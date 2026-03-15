Résultat municipale 2026 à Wardrecques (62120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Wardrecques a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Wardrecques, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Wardrecques [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Caroline ROUSSELLE
Caroline ROUSSELLE (14 élus) Wardrecques, Dynamique et Solidaire 		520 75,80%
  • Caroline ROUSSELLE
  • Guillaume FLANDRIN
  • Isabelle CARPENTIER
  • Denis MEENS
  • Annick SCHRIVE
  • Pascal CUCHEVAL
  • Justine MORCHIPONT
  • Benoit DELECROIX
  • Perrine GUERY
  • Julien BRIDAULT
  • Jennifer GOUILLARD
  • Antoine BURKHART
  • Annie PRINS
  • Charles-Henri GUERY
Thérèse CAULIER
Thérèse CAULIER (1 élu) Pour vous et avec vous 		166 24,20%
  • Thérèse CAULIER
Participation au scrutin Wardrecques
Taux de participation 68,11%
Taux d'abstention 31,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Nombre de votants 709

Source : ministère de l’Intérieur

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