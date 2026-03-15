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19:16 - Démographie et politique à Warcq, un lien étroit Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Warcq, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 280 habitants répartis dans 670 logements, ce bourg présente une densité de 139 habitants par km². Ses 133 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans le bourg, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,81% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 33,97% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 39,20% des ménages sont composées de couples avec enfants. En conclusion, à Warcq, les préoccupations locales se joignent aux défis français.

17:57 - Quel score pour le RN à Warcq lors des dernières élections ? Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière campagne municipale à Warcq il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 32,05% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 54,66% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 25,70% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le RN réunissait 37,22% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 44,89% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 43,30% pour le RN. Il finira avec 47,81% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Warcq plutôt mobilisée lors des élections Lors des municipales de 2020 à Warcq, l'abstention s'était dressée jusqu'à 44,32 % lors du premier round (un chiffre assez faible). 505 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de Covid-19. On observe en effet traditionnellement que le scrutin municipal reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les électeurs se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 24,87 % des personnes inscrites. Naturellement, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les législatives de 2022 et de 2024 constituent une base de comparaison particulièrement pertinente. L'abstention aux législatives, mesurée à 54,28 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 32,35 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 49,85 %. Zoomer sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine d'identifier Warcq comme une zone moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales. À l'occasion de ces élections municipales de 2026, ce paramètre pèsera quoi qu'il en soit définitivement sur les résultats de Warcq.

15:59 - Warcq : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de Warcq avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 44,89% des votes. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Warcq soutenaient en priorité Pauline Mester (Rassemblement National) avec 43,30% au premier tour. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Pierre Cordier (Divers droite), avec 52,19%. La physionomie politique de Warcq a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Warcq était complexe à positionner sur l'échiquier politique Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Warcq votaient en priorité pour Marine Le Pen (32,05%), devant Emmanuel Macron crédité de 25,93%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en donnant 54,66% pour Marine Le Pen, contre 45,34% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Warcq portaient leur choix sur Pierre Cordier (LR) avec 30,61% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierre Cordier virant de nouveau en tête avec 62,78% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Warcq s'affirme comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Impôts locaux à Warcq : un thème central à l'approche des municipales 2026 ? À Warcq, en matière d'impôts locaux, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 233 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 763 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 45,35 % en 2024 (contre 19,15 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 5 600 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 181 670 € enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 12,56 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment Marie-Annick Pierquin s'est imposée à Warcq Qui avait gagné le scrutin municipal en 2020 à Warcq ? Dès le premier tour de scrutin, Marie-Annick Pierquin a pris la première place avec 245 soutiens (50,61%). Sur la seconde marche, Corinne Dauchy a recueilli 239 bulletins valides (49,38%). Cette victoire sans appel de Marie-Annick Pierquin a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Warcq, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Renverser une telle majorité représentera un défi colossal pour le camp adverse ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.