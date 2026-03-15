Résultat municipale 2026 à Walscheid (57870) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Walscheid a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Walscheid, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Walscheid [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel SCHIBY
Michel SCHIBY (12 élus) Bien vivre à Walscheid 		409 51,58%
  • Michel SCHIBY
  • Laurence CHRISTOPHE
  • Olivier GERARD
  • Stéphanie HELLEISEN
  • William BENOIT
  • Marie-Eve JAEGER
  • Pascal WELSCH
  • Solenne MIH
  • Francis WELSCH
  • Jennifer GERMAIN
  • Arnaud SCHROETER
  • Katia SOUR
François Dit Francis GERARD
François Dit Francis GERARD (3 élus) Ensemble préparons l'avenir 		384 48,42%
  • François Dit Francis GERARD
  • Priscillia MARTINEZ
  • Joël ROBINET
Participation au scrutin Walscheid
Taux de participation 69,47%
Taux d'abstention 30,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 826

Source : ministère de l’Intérieur

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