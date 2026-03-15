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19:19 - Watten : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Watten, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 2 567 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 120 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (74,17%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 18,99% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 432 euros/an, la commune aspire à un avenir prospère. À Watten, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Watten Le RN n'était pas représenté lors de la dernière élection municipale à Watten en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 47,83% des suffrages lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 70,04% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 40,27% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti nationaliste validait 58,98% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 54,82% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 60,23% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 63,70% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Paul Christophe.

16:58 - Les électeurs de Watten très mobilisés lors des scrutins Pour ces municipales, l'affluence aux urnes à Watten sera capitale dans le dénouement du scrutin. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 1 164 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 57,54 % (un score meilleur que les 44,7 % nationaux), bon nombre d'électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause du coronavirus. Le scrutin municipal est en effet, avec la présidentielle, celui où les électeurs votent le plus, les figures de l'édile et du président occupant une place centrale. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi rassemblé 75,61 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 50,10 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 62,29 % au premier tour, contre 43,99 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une ville assez participative en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Watten Lors des élections européennes, le résultat à Watten s'était dessiné autour de Jordan Bardella (54,82%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,47%) et Raphaël Glucksmann (6,01%). Jean-Baptiste Gardes (Union de l'extrême droite) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Watten une vingtaine de jours plus tard avec 60,23%. Paul Christophe (Divers droite) se trouvait à la deuxième place avec 25,00%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jean-Baptiste Gardes culminant à 63,70% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - À Watten, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de le Rassemblement national En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Watten plaçait Marine Le Pen en pole position avec 47,83% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 20,21%. Lors de la finale de l'élection à Watten, les électeurs accordaient 70,04% pour Marine Le Pen, contre 29,96% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Watten plébiscitaient Pierrette Cuvelier (RN) avec 40,27% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,98%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Watten un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts pèseront-ils à Watten ? Du côté de la fiscalité de Watten, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 439 € en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 360 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 45,29 % en 2024 (contre environ 26,00 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 9 260 € en 2024. Un produit qui est loin des 207 100 euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 13,00 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. Dans la même veine, l'imposition du foncier non bâti est restée stable à un peu moins de 32,50 % en 2024, sans changement sur la période, la moyenne en France dépassant le seuil des 40 %. Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, son taux communal s'est fixé à 16,50 % environ en 2024 (contre près de 9,5 % à l'échelle nationale).

11:59 - Le match des élections municipales à Watten n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Dans la municipalité de Watten, les équilibres politiques locaux sont encore à ce jour conditionnés par l'issue des dernières élections municipales en date. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Daniel Deschodt a fait la course en tête en obtenant 58,49% des suffrages. Sur la seconde marche, Jean-Noël Penez a engrangé 469 suffrages en sa faveur (41,50%). Ce succès d'emblée de Daniel Deschodt a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Watten, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera le principal enjeu pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.