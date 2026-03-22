Résultat municipale 2026 à Warcq (08000) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Warcq a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Warcq, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Warcq [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc FLAHAUT
Jean-Luc FLAHAUT (12 élus) CONSERVER WARCQ L'EXPERIENCE ET L'AVENIR 		389 55,10%
  • Jean-Luc FLAHAUT
  • Marie-Annick PIERQUIN
  • Bernard MAILLARD
  • Delphine APPARUIT
  • Eric DROUART
  • Caroline BOURCET
  • Christophe BOURT
  • Sévérine BREVIER
  • Romain NONON
  • Delphine LEMOINE
  • Vincent ORBAN
  • Régine PAQUIN
Jean-François GOSSET
Jean-François GOSSET (3 élus) WARCQ POUR VOUS 		317 44,90%
  • Jean-François GOSSET
  • Virginie DAHLEM
  • Gilles GOMBA
Participation au scrutin Warcq
Taux de participation 71,49%
Taux d'abstention 28,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Nombre de votants 717

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Warcq - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc FLAHAUT
Jean-Luc FLAHAUT (Ballotage) CONSERVER WARCQ L'EXPERIENCE ET L'AVENIR 		334 49,70%
Jean-François GOSSET
Jean-François GOSSET (Ballotage) WARCQ POUR VOUS 		224 33,33%
Gilles GOMBA
Gilles GOMBA (Ballotage) VILLAGE EPANOUI - VILLAGE QUI VIT 		114 16,96%
Participation au scrutin Warcq
Taux de participation 68,59%
Taux d'abstention 31,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 688

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