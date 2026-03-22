Résultat de l'élection municipale 2026 à Wattignies : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wattignies

Le deuxième tour des élections municipales à Wattignies a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marion Guihard
Marion Guihard Liste divers gauche
UNIS POUR WATTIGNIES
  • Marion Guihard
  • Mohamed Jendar
  • Isabelle Guilloton-Valluis
  • Yannick Brohard
  • Anne-Sophie Caëcke
  • Fabrice Dherbecourt
  • Dominique Vieillé
  • Philippe-Marie Simon
  • Cecile Guillaume
  • Guillaume Debaecker
  • Stéphanie Populaire
  • Davy Duhaut
  • Maguette Ndiaye
  • Jean-Philippe Guilloton
  • Elise Coppens
  • Farid Chabou
  • Hakima Merchoug
  • Sofiane Tabla
  • Cindy Vandenberghe
  • Francois Lescaux
  • Meriem Tanouti
  • Zoubir Hamir Medjahedine
  • Mélanie Marthe
  • Dimitri Bollengier
  • Coralie Payen
  • Mickael Loyer
  • Saloua Id Boulahna
  • Jean Victor Traore
  • Marie-Christine Dupent
  • Bernard Guzniczak
  • Lucie de Groote
  • Bruno Boidin
  • Marion Droulez
  • Gaël Guihard
  • Amina Bouchlaghem
Olivier Gosset
Olivier Gosset Liste divers centre
NOUVELLE ENERGIE WATTIGNIES
  • Olivier Gosset
  • Nathalie Le Roux
  • Gilles Carpentier
  • Rebecca Martin
  • Khalid Berkani
  • Bernadette Creteur
  • Jérôme Montagne
  • Soumaya Kenba
  • Nicolas Gravet
  • Clémentine Henonin
  • Maxence Dervaux
  • Cathy de Sloovere
  • Axel Lemaire
  • Isabelle Vanwaelscappel
  • Romain Chalaye
  • Martine Schneider
  • Denis Simon
  • Valérie Guerif
  • Jacques Cordonnier
  • Bérangère Minier
  • Billel Safou
  • Manon Laurent
  • Julien Wiart
  • Catherine Lambois
  • Hervé Martinez
  • Sandra Pona
  • Sami Sfaxi
  • Prescilia Hunez
  • Jean-Christophe Dupard
  • Karima Hamdani
  • Willy Hennebil
  • Marie-Ange Gocek
  • Oscar Delacroix
Frederic Faucomprez
Frederic Faucomprez Liste divers droite
WATTIGNIES C'EST VOUS POUR VOUS
  • Frederic Faucomprez
  • Florence Vaast
  • Christophe Planquart
  • Maryse Moreaux
  • Luc Hincelin
  • Francine Herbaut
  • Benoit Moreau
  • Julie Koustanaï
  • David Pottier
  • Martine Waymel
  • Alain Butin
  • Helene Legrand
  • Eric Taisne
  • Audrey Lemay
  • Sacha Loison
  • Sonia Pollet
  • Rigobert Ngounou
  • Sabine Nieuwjaer
  • Benoit Badier
  • Catherine Laurent
  • Benoit Hazebrouck
  • Marie-Claude Domzalski
  • Nicolas Smets
  • Tourria Mouquet
  • Sylvain Majewski
  • Helene Alvoyiadji
  • Alexandre Caplier
  • Marie-Christine Mahieu
  • Francis Maschke
  • Frederique Duriez
  • Philippe Lefebvre
  • Michele Pluss
  • Bruno Carnaille
  • Elodie Kurowski
  • Jacky Derasse

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wattignies

Tête de listeListe Voix % des voix
Frederic FAUCOMPREZ
Frederic FAUCOMPREZ (Ballotage) WATTIGNIES C'EST VOUS POUR VOUS 		2 169 42,75%
Marion GUIHARD
Marion GUIHARD (Ballotage) UNIS POUR WATTIGNIES 		1 621 31,95%
Olivier GOSSET
Olivier GOSSET (Ballotage) NOUVELLE ENERGIE WATTIGNIES 		1 284 25,31%
Participation au scrutin Wattignies
Taux de participation 53,52%
Taux d'abstention 46,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 5 184

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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