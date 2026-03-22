Résultat de l'élection municipale 2026 à Wattrelos : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Wattrelos [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Wattrelos sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Wattrelos.
L'actu des élections municipales 2026 à Wattrelos
11:52 - Dominique Baert et Eddy Goedehaud aux premières places la semaine dernière
Les élections municipales 2026 à Wattrelos ont vu Dominique Baert (Divers gauche) terminer en tête dimanche dernier avec 44,04 % des votes. À sa suite, Eddy Goedehaud (Rassemblement National) a obtenu la seconde place avec 36,73 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. La meilleure place, déjà occupée il y a six ans, a été conservée pour Dominique Baert, mais il a enregistré une petite baisse de 7 points vis-à-vis des municipales de 2020. Du côté des autres candidats, avec 16,02 %, Thierry Duel (La France insoumise) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Pierre Langlet, portant la nuance Extrême gauche, a récolté 3,20 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Wattrelos, le rendez-vous électoral a mobilisé 41,66 % des électeurs, alors que l'abstention locale a dépassé la moyenne nationale de 57,17 %.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wattrelos
Le deuxième tour des élections municipales à Wattrelos a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Dominique Baert
Liste divers gauche
UNIS, POUR WATTRELOS, LE COEUR GAGNANT!
|
|
Thierry Duel
Liste de La France insoumise
Wattrelos SOLIDAIRE et CITOYENNE
|
|
Eddy Goedehaud
Liste du Rassemblement National
WATTRELOS VERS LE HAUT, EN SÉCURITÉ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wattrelos
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique BAERT (Ballotage) UNIS, POUR WATTRELOS, LE COEUR GAGNANT!
|5 251
|44,04%
|Eddy GOEDEHAUD (Ballotage) WATTRELOS VERS LE HAUT, EN SÉCURITÉ
|4 379
|36,73%
|Thierry DUEL (Ballotage) Wattrelos SOLIDAIRE et CITOYENNE
|1 910
|16,02%
|Pierre LANGLET LO - LCDT
|382
|3,20%
|Participation au scrutin
|Wattrelos
|Taux de participation
|41,66%
|Taux d'abstention
|58,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,72%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Nombre de votants
|12 270
Source : ministère de l’Intérieur
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