Résultat municipale 2026 à Watten (59143) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Watten a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Watten, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Watten [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric BLIN
Eric BLIN (18 élus) Ldpw 		702 56,52%
  • Eric BLIN
  • Christine TEMPERVILLE
  • Freddy MARIE
  • Maggy GUILBERT
  • Yannick DEU
  • Vanessa LEBLANC
  • Matthieu BERTHELEMY
  • Juliette LISE
  • Gilles LECAT
  • Carole BOSQUET
  • Wolfgang LEHMANN
  • Valérie GUILBERT
  • Jean-Marie COUSIN
  • Evelyne VOET
  • Nicolas DUCATEZ
  • Delphine LEGRAND
  • Alvin VANGROOTENBRUELE
  • Nadia DARSY
Daniel DESCHODT
Daniel DESCHODT (5 élus) Objectif Watten 		540 43,48%
  • Daniel DESCHODT
  • Anne ROUSSELLE
  • Jean-Luc AVART
  • Sandra SCOTTÉ
  • Joël DUCROCQ
Participation au scrutin Watten
Taux de participation 62,81%
Taux d'abstention 37,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 1 275

Source : ministère de l’Intérieur

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