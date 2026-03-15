Résultat de l'élection municipale 2026 à Wasquehal : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Wasquehal [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Wasquehal sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Wasquehal.
L'actu des élections municipales 2026 à Wasquehal
13:46 - L'essentiel à savoir sur la fiscalité locale à Wasquehal
À Wasquehal, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 088 € en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 1 104 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 46,31 % en 2024 (contre environ 27,02 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 221 900 euros de recettes en 2024. Un montant loin des quelque 6,08355 millions d'euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 30,80 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune.
11:59 - La liste "Wasquehal Pour Tous" grande gagnante des dernières municipales à Wasquehal
Dans la commune de Wasquehal, les rapports de force politiques locaux sont plus que jamais marqués par l'issue du dernier scrutin en 2020. Au terme du premier tour à l'époque, Stéphanie Ducret (Divers droite) a raflé la première place en totalisant 2 639 suffrages (47,13%). Dans la position du principal opposant, David Thiebaut (Divers droite) a rassemblé 17,05% des voix. Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Stéphanie Ducret l'a finalement emporté avec 56,32% des voix, face à David Thiebaut avec 1 372 électeurs inscrits (27,00%) et Benoît Tirmarche obtenant 847 électeurs (16,66%). La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Si David Thiebaut a gagné le pari des ralliements en ajoutant 417 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté. La candidate étiquetée Divers droite a probablement bénéficié du report de voix des électeurs des listes de droite éjectées au premier tour.
09:57 - Municipales à Wasquehal : les horaires des 16 bureaux de vote
Les municipales sont organisées ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin doit permettre d'élire les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. La liste des candidats aux municipales 2026 à Wasquehal est mise à disposition ci-dessous. Retenez également que les 16 bureaux de vote de l'agglomération de Wasquehal ferment à 18 heures pour le dépouillement. Pour être informé gratuitement des résultats du premier tour des élections à Wasquehal dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Wasquehal
|Tête de listeListe
|
Benoit Tirmarche
Liste divers gauche
WASQUEHAL VIVANTE
|
|
Stéphanie Ducret
Liste divers droite
WASQUEHAL POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie Ducret (28 élus) Wasquehal pour tous
|2 862
|56,32%
|
|David Thiebaut (4 élus) Unis pour wasquehal
|1 372
|27,00%
|
|Benoît Tirmarche (3 élus) Faisons wasquehal ensemble
|847
|16,66%
|
|Participation au scrutin
|Wasquehal
|Taux de participation
|33,70%
|Taux d'abstention
|66,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 182
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie Ducret Wasquehal pour tous
|2 639
|47,13%
|David Thiebaut Unis pour wasquehal
|955
|17,05%
|Benoît Tirmarche Faisons wasquehal ensemble
|764
|13,64%
|Nelly Savio Nous sommes wasquehal
|703
|12,55%
|Bruno Madelaine D'abord wasquehal
|538
|9,60%
|Participation au scrutin
|Wasquehal
|Taux de participation
|37,43%
|Taux d'abstention
|62,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 730
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie Ducret (24 élus) Wasquehal pour tous
|3 764
|42,17%
|
|Marijan Frigout (4 élus) Passion wasquehal autrement
|2 151
|24,10%
|
|Gérard Vignoble (4 élus) Liste d'ouverture pour l'avenir de wasquehal
|2 127
|23,83%
|
|Alexis Salmon (1 élu) Wasquehal bleu marine
|883
|9,89%
|
|Participation au scrutin
|Wasquehal
|Taux de participation
|61,47%
|Taux d'abstention
|38,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,34%
|Nombre de votants
|9 233
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie Ducret Wasquehal pour tous
|1 946
|21,96%
|Gérard Vignoble Liste d'ouverture pour l'avenir de wasquehal
|1 609
|18,16%
|Didier Debels Wasquehal autrement
|1 320
|14,90%
|Marijan Frigout Passion wasquehal
|1 207
|13,62%
|Alexis Salmon Wasquehal bleu marine
|1 045
|11,79%
|Jérôme Dehaynin Ensemble, wasquehal durable
|795
|8,97%
|Francis Provost Wasquehal résolument à gauche
|517
|5,83%
|Claude Mortel Wasquehal-citoyen
|419
|4,73%
|Participation au scrutin
|Wasquehal
|Taux de participation
|60,52%
|Taux d'abstention
|39,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,54%
|Nombre de votants
|9 089
Villes voisines de Wasquehal
- Wasquehal (59290)
- Ecole primaire à Wasquehal
- Maternités à Wasquehal
- Crèches et garderies à Wasquehal
- Classement des collèges à Wasquehal
- Salaires à Wasquehal
- Impôts à Wasquehal
- Dette et budget de Wasquehal
- Climat et historique météo de Wasquehal
- Accidents à Wasquehal
- Délinquance à Wasquehal
- Inondations à Wasquehal
- Nombre de médecins à Wasquehal
- Pollution à Wasquehal
- Entreprises à Wasquehal
- Prix immobilier à Wasquehal