Résultat de l'élection municipale 2026 à Wassy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Wassy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Wassy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Wassy.
L'actu des élections municipales 2026 à Wassy
11:42 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Wassy pour l'élection municipale
Pour le premier tour des élections municipales à Wassy, c'est Gilbert Utkala qui a pris la tête avec 45,63 % des votes. Derrière, Gilles Pfister a pris la position de dauphin avec 34,10 %. Un écart conséquent séparait les deux candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Alain Charpentier a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Wassy, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 36,25 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wassy
Le deuxième tour des élections municipales à Wassy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gilbert Utkala
Divers
OEUVRER ENSEMBLE POUR WASSY PONT VARIN
|
|
Gilles Pfister
Divers
ECOUTER ET AGIR ENSEMBLE WASSY PONT VARIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wassy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilbert UTKALA (Ballotage) OEUVRER ENSEMBLE POUR WASSY PONT VARIN
|538
|45,63%
|Gilles PFISTER (Ballotage) ECOUTER ET AGIR ENSEMBLE WASSY PONT VARIN
|402
|34,10%
|Jean-Alain CHARPENTIER (Ballotage) IDEES COMMUNES
|239
|20,27%
|Participation au scrutin
|Wassy
|Taux de participation
|63,75%
|Taux d'abstention
|36,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Nombre de votants
|1 203
Source : ministère de l’Intérieur
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