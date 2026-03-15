Résultat de l'élection municipale 2026 à Wattignies : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Wattignies

Tête de listeListe
Marion Guihard
Marion Guihard Liste divers gauche
UNIS POUR WATTIGNIES
  • Marion Guihard
  • Mohamed Jendar
  • Isabelle Guilloton-Valluis
  • Yannick Brohard
  • Anne-Sophie Caëcke
  • Fabrice Dherbecourt
  • Dominique Vieillé
  • Philippe-Marie Simon
  • Cecile Guillaume
  • Guillaume Debaecker
  • Stéphanie Populaire
  • Davy Duhaut
  • Maguette Ndiaye
  • Jean-Philippe Guilloton
  • Elise Coppens
  • Farid Chabou
  • Hakima Merchoug
  • Sofiane Tabla
  • Cindy Vandenberghe
  • Francois Lescaux
  • Meriem Tanouti
  • Zoubir Hamir Medjahedine
  • Mélanie Marthe
  • Dimitri Bollengier
  • Coralie Payen
  • Mickael Loyer
  • Saloua Id Boulahna
  • Jean Victor Traore
  • Marie-Christine Dupent
  • Bernard Guzniczak
  • Lucie de Groote
  • Bruno Boidin
  • Marion Droulez
  • Gaël Guihard
  • Amina Bouchlaghem
Olivier Gosset
Olivier Gosset Liste divers centre
NOUVELLE ENERGIE WATTIGNIES
  • Olivier Gosset
  • Nathalie Le Roux
  • Gilles Carpentier
  • Rebecca Martin
  • Khalid Berkani
  • Bernadette Creteur
  • Jérôme Montagne
  • Soumaya Kenba
  • Nicolas Gravet
  • Clémentine Henonin
  • Maxence Dervaux
  • Cathy de Sloovere
  • Axel Lemaire
  • Isabelle Vanwaelscappel
  • Romain Chalaye
  • Martine Schneider
  • Denis Simon
  • Valérie Guerif
  • Jacques Cordonnier
  • Bérangère Minier
  • Billel Safou
  • Manon Laurent
  • Julien Wiart
  • Catherine Lambois
  • Hervé Martinez
  • Sandra Pona
  • Sami Sfaxi
  • Prescilia Hunez
  • Jean-Christophe Dupard
  • Karima Hamdani
  • Willy Hennebil
  • Marie-Ange Gocek
  • Oscar Delacroix
Frederic Faucomprez
Frederic Faucomprez Liste divers droite
WATTIGNIES C'EST VOUS POUR VOUS
  • Frederic Faucomprez
  • Florence Vaast
  • Christophe Planquart
  • Maryse Moreaux
  • Luc Hincelin
  • Francine Herbaut
  • Benoit Moreau
  • Julie Koustanaï
  • David Pottier
  • Martine Waymel
  • Alain Butin
  • Helene Legrand
  • Eric Taisne
  • Audrey Lemay
  • Sacha Loison
  • Sonia Pollet
  • Rigobert Ngounou
  • Sabine Nieuwjaer
  • Benoit Badier
  • Catherine Laurent
  • Benoit Hazebrouck
  • Marie-Claude Domzalski
  • Nicolas Smets
  • Tourria Mouquet
  • Sylvain Majewski
  • Helene Alvoyiadji
  • Alexandre Caplier
  • Marie-Christine Mahieu
  • Francis Maschke
  • Frederique Duriez
  • Philippe Lefebvre
  • Michele Pluss
  • Bruno Carnaille
  • Elodie Kurowski
  • Jacky Derasse

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Pluss
Alain Pluss (27 élus) Wattignies c'est vous 		1 822 55,41%
  • Alain Pluss
  • Maryse Moreaux
  • Gilles Carpentier
  • Jéromine Vasseur
  • Jean-Marie Descamps
  • Florence Vaast
  • Olivier Gosset
  • Sandrine Gallin
  • Damien Waymel
  • Hélène Legrand
  • Jean-Marie Montagne
  • Martine Waymel
  • Fréderic Faucomprez
  • Samia Buisine-Brassart
  • Luc Hincelin
  • Nadine Pennequin
  • Sébastien Meinsier
  • Audrey Lemay
  • Alain Butin
  • Aurore Merlin
  • Benoît Moreau
  • Marie-Christine Delean
  • Ahmed Idouissaaden
  • Sabrina Rutkowski
  • Arnaud Parent
  • Manon Lanselle
  • Maurice Yakoubene
Francine Herbaut
Francine Herbaut (4 élus) Avec vous wattignies autrement 		804 24,45%
  • Francine Herbaut
  • Stéphane Delattre
  • Marion Guihard
  • Mohamed Jendar
Jean-Claude Nimal
Jean-Claude Nimal (1 élu) Wattignies : l'avenir en commun 		345 10,49%
  • Jean-Claude Nimal
Christophe Planquart
Christophe Planquart (1 élu) Vivre wattignies 		317 9,64%
  • Christophe Planquart
Participation au scrutin Wattignies
Taux de participation 35,57%
Taux d'abstention 64,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 389

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Pluss
Alain Pluss (28 élus) Wattignies c'est vous 		3 081 64,01%
  • Alain Pluss
  • Annie Leys
  • Léon Lemaire
  • Jéromine Vasseur
  • Pierre Gauthier
  • Hélène Legrand
  • Jean-Marie Descamps
  • Nadine Pennequin
  • Damien Waymel
  • Maryse Moreaux
  • Luc Hincelin
  • Yvette Leveque
  • Gilles Carpentier
  • Elodie Colin
  • Francis Faucomprez
  • Ilhame El Ghaffouli
  • Bruno Treffel
  • Florence Vaast
  • Alain Butin
  • Chantal Boreux
  • Claude Lamaire
  • Martine Waymel
  • Jean-Marie Montagne
  • Marie-Christine Déléan
  • Sébastien Meinsier
  • Bénédicte Férial
  • Maurice Yakoubene
  • Emmanuelle Bonfiglio
Caroline Manier
Caroline Manier (2 élus) Wattignies ensemble 		699 14,52%
  • Caroline Manier
  • Edouard Czaplicki
Francine Herbaut Dauptain
Francine Herbaut Dauptain (2 élus) Avec vous wattignies autrement 		603 12,52%
  • Francine Herbaut Dauptain
  • José Hien
Geneviève Boyer
Geneviève Boyer (1 élu) Wattignies pour tous : l'humain d'abord 		430 8,93%
  • Geneviève Boyer
Participation au scrutin Wattignies
Taux de participation 54,63%
Taux d'abstention 45,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,94%
Nombre de votants 5 063

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