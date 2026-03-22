Résultat de l'élection municipale 2026 à Wattignies : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Wattignies [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Wattignies sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Wattignies.
L'actu des élections municipales 2026 à Wattignies
11:49 - Frederic Faucomprez largement en tête de l'élection municipale la semaine dernière
Pour le lancement des municipales à Wattignies, le scrutin a vu 53,52 % des inscrits se déplacer sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Pour ce premier tour, c'est Frederic Faucomprez (Divers droite) qui s'est arrogé la première place avec 42,75 % des voix. Ensuite, Marion Guihard (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 31,95 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué un ascendant très fort. Pour compléter ce tableau, avec 25,31 %, Olivier Gosset (Divers centre) s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wattignies
Le deuxième tour des élections municipales à Wattignies a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marion Guihard
Liste divers gauche
UNIS POUR WATTIGNIES
|
|
Olivier Gosset
Liste divers centre
NOUVELLE ENERGIE WATTIGNIES
|
|
Frederic Faucomprez
Liste divers droite
WATTIGNIES C'EST VOUS POUR VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wattignies
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frederic FAUCOMPREZ (Ballotage) WATTIGNIES C'EST VOUS POUR VOUS
|2 169
|42,75%
|Marion GUIHARD (Ballotage) UNIS POUR WATTIGNIES
|1 621
|31,95%
|Olivier GOSSET (Ballotage) NOUVELLE ENERGIE WATTIGNIES
|1 284
|25,31%
|Participation au scrutin
|Wattignies
|Taux de participation
|53,52%
|Taux d'abstention
|46,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|5 184
Source : ministère de l’Intérieur
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