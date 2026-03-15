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19:19 - Analyse démographique et économique des municipales à Walscheid Dans les rues de Walscheid, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 827 logements pour 1 467 habitants, la densité de la ville est de 38 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 63 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 887 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (74,24%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 47,37% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 32,56% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 60,93 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Walscheid, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Quel poids pour le RN à Walscheid lors des dernières élections ? Le RN ne présentait pas formellement de liste à la dernière bataille municipale à Walscheid il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 39,74% des voix lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 59,21% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 20,15% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le RN validait 26,43% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 51,18% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 43,68% pour le RN. Il finira avec 43,03% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Walscheid plutôt mobilisée lors des élections Dans le cadre de la municipale à Walscheid, l'abstention jouera un rôle essentiel sur les résultats. La fuite des électeurs s'élevait à 36,88 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score très inférieur aux 55,3 % du pays alors que l'épidémie de Covid-19 commençait à toucher la population. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'établir à 24,78 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 50,32 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 36,10 % au premier tour, contre 55,39 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une commune globalement épargnée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Le choc de la dernière année électorale en date à Walscheid La situation politique de Walscheid a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une zone pivot, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale. Les élections européennes du printemps 2024 à Walscheid avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,18%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 12,33% des suffrages. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Walscheid plébiscitaient ensuite Océane Simon (Rassemblement National) avec 43,68% au premier tour. C'est finalement Fabien Di Filippo (Les Républicains) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 56,97% des suffrages exprimés.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Walscheid ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Walscheid s'affirme comme une commune politiquement très disputée. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Walscheid plaçait en effet Marine Le Pen à l'avant de la course avec 39,74% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 24,10%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,21% pour Marine Le Pen, contre 40,79% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Walscheid plébiscitaient Fabien Di Filippo (LR) avec 52,63% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 73,57% des suffrages.

12:58 - De quelle manière a évolué la pression fiscale à Walscheid depuis 2020 ? Si on analyse la fiscalité de Walscheid, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,39 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 35 640 €. Une somme loin des 322 650 € enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Walscheid atteint désormais près de 22,34 % en 2024 (contre 8,08 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Walscheid a atteint 598 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 613 € relevés en 2020.

11:59 - Un résultat serré pour l'élection de 2020 à Walscheid Quels enseignements tirer de l'issue des dernières élections municipales à Walscheid ? Dès le premier tour de scrutin, Michel Schiby a fait la course en tête en récoltant 52,77% des soutiens. À ses trousses, François Dit Francis Gerard a rassemblé 374 voix (47,22%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Michel Schiby a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Walscheid, cet équilibre pose les bases. Cette victoire écrasante met l'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.