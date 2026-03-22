Résultat de l'élection municipale 2026 à Wassy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wassy

Le deuxième tour des élections municipales à Wassy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gilbert Utkala
Gilbert Utkala Divers
OEUVRER ENSEMBLE POUR WASSY PONT VARIN
  • Gilbert Utkala
  • Nadia Ortillon
  • Laurent Jeol
  • Aurélie Vautrin
  • Serge Dubois
  • Aline Dreyer
  • Jean-Claude Humbert
  • Hélène Jeangeorge
  • Jean-Marie Etienne
  • Fabienne Hanse
  • Emmanuel Bigot
  • Frédérique Driat
  • Jimmy Lambert
  • Claudine Vuillaume
  • Frédéric Maquet
  • Cindy Fery
  • Thomas Leroy
  • Nadine Gillot
  • Stéphane Robert
  • Julie Leseur
  • Nicolas Gravier
  • Mélanie Millard
  • Stéphane Duluc
  • Sabine Haupais
  • Jean-Luc Climent
Gilles Pfister
Gilles Pfister Divers
ECOUTER ET AGIR ENSEMBLE WASSY PONT VARIN
  • Gilles Pfister
  • Sandra Hernandez-Feldeisen
  • Jean-Yves Royer
  • Caroline Rennesson
  • Fabrice Gle
  • Patricia Lavigne
  • Thierry Thiebaut
  • Marie-Odile Vincent
  • Theo Luters
  • Ingrid Torbisco-Francois
  • Patrice Grejois
  • Veronique Guillemin
  • Hocine Nebah
  • Ludivine Kessler
  • Ludovic Wacomber
  • Veronique Fasquelle
  • Gilles Chausel
  • Angelique Pommier
  • Vincent Martelle
  • Martine Luther
  • Benoit Aubertin
  • Vanessa Duda
  • Raymond Lepoix
  • Nathalie Harmand
  • Romuald Siri

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wassy

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert UTKALA
Gilbert UTKALA (Ballotage) OEUVRER ENSEMBLE POUR WASSY PONT VARIN 		538 45,63%
Gilles PFISTER
Gilles PFISTER (Ballotage) ECOUTER ET AGIR ENSEMBLE WASSY PONT VARIN 		402 34,10%
Jean-Alain CHARPENTIER
Jean-Alain CHARPENTIER (Ballotage) IDEES COMMUNES 		239 20,27%
Participation au scrutin Wassy
Taux de participation 63,75%
Taux d'abstention 36,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 1 203

Source : ministère de l’Intérieur

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