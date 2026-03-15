Résultat de l'élection municipale 2026 à Wasquehal : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Wasquehal

Tête de listeListe
Benoit Tirmarche
Benoit Tirmarche Liste divers gauche
WASQUEHAL VIVANTE
  • Benoit Tirmarche
  • Mathilde Plet
  • Brian Mollestien
  • Magali Druon
  • Damien Cassette
  • Christelle Leroy
  • Thomas Hammoudi
  • Thérèse Rosinski
  • Ilyes Berthelemy
  • Elsa Adouane
  • Fabrice Pluvinage
  • Anaïs Geeraert
  • Quentin Malézé
  • Élodie Manset
  • Daniel Delvar
  • Éva Rousseau
  • Younes Menni
  • Christiane Inpong
  • Jacques Daubricourt
  • Léa Mordier
  • Léopold André
  • Éliane Roussel
  • Allan Declercq
  • Cécile Cudeville
  • Antoine Sanchez
  • Sylvie Temmerman
  • Sylvain Lemaire
  • Carole Vanpoucke
  • Ali Khiter
  • Angèle Leroy
  • Romain Usaï
  • Ursula Cunitz
  • Christian Meresse
  • Brigitte Thorez
  • Claude Langlet
Stéphanie Ducret
Stéphanie Ducret Liste divers droite
WASQUEHAL POUR TOUS
  • Stéphanie Ducret
  • Hugues Watine
  • Félicie Gerard
  • Olivier Vandevivere
  • Sylvie Minne
  • Jean-Charles Raptin
  • Lydia Verriest
  • David Thiebaut
  • Valérie Desurmont
  • Mathieu Deleignies
  • Catherine Desbuquoit
  • Alexandre Alo
  • Céline Mendes
  • Julien Vannarien
  • Christine Pille
  • Joël Leroy
  • Laureline Burggraeve
  • Steeve Coquant
  • Bernadette Watine
  • Pascal Duthoit
  • Pascale Decaestecker
  • Christophe Taeckens
  • Joëlle Caron
  • Patrick Prieur
  • Romaine Coudoro
  • Hugo Renart
  • Virginie Boudalia
  • Christopher Leitao
  • Iva Huang
  • Thibault Van Damme
  • Coralie de Colnet
  • Clément Decriem
  • Annette Duhamel
  • Georges Lambrecq
  • Janik Ballandras
  • Christian Decocq
  • Marijan Frigout

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie Ducret
Stéphanie Ducret (28 élus) Wasquehal pour tous 		2 862 56,32%
  • Stéphanie Ducret
  • Ghislain Plancke
  • Barbara Coevoet
  • Olivier Vandevivere
  • Monica Testier
  • Hugues Watine
  • Félicie Gerard
  • Fabien Catteau
  • Valérie Dewavrin Ép Desurmont
  • Jean-Charles Raptin
  • Patricia Guerlava
  • Kevin Vancauwenberghe
  • Sophie Hardy
  • Patrick Prieur
  • Céline Mendes
  • Denis Leroy
  • Pascale Decaestecker
  • Julien Vannarien
  • Joëlle Caron
  • Alexandre Alo
  • Lydia Verriest
  • Pierre Renier
  • Sylvie Minne
  • Andrzej Jean-Baptiste Burzynski
  • Catherine Desbuquoit
  • Mathieu Deleignies
  • Marine Lefebvre
  • Nicolas Vanco
David Thiebaut
David Thiebaut (4 élus) Unis pour wasquehal 		1 372 27,00%
  • David Thiebaut
  • Nelly Savio
  • Arnaud Vanhelle
  • Magdalena Quenehen
Benoît Tirmarche
Benoît Tirmarche (3 élus) Faisons wasquehal ensemble 		847 16,66%
  • Benoît Tirmarche
  • Cécile Chalmin
  • Maxime Vieville
Participation au scrutin Wasquehal
Taux de participation 33,70%
Taux d'abstention 66,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 182

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie Ducret
Stéphanie Ducret Wasquehal pour tous 		2 639 47,13%
David Thiebaut
David Thiebaut Unis pour wasquehal 		955 17,05%
Benoît Tirmarche
Benoît Tirmarche Faisons wasquehal ensemble 		764 13,64%
Nelly Savio
Nelly Savio Nous sommes wasquehal 		703 12,55%
Bruno Madelaine
Bruno Madelaine D'abord wasquehal 		538 9,60%
Participation au scrutin Wasquehal
Taux de participation 37,43%
Taux d'abstention 62,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 730

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie Ducret
Stéphanie Ducret (24 élus) Wasquehal pour tous 		3 764 42,17%
  • Stéphanie Ducret
  • Bruno Madelaine
  • Véronique Froumentin
  • Jan Laarman
  • Monica Testier
  • Ghislain Plancke
  • Caroline Soinne
  • Philippe Noslier
  • Barbara Coevoet
  • Olivier Vandevivere
  • Virginie Desurmont
  • Philippe Provot
  • Patricia Ducharlet Épouse Guerlava
  • Simon Beaumont
  • Sophie Hardy
  • Benoït Caroni
  • Félicie Gerard
  • Patrick Prieur
  • Pascale Decaestecker
  • André Alvarez
  • Catherine Sueur
  • Jean-Marie Seeuws
  • Anne Brans
  • Denis Leroy
Marijan Frigout
Marijan Frigout (4 élus) Passion wasquehal autrement 		2 151 24,10%
  • Marijan Frigout
  • Didier Debels
  • Annick Vandenostende-Soots
  • François Dequen
Gérard Vignoble
Gérard Vignoble (4 élus) Liste d'ouverture pour l'avenir de wasquehal 		2 127 23,83%
  • Gérard Vignoble
  • Martine Decocq
  • Bernard Hanicotte
  • Catherine Breistroff
Alexis Salmon
Alexis Salmon (1 élu) Wasquehal bleu marine 		883 9,89%
  • Alexis Salmon
Participation au scrutin Wasquehal
Taux de participation 61,47%
Taux d'abstention 38,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,34%
Nombre de votants 9 233

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie Ducret
Stéphanie Ducret Wasquehal pour tous 		1 946 21,96%
Gérard Vignoble
Gérard Vignoble Liste d'ouverture pour l'avenir de wasquehal 		1 609 18,16%
Didier Debels
Didier Debels Wasquehal autrement 		1 320 14,90%
Marijan Frigout
Marijan Frigout Passion wasquehal 		1 207 13,62%
Alexis Salmon
Alexis Salmon Wasquehal bleu marine 		1 045 11,79%
Jérôme Dehaynin
Jérôme Dehaynin Ensemble, wasquehal durable 		795 8,97%
Francis Provost
Francis Provost Wasquehal résolument à gauche 		517 5,83%
Claude Mortel
Claude Mortel Wasquehal-citoyen 		419 4,73%
Participation au scrutin Wasquehal
Taux de participation 60,52%
Taux d'abstention 39,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Nombre de votants 9 089

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