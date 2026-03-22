Résultat municipale 2026 à Warcq (08000) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Warcq - Tour 2
- Election municipale 2026 à Warcq [EN DIRECT]
- Résultat municipale 2026 à Warcq - Tour 1
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Warcq a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Warcq, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Warcq [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc FLAHAUT (12 élus) CONSERVER WARCQ L'EXPERIENCE ET L'AVENIR
|389
|55,10%
|
|Jean-François GOSSET (3 élus) WARCQ POUR VOUS
|317
|44,90%
|
|Participation au scrutin
|Warcq
|Taux de participation
|71,49%
|Taux d'abstention
|28,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,42%
|Nombre de votants
|717
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Warcq - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc FLAHAUT (Ballotage) CONSERVER WARCQ L'EXPERIENCE ET L'AVENIR
|334
|49,70%
|Jean-François GOSSET (Ballotage) WARCQ POUR VOUS
|224
|33,33%
|Gilles GOMBA (Ballotage) VILLAGE EPANOUI - VILLAGE QUI VIT
|114
|16,96%
|Participation au scrutin
|Warcq
|Taux de participation
|68,59%
|Taux d'abstention
|31,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,87%
|Nombre de votants
|688
Election municipale 2026 à Warcq [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Warcq sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Warcq.
L'actu des élections municipales 2026 à Warcq
18:35 - Qui a remporté les votes il y a deux ans à Warcq ?
Le choc des Européennes de 2024 à Warcq avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,89%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 12,32% des suffrages. Les législatives à Warcq quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Pauline Mester (Rassemblement National) en tête du peloton avec 43,30% au premier tour, devant Pierre Cordier (Divers droite) avec 25,27%. C'est pourtant Pierre Cordier (Divers droite) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 52,19% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Warcq a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.
15:57 - Marie-Annick Pierquin gagnante des dernières municipales à Warcq
Les résultats des dernières municipales à Warcq ont offert un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier tour, Marie-Annick Pierquin a pris l'ascendant sur ses rivaux en rassemblant 50,61% des voix. Derrière, Corinne Dauchy a obtenu 49,38% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Warcq, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Les forces d'opposition devront soulever des montagnes ce dimanche pour ébranler cette hégémonie, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Warcq pour le 2e tour ?
D'après les candidatures officielles pour le deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs sont donc appelés à départager Jean-François Gosset avec la liste "Warcq Pour Vous" (DIV) et Jean-Luc Flahaut, à la tête de "Conserver Warcq L'experience Et L'avenir" (DIV) ce 22 mars. En dépit d'un score suffisant, Gilles Gomba a décidé de ne pas concourir à cette élection décisive. Les 2 bureaux de vote de la ville de Warcq fermeront à 18 heures afin de procéder au dépouillement.
11:59 - Un premier constat à Warcq avec les résultats du 1er tour
A l'ouverture de l'élection municipale à Warcq, le vote s'est soldé par une participation de 68,59 % localement, malgré une abstention historiquement haute en France. Pour ce premier tour, c'est Jean-Luc Flahaut qui est arrivé en tête en rassemblant 49,70 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Jean-François Gosset a obtenu la seconde place avec 33,33 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une nette domination. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Gilles Gomba a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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