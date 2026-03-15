Résultat municipale 2026 à Wasquehal (59290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Wasquehal a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Wasquehal, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Wasquehal [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie DUCRET
Stéphanie DUCRET (31 élus) WASQUEHAL POUR TOUS 		6 098 74,08%
  • Stéphanie DUCRET
  • Hugues WATINE
  • Félicie GERARD
  • Olivier VANDEVIVERE
  • Sylvie MINNE
  • Jean-Charles RAPTIN
  • Lydia VERRIEST
  • David THIEBAUT
  • Valérie DESURMONT
  • Mathieu DELEIGNIES
  • Catherine DESBUQUOIT
  • Alexandre ALO
  • Céline MENDES
  • Julien VANNARIEN
  • Christine PILLE
  • Joël LEROY
  • Laureline BURGGRAEVE
  • Steeve COQUANT
  • Bernadette WATINE
  • Pascal DUTHOIT
  • Pascale DECAESTECKER
  • Christophe TAECKENS
  • Joëlle CARON
  • Patrick PRIEUR
  • Romaine COUDORO
  • Hugo RENART
  • Virginie BOUDALIA
  • Christopher LEITAO
  • Iva HUANG
  • Thibault VAN DAMME
  • Coralie DE COLNET
Benoit TIRMARCHE
Benoit TIRMARCHE (4 élus) WASQUEHAL VIVANTE 		2 134 25,92%
  • Benoit TIRMARCHE
  • Mathilde PLET
  • Brian MOLLESTIEN
  • Magali DRUON
Participation au scrutin Wasquehal
Taux de participation 53,93%
Taux d'abstention 46,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 8 543

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Nord ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Nord. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Wasquehal