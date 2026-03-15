Résultat municipale 2026 à Walincourt-Selvigny (59127) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Walincourt-Selvigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Walincourt-Selvigny, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Walincourt-Selvigny [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme MÉLI (17 élus) S'engager, agir, réussir
|644
|73,10%
|
|Maxime DESSAINT (2 élus) Deux clochers pour un projet
|237
|26,90%
|
|Participation au scrutin
|Walincourt-Selvigny
|Taux de participation
|59,01%
|Taux d'abstention
|40,99%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Nombre de votants
|904
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Walincourt-Selvigny [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Walincourt-Selvigny en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Walincourt-Selvigny
19:19 - Élections à Walincourt-Selvigny : l'impact des caractéristiques démographiques
Comment les électeurs de Walincourt-Selvigny peuvent-ils influencer le résultat des municipales ? Avec 38% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 18,79%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (74,61%) met en relief le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (73,90%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 921 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,85%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,11%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Walincourt-Selvigny mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,39% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.
17:57 - Quel score pour le RN à Walincourt-Selvigny lors des dernières élections ?
Le mouvement nationaliste était absent lors de la dernière bataille municipale à Walincourt-Selvigny en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen récoltait 45,23% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 63,56% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 36,90% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste arrachait 55,08% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 54,56% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 58,06% pour le parti nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandre Dufosset.
16:58 - Les électeurs de Walincourt-Selvigny peu mobilisés lors des scrutins
Il y a six ans, le tour de chauffe de la municipale à Walincourt-Selvigny avait été marqué par une abstention de 71,46 %, largement au-dessus des 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 28,54 %), en pleine épidémie de Covid à l'époque. Le scrutin municipal reste pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se mobilisent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été définie par une abstention à 32,93 % dans la ville (contre 67,07 % de participation). Certes, ces élections ne sont pas de même nature, mais la trajectoire entre les législatives de 2022 et celles de 2024 reste riche en enseignements. L'abstention aux législatives, mesurée à 60,65 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 39,21 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 52,47 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune frappée par un fort abstentionnisme par rapport aux moyennes françaises. Pour cette élection municipale, cette contingence à Walincourt-Selvigny sera en tout cas déterminante dans l'issue du scrutin.
15:59 - Comment a voté Walincourt-Selvigny lors de la dernière année électorale ?
Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Walincourt-Selvigny. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (54,56%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Walincourt-Selvigny plébiscitaient ensuite Alexandre Dufosset (Rassemblement National) avec 58,06% au premier tour. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.
14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Walincourt-Selvigny s'était massivement dirigée vers le RN
Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Walincourt-Selvigny privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (45,23%), surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 22,47%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en livrant 63,56% pour Marine Le Pen, contre 36,44% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Walincourt-Selvigny plébiscitaient Mélanie Disdier (RN) avec 36,90% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Mélanie Disdier virant de nouveau en tête avec 55,08% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué.
12:58 - Constat clé avant les municipales 2026 : des impôts stables à Walincourt-Selvigny
Concernant la pression fiscale de Walincourt-Selvigny, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 529 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 506 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais environ 36,88 % en 2024 (contre environ 17,59 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 9 700 euros en 2024. Un montant loin des 306 200 euros récoltés en 2020 pour un taux stable de près de 5,00 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.
11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Walincourt-Selvigny
Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Walincourt-Selvigny ont été très éclairants sur le paysage politique local. Seule en lice, la liste menée par Jérôme Méli a sans surprise rassemblé 100,00% des suffrages dès le premier tour. Cette élection à candidature unique ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette élection de 2026 à Walincourt-Selvigny, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Le défi à l'occasion de ces nouvelles élections municipales sera de voir si une vraie opposition se manifeste face à cette hégémonie. Un début de réponse très clair a déjà été apporté avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Walincourt-Selvigny
Pour voter, les électeurs de la localité sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Walincourt-Selvigny. Ce dimanche 15 mars 2026, les 1 515 électeurs de Walincourt-Selvigny sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est consultable ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
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