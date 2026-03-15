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19:19 - Tendances démographiques et électorales à Wardrecques : ce qu'il faut retenir La démographie et la situation socio-économique de Wardrecques déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Avec 33% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,00%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (91,62%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 680 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (17,44%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,82%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Wardrecques mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,97% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Wardrecques Le parti d'extrême droite était absent pour la dernière bataille municipale à Wardrecques il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 44,55% des voix lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 59,70% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 32,08% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste arrachait 50,00% des voix dans la commune. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 50,19% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 50,23% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 57,85% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Auguste Evrard.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Wardrecques aux municipales ? En marge de l'élection municipale, la valeur de la participation pèsera lourdement sur les résultats de Wardrecques. Il y a six ans, le premier tour de la municipale avait vu 48,28 % des inscrits se rendre aux bureaux de votes dans la commune, un score dans la norme (l'abstention avait donc culminé à 51,72 %) alors que l'événement avait été maintenu en pleine pandémie de coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été mesuré à 78,09 %. Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 50,20 % au premier tour en 2022 à 67,73 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 53,98 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une contrée fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste du pays.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Wardrecques a-t-elle voté ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Wardrecques avaient favorisé Auguste Evrard (Rassemblement National) avec 50,23% au premier tour, devant Bertrand Petit (Union de la gauche) avec 30,69%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Auguste Evrard culminant à 57,85% des voix dans la localité. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Wardrecques s'était cette fois dessiné autour de Jordan Bardella (50,19%), devant Valérie Hayer (11,24%) et Raphaël Glucksmann (6,59%). De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Qui a gagné les scrutins de 2022 à Wardrecques ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Wardrecques se positionne comme un sol très favorable aux idées nationalistes. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Wardrecques votaient en priorité pour Marine Le Pen (44,55%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 24,76%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 59,70% pour Marine Le Pen, contre 40,30% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Wardrecques accordaient leurs suffrages à Auguste Evrard (RN) avec 32,08% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,00% des suffrages.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Wardrecques À Wardrecques, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 11,63 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 2 790 €. Un produit qui est loin des 126 000 € enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Wardrecques atteint désormais 30,99 % en 2024 (contre 7,83 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Wardrecques s'est établi à environ 828 euros en 2024 (contre 473 € en 2020).

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Wardrecques Les résultats des dernières élections municipales à Wardrecques ont offert un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Sans aucune opposition, la liste menée par Louis Cainne a sans surprise rassemblé 100,00% des suffrages dès le premier tour. Cette élection sans adversaire a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ces municipales 2026 à Wardrecques, cette répartition historique des voix pose les bases. L'enjeu à l'occasion des résultats de ces municipales sera de déterminer si une vraie opposition réussit à s'organiser face à cette hégémonie. Un indice est vraisemblablement caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).