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19:21 - Les enjeux locaux de Wasquehal : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale municipale, Wasquehal est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 33,57% de cadres supérieurs pour 20 674 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 819 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 12 010 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (79,21%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Avec 977 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 7,31%, Wasquehal se classe comme un exemple de multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, 42,25% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 649,45 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Wasquehal, les spécificités locales se mêlent aux défis français.

17:57 - Les derniers chiffres du vote RN à Wasquehal Le mouvement nationaliste restait loin du podium lors de l'élection municipale à Wasquehal il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 17,39% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 30,32% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 13,15% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Wasquehal comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 23,16% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 25,68% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 25,86% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Wasquehal Six ans avant l'élection de ce dimanche à Wasquehal, le premier tour de la municipale avait vu 37,43 % des inscrits venir aux isoloirs dans la commune, en deçà de la moyenne nationale. 5 730 votants s'étaient alors manifestés alors que sévissait l'épidémie de Covid-19. Rappelons que les élections municipales demeurent pourtant de longue date, avec les présidentielles, celles où les électeurs votent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été évalué à 73,60 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 48,67 % des inscrits, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation grimper très nettement à 69,14 %. Précédemment, le scrutin européen avait attiré 53,37 % des citoyens locaux. En prenant du recul, les chiffres esquissent à l'arrivée une localité en retrait des urnes. En ce jour d'élection municipale 2026 à Wasquehal, cette donnée sera en tout cas scrutée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Wasquehal Pour le tour unique des européennes 2024 à Wasquehal, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,16%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Wasquehal portaient leur choix sur Félicie Gerard (Horizons) avec 45,41% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Félicie Gerard culminant à 49,54% des voix sur place. Le contexte politique de Wasquehal a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections de 2022 à Wasquehal ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Wasquehal portaient leur choix sur Félicie Gérard (Ensemble !) avec 35,08% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,54%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Wasquehal quelques semaines plus tôt voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 37,25% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 19,43%. Le duel final se soldait finalement par un score de 69,68% pour Emmanuel Macron, contre 30,32% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Wasquehal comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - L'essentiel à savoir sur la fiscalité locale à Wasquehal À Wasquehal, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 088 € en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 1 104 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 46,31 % en 2024 (contre environ 27,02 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 221 900 euros de recettes en 2024. Un montant loin des quelque 6,08355 millions d'euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 30,80 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - La liste "Wasquehal Pour Tous" grande gagnante des dernières municipales à Wasquehal Dans la commune de Wasquehal, les rapports de force politiques locaux sont plus que jamais marqués par l'issue du dernier scrutin en 2020. Au terme du premier tour à l'époque, Stéphanie Ducret (Divers droite) a raflé la première place en totalisant 2 639 suffrages (47,13%). Dans la position du principal opposant, David Thiebaut (Divers droite) a rassemblé 17,05% des voix. Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Stéphanie Ducret l'a finalement emporté avec 56,32% des voix, face à David Thiebaut avec 1 372 électeurs inscrits (27,00%) et Benoît Tirmarche obtenant 847 électeurs (16,66%). La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Si David Thiebaut a gagné le pari des ralliements en ajoutant 417 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté. La candidate étiquetée Divers droite a probablement bénéficié du report de voix des électeurs des listes de droite éjectées au premier tour.