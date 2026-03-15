Résultat de l'élection municipale 2026 à Wattignies : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Wattignies [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Wattignies sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Wattignies.
L'actu des élections municipales 2026 à Wattignies
13:46 - Fiscalité à Wattignies : un enjeu majeur pour les municipales 2026 ?
Alors que les impôts locaux ont reculé à Wattignies depuis la dernière élection municipale, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 30,19 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de près de 135 000 euros la même année. Une somme bien en-dessous des 3 692 480 € enregistrés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Wattignies est passé à 44,26 % en 2024 (contre 24,97 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Wattignies s'est chiffrée à 654 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 778 € relevés en 2020.
11:59 - La liste "Wattignies C'est Vous" grande gagnante de la dernière élection municipale à Wattignies
Il peut être édifiant de se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Wattignies. Lors de la première manche électorale à l'époque, Alain Pluss (Divers droite) a surclassé la concurrence en récoltant 55,41% des bulletins. À sa poursuite, Francine Herbaut (Ecologiste) a rassemblé 24,45% des suffrages. Une troisième force s'est dégagée derrière Jean-Claude Nimal (Divers gauche), s'adjugeant 10,49% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers droite a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Wattignies, cette dynamique pose les bases. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche un défi herculéen, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Les municipales à Wattignies, c'est aujourd'hui
Les 9 bureaux de vote de l'agglomération de Wattignies ferment leurs portes à 18 h pour le dépouillement. Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du coronavirus. Ci-dessous, vous pouvez voir la liste des prétendants à Wattignies. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Wattignies
|Tête de listeListe
|
Marion Guihard
Liste divers gauche
UNIS POUR WATTIGNIES
|
|
Olivier Gosset
Liste divers centre
NOUVELLE ENERGIE WATTIGNIES
|
|
Frederic Faucomprez
Liste divers droite
WATTIGNIES C'EST VOUS POUR VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Pluss (27 élus) Wattignies c'est vous
|1 822
|55,41%
|
|Francine Herbaut (4 élus) Avec vous wattignies autrement
|804
|24,45%
|
|Jean-Claude Nimal (1 élu) Wattignies : l'avenir en commun
|345
|10,49%
|
|Christophe Planquart (1 élu) Vivre wattignies
|317
|9,64%
|
|Participation au scrutin
|Wattignies
|Taux de participation
|35,57%
|Taux d'abstention
|64,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 389
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Pluss (28 élus) Wattignies c'est vous
|3 081
|64,01%
|
|Caroline Manier (2 élus) Wattignies ensemble
|699
|14,52%
|
|Francine Herbaut Dauptain (2 élus) Avec vous wattignies autrement
|603
|12,52%
|
|Geneviève Boyer (1 élu) Wattignies pour tous : l'humain d'abord
|430
|8,93%
|
|Participation au scrutin
|Wattignies
|Taux de participation
|54,63%
|Taux d'abstention
|45,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,94%
|Nombre de votants
|5 063
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