Résultat de l'élection municipale 2026 à Wargnies-le-Grand : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Wargnies-le-Grand [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Wargnies-le-Grand sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Wargnies-le-Grand.
L'actu des élections municipales 2026 à Wargnies-le-Grand
11:43 - Catherine Morel, Jérémy Zaremba et Dominique Bertrand forment le trio de tête à Wargnies-le-Grand
Dimanche dernier à Wargnies-le-Grand, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 20,40 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante. À l'issue du dépouillement, c'est Catherine Morel qui a pris l'avantage en rassemblant 43,72 % des suffrages exprimés. Ensuite, Jérémy Zaremba s'est classé deuxième avec 41,06 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. La pole position, déjà occupée il y a six ans, a été maintenue pour Catherine Morel, mais elle a vu son électorat s'éroder de 8 points. Du côté des autres candidats, avec 15,21 %, Dominique Bertrand a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wargnies-le-Grand
Le deuxième tour des élections municipales à Wargnies-le-Grand a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Catherine Morel
Divers
WARGNIES POUR VOUS ET AVEC VOUS
|
|
Jérémy Zaremba
Divers
WARGNIES EN GRAND
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wargnies-le-Grand
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine MOREL (Ballotage) WARGNIES POUR VOUS ET AVEC VOUS
|296
|43,72%
|Jérémy ZAREMBA (Ballotage) WARGNIES EN GRAND
|278
|41,06%
|Dominique BERTRAND (Ballotage) WARGNIES AU COEUR
|103
|15,21%
|Participation au scrutin
|Wargnies-le-Grand
|Taux de participation
|79,60%
|Taux d'abstention
|20,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,44%
|Nombre de votants
|683
Source : ministère de l’Intérieur
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