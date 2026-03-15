Résultat de l'élection municipale 2026 à Wattrelos : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Wattrelos

Tête de listeListe
Pierre Langlet
Pierre Langlet Liste d'extrême-gauche
LO - LCDT
  • Pierre Langlet
  • Renée Toillon
  • Kamel Soltane
  • Chantal Sarazin
  • Mario Capuano
  • Gwennaelle Vanneste
  • Hussein Benmostefa
  • Catherine Dugardin
  • Jean-Philippe Smet
  • Farida Bellal
  • Julien Sarazin
  • Dominique Maquet
  • Didier Lowyck
  • Liberata Massaria
  • Marc Dêtre
  • Pamela de Smet
  • Sonny Vansingle
  • Lucie David
  • Xavier Croain
  • Djamila Rifi
  • Jessy Gosselaire
  • Peggy Hadj-Rabah
  • Moussa Dubois
  • Sabrina Hadrouga
  • Jean-Marc Dumas
  • Nicole Leclercq
  • William Vandekerckhove
  • Amina François
  • Vincenzo Ounas
  • Naïla François
  • Steven Van-Poucque
  • Nathalie Lecouttère
  • Florentin Martin-Boncourre
  • Océane Hautier
  • Jonathan Sarazin
  • Typhaine Laouar
  • Jérémy Geneau
  • Nora Bouhadja
  • Soufiane Nabi
  • Christiane Ferraille
  • Aurélien Massa-Onfroy
  • Jocelyne Verwée
  • Philippe Dalle
Dominique Baert
Dominique Baert Liste divers gauche
UNIS, POUR WATTRELOS, LE COEUR GAGNANT!
  • Dominique Baert
  • Zohra Reiffers
  • Christophe Ricci
  • Océane Lévêque
  • Benjamin Caillieret
  • Michele Coquelle
  • Gilbert Charles
  • Béatrice Dujardin
  • Azedine Taleb-Ahmed
  • Myriam Lestienne
  • Tarik Mekki
  • Émeline Boitte
  • Jacques Delfosse
  • Sylvie Zaïdi
  • Thomas Dassonville
  • Marjorie Boughari-Delrue
  • Jean-Philippe Dumoulin
  • Pauline Vannieuwenhuyse
  • Mathieu Morchipont
  • Sylvie Samain-Watteau
  • Rabah Dahmani
  • Évelyne Vandamme
  • Guy-Noël Lemay
  • Sylvie Dardenne-Christiaens
  • Jean-Pierre Beccu
  • Laureen Lemoine
  • Veysal Kiraz
  • Bernadette Pamart
  • Steven Marrouki
  • Annie Chantrie
  • Michel Duthoit
  • Vanessa Blicq-Pelaprat
  • Frank Lahaye
  • Daphné Horrent-Lemaire
  • Éric Rubulotta
  • Isabelle Destrebecq
  • Kévin Derouin
  • Nadia Amara-Coquel
  • Abdelali Farrak
  • Céline Sorge-Behagle
  • Michel Debaets
  • Béatrice Robbe
  • Bernard Rosseel
Thierry Duel
Thierry Duel Liste de La France insoumise
Wattrelos SOLIDAIRE et CITOYENNE
  • Thierry Duel
  • Ana-Maria Menendez
  • Ryad Rani Schroeyers
  • Estelle Vermelle
  • Ali Mornagui
  • Sophia Wete-Matouba
  • Cherif Hamzaoui
  • Fanny Delcroix
  • Farid Dif
  • Sonia Fouzache
  • Pierre Doualle
  • Zahra Daci
  • Walter Jonathan Spriet
  • Caroline Lefebvre
  • Karim Hamadouche
  • Lisa Mameche
  • Simon Mittenaere
  • Hanène Guedda
  • Noam Lardjane
  • Kheira Mameche
  • Laurent Poulain
  • Meriem Chemli
  • Thierry Siwik
  • Louisa Dahmani
  • Mateo Six
  • Djamila Delattre
  • Allaan Nkounkou
  • Nour Mornagui
  • Ahmed Mazari
  • Farida Hamzaoui
  • Maïni Laouadi
  • Solène De-Muynck
  • Maxime Van Dorpe
  • Camille Gérard
  • Thomas Lancez
  • Tiphaine Bleuzet
  • Laurent Bodart
  • Nathalie Deroubaix
  • René Rivellini
  • Marie-Fabienne Desprez
  • Guy Duel
  • Thérèse Jacquot
  • Christian Bleuzet
Eddy Goedehaud
Eddy Goedehaud Liste du Rassemblement National
WATTRELOS VERS LE HAUT, EN SÉCURITÉ
  • Eddy Goedehaud
  • Elodie Testelin
  • Enzo Mezzina
  • Marjory Faraci
  • Abdelkrim Denfer
  • Marie-Chantal Blain
  • Jimmy Delgrange
  • Nathalie Spriet
  • Jason Room
  • Elena Rodriguez-Soto
  • Nikolas Konieczny
  • Sabrina Kheloufi
  • Johan Capelle
  • Béatrice Velghe
  • Alain Ocmant
  • Mélanie Delbarre
  • Patrick Rebelo
  • Maïté Six
  • Philippe Lievens
  • Christine Vanassche
  • Christophe Watteeux
  • Annie Bolvin
  • Stéphane Leclercq
  • Severine Kranicz
  • Daniel Lapchin-Safar
  • Nathalie Sion
  • David Loria
  • Catherine Masselot
  • Nicolas Bataille
  • Véronique Feutrie
  • Christophe Nothum
  • Christiane Varlet
  • Mickaël Lampe
  • Isabelle Isenbaert
  • Jean-François Dewolf
  • Laury Goedehaud
  • Claude Verhelle
  • Maryse Gerardot
  • Gilles Kranicz
  • Janine de Croo
  • Didier Anastasion
  • Nathalie Fontaine
  • Serge Lefevre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Baert
Dominique Baert (34 élus) Wattrelos, la ville que nous aimons 		4 089 51,62%
  • Dominique Baert
  • Myriam De Smedt
  • Sébastien Fitamant
  • Catherine Osson
  • Henri Gadaut
  • Zohra Reiffers
  • Tarik Mekki
  • Anne Duquesnois
  • Karl Monrabal
  • Michèle Coquelle
  • Gilbert Charles
  • Martine Leblanc
  • Guy-Noël Lemay
  • Océane Leveque
  • Steeve De Matos
  • Myriam Lestienne
  • Jacques Delfosse
  • Lina Djafer-Cherif
  • Azedine Taleb-Ahmed
  • Laureen Lemoine
  • Steven Marrouki
  • Emeline Boitte
  • Jean-Philippe Dumoulin
  • Annie Chantrie
  • Benjamin Caillieret
  • Pamela Guilbert
  • Veysal Kiraz
  • Laura Delplanque
  • Brice Wete-Matouba
  • Sylvie Zaidi
  • Rabah Dahmani
  • Basma Hammami-Belaid
  • Pascal Lucas
  • Béatrice Dujardin
Christophe Ricci
Christophe Ricci (5 élus) Avec vous pour wattrelos 		1 626 20,53%
  • Christophe Ricci
  • Marjorie Delrue
  • Denis Croigny
  • Sophie Felix
  • Messaoud Chayani
Jean-François Soyez
Jean-François Soyez (4 élus) Plus belle, plus sûre, plus propre, wattrelos retrouve la flamme 		1 612 20,35%
  • Jean-François Soyez
  • Axelle Delannoy
  • Abdel Denfer
  • Marjory Faraci
Pierre Langlet
Pierre Langlet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		390 4,92%
Madgid Khiter
Madgid Khiter Le renouveau pour wattrelos 		203 2,56%
Participation au scrutin Wattrelos
Taux de participation 29,05%
Taux d'abstention 70,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 183

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique Baert
Dominique Baert (34 élus) "j'aime wattrelos" 		7 623 52,41%
  • Dominique Baert
  • Christine Ringotte
  • Henri Gadaut
  • Zohra Reiffers
  • Kamel Khiter
  • Anne Duquesnois
  • Christophe Ricci
  • Myriam De Smedt
  • Robert Bedart
  • Dany Cuchere
  • Daniel Lefevre
  • Catherine Osson
  • Georges Prpic
  • Michèle Coquelle
  • Jean Vandoorne
  • Juliette Keraudy
  • Jean-Marc Bouchez
  • Nora Miloudi
  • Henri Calonne
  • Coraline Deleporte
  • Guy Noël Lemay
  • Sylvie Zaidi
  • Denis Croigny
  • Martine Leblanc
  • Brice Wete-Matouba
  • Laurence Sueur
  • Karl Monrabal
  • Annie Chantrie
  • Tarik Mekki
  • Lina Djafer-Cherif
  • Michel Debaets
  • Palma Bonte
  • Jacques Delfosse
  • Eugénie Lecluse
Roger Ackermann
Roger Ackermann (6 élus) Wattrelos bleu marine 		3 637 25,00%
  • Roger Ackermann
  • Marie-Chantal Blain
  • Jean-Luc Noyez
  • Yolande Vangermeersch
  • Grégory Chomette
  • Virginie Verhelle
Sandrine Deblock
Sandrine Deblock (2 élus) Alternance wattrelos 2014 		1 710 11,75%
  • Sandrine Deblock
  • Nicolas Bardel
Thierry Coulomb
Thierry Coulomb (1 élu) Avec vous, wattrelos ouvertement a gauche! 		1 080 7,42%
  • Thierry Coulomb
Sabine Ryelandt
Sabine Ryelandt Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		316 2,17%
Marc Dubrul
Marc Dubrul Liste anticapitaliste 		177 1,21%
Participation au scrutin Wattrelos
Taux de participation 49,57%
Taux d'abstention 50,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,74%
Nombre de votants 14 953

Villes voisines de Wattrelos

En savoir plus sur Wattrelos