Résultat de l'élection municipale 2026 à Wargnies-le-Grand : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wargnies-le-Grand

Le deuxième tour des élections municipales à Wargnies-le-Grand a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Catherine Morel
Catherine Morel Divers
WARGNIES POUR VOUS ET AVEC VOUS
  • Catherine Morel
  • Bernard Beaufort
  • Annie Soufflet
  • Gérard Carpentier
  • Chantal Delhaye
  • Charles Mahelle
  • Florence Soreau
  • Rémi Dereme
  • Céline Drumez
  • Xavier Housez
  • Nathalie Bernier
  • Anthony Bourgeois
  • Justine Laborde
  • Mathieu Desmet
  • Charline Duhez
Jérémy Zaremba
Jérémy Zaremba Divers
WARGNIES EN GRAND
  • Jérémy Zaremba
  • Stéphanie Flodrops
  • Romain Soual
  • Olivia Limbourg
  • Dominique Defoort
  • Laura Bisiaux
  • Damien Rossini
  • Marie Lienard
  • Eddy Sarot
  • Marie-Thérèse Bailleux
  • Marc Lemaire
  • Annabelle Mordacque ép Orléac
  • Arthur Barnasson
  • Catherine Beghin ép Huart
  • Lucas Gamelon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wargnies-le-Grand

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine MOREL
Catherine MOREL (Ballotage) WARGNIES POUR VOUS ET AVEC VOUS 		296 43,72%
Jérémy ZAREMBA
Jérémy ZAREMBA (Ballotage) WARGNIES EN GRAND 		278 41,06%
Dominique BERTRAND
Dominique BERTRAND (Ballotage) WARGNIES AU COEUR 		103 15,21%
Participation au scrutin Wargnies-le-Grand
Taux de participation 79,60%
Taux d'abstention 20,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Nombre de votants 683

Source : ministère de l’Intérieur

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