉLI
  • Chantal MAILLY
  • Yves WAYEMBERGE
  • Maïté LEFEBVRE
  • Bruno CASEZ
  • Isabelle GALLOIS
  • Alain COYOT
  • Pascale BENGIN
  • Mathieu WARENGHEM
  • Agnès PETYT
  • Laurent HUTIN
  • Floriane THIELAIN
  • Didier BEAUVILLAIN
  • Peggy BOQUILLON
  • Michel PETYT
  • Virginie GONCALVES
  • Laurent BRISSON
Maxime DESSAINT
Maxime DESSAINT (2 élus) Deux clochers pour un projet 		237 26,90%
  • Maxime DESSAINT
  • Nadine PRUVOT
Participation au scrutin Walincourt-Selvigny
Taux de participation 59,01%
Taux d'abstention 40,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 904

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Nord ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Nord. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Walincourt-Selvigny