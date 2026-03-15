Résultat de l'élection municipale 2026 à Wattrelos : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Wattrelos [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Wattrelos sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Wattrelos.
L'actu des élections municipales 2026 à Wattrelos
13:46 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité locale à Wattrelos
Côté fiscalité de Wattrelos, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 719 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 827 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à un peu plus de 67,20 % en 2024 (contre 49,50 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 123 590 € en 2024, en net recul par rapport aux 7,19599 millions d'euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 34,45 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.
11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Wattrelos
Il peut être éclairant d'étudier les scores des dernières élections municipales à Wattrelos. Dès le premier tour de scrutin, Dominique Baert (Divers gauche) a imposé son rythme en rassemblant 4 089 voix (51,62%). Derrière, Christophe Ricci (Divers gauche) a rassemblé 20,53% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers gauche a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Wattrelos, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Wattrelos
Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs de Wattrelos sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. En 2020, la crise du covid avait entraîné le report du 2nd tour. La liste de ceux qui souhaitent diriger la commune après les municipales 2026 à Wattrelos est en ligne plus bas dans cette page. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 36 bureaux de vote de Wattrelos sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. La diffusion des résultats à Wattrelos débutera ici dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Wattrelos
|Tête de listeListe
|
Pierre Langlet
Liste d'extrême-gauche
LO - LCDT
|
|
Dominique Baert
Liste divers gauche
UNIS, POUR WATTRELOS, LE COEUR GAGNANT!
|
|
Thierry Duel
Liste de La France insoumise
Wattrelos SOLIDAIRE et CITOYENNE
|
|
Eddy Goedehaud
Liste du Rassemblement National
WATTRELOS VERS LE HAUT, EN SÉCURITÉ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Baert (34 élus) Wattrelos, la ville que nous aimons
|4 089
|51,62%
|
|Christophe Ricci (5 élus) Avec vous pour wattrelos
|1 626
|20,53%
|
|Jean-François Soyez (4 élus) Plus belle, plus sûre, plus propre, wattrelos retrouve la flamme
|1 612
|20,35%
|
|Pierre Langlet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|390
|4,92%
|Madgid Khiter Le renouveau pour wattrelos
|203
|2,56%
|Participation au scrutin
|Wattrelos
|Taux de participation
|29,05%
|Taux d'abstention
|70,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 183
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Baert (34 élus) "j'aime wattrelos"
|7 623
|52,41%
|
|Roger Ackermann (6 élus) Wattrelos bleu marine
|3 637
|25,00%
|
|Sandrine Deblock (2 élus) Alternance wattrelos 2014
|1 710
|11,75%
|
|Thierry Coulomb (1 élu) Avec vous, wattrelos ouvertement a gauche!
|1 080
|7,42%
|
|Sabine Ryelandt Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|316
|2,17%
|Marc Dubrul Liste anticapitaliste
|177
|1,21%
|Participation au scrutin
|Wattrelos
|Taux de participation
|49,57%
|Taux d'abstention
|50,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,74%
|Nombre de votants
|14 953
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