Résultat de l'élection municipale 2026 à Wattrelos : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wattrelos

Le deuxième tour des élections municipales à Wattrelos a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Dominique Baert
Dominique Baert Liste divers gauche
UNIS, POUR WATTRELOS, LE COEUR GAGNANT!
  • Dominique Baert
  • Zohra Reiffers
  • Christophe Ricci
  • Océane Lévêque
  • Benjamin Caillieret
  • Michèle Coquelle
  • Gilbert Charles
  • Béatrice Dujardin
  • Azedine Taleb-Ahmed
  • Myriam Lestienne
  • Tarik Mekki
  • Émeline Boitte
  • Jacques Delfosse
  • Sylvie Zaïdi
  • Thomas Dassonville
  • Marjorie Boughari-Delrue
  • Jean-Philippe Dumoulin
  • Pauline Vannieuwenhuyse
  • Mathieu Morchipont
  • Sylvie Samain-Watteau
  • Rabah Dahmani
  • Évelyne Vandamme
  • Guy-Noël Lemay
  • Sylvie Dardenne-Christiaens
  • Jean-Pierre Beccu
  • Laureen Lemoine
  • Veysal Kiraz
  • Bernadette Pamart
  • Steven Marrouki
  • Annie Chantrie
  • Michel Duthoit
  • Vanessa Blicq-Pelaprat
  • Frank Lahaye
  • Daphné Horrent-Lemaire
  • Éric Rubulotta
  • Isabelle Destrebecq
  • Kévin Derouin
  • Nadia Amara-Coquel
  • Abdelali Farrak
  • Céline Sorge-Behagle
  • Michel Debaets
  • Béatrice Robbe
  • Bernard Rosseel
Thierry Duel
Thierry Duel Liste de La France insoumise
Wattrelos SOLIDAIRE et CITOYENNE
  • Thierry Duel
  • Ana-Maria Menendez
  • Ryad Rani Schroeyers
  • Estelle Vermelle
  • Ali Mornagui
  • Sophia Wete-Matouba
  • Cherif Hamzaoui
  • Fanny Delcroix
  • Farid Dif
  • Sonia Fouzache
  • Pierre Doualle
  • Zahra Daci
  • Walter Jonathan Spriet
  • Caroline Lefebvre
  • Karim Hamadouche
  • Lisa Mameche
  • Simon Mittenaere
  • Hanène Guedda
  • Noam Lardjane
  • Kheira Mameche
  • Laurent Poulain
  • Meriem Chemli
  • Thierry Siwik
  • Louisa Dahmani
  • Mateo Six
  • Djamila Delattre
  • Allaan Nkounkou
  • Nour Mornagui
  • Ahmed Mazari
  • Farida Hamzaoui
  • Maïni Laouadi
  • Solène De-Muynck
  • Maxime Van Dorpe
  • Camille Gérard
  • Thomas Lancez
  • Tiphaine Bleuzet
  • Laurent Bodart
  • Nathalie Deroubaix
  • René Rivellini
  • Marie-Fabienne Desprez
  • Guy Duel
  • Thérèse Jacquot
  • Christian Bleuzet
Eddy Goedehaud
Eddy Goedehaud Liste du Rassemblement National
WATTRELOS VERS LE HAUT, EN SÉCURITÉ
  • Eddy Goedehaud
  • Elodie Testelin
  • Enzo Mezzina
  • Marjory Faraci
  • Abdelkrim Denfer
  • Marie-Chantal Blain
  • Jimmy Delgrange
  • Nathalie Spriet
  • Jason Room
  • Elena Rodriguez-Soto
  • Nikolas Konieczny
  • Sabrina Kheloufi
  • Johan Capelle
  • Béatrice Velghe
  • Alain Ocmant
  • Mélanie Delbarre
  • Patrick Rebelo
  • Maïté Six
  • Philippe Lievens
  • Christine Vanassche
  • Christophe Watteeux
  • Annie Bolvin
  • Stéphane Leclercq
  • Severine Kranicz
  • Daniel Lapchin-Safar
  • Nathalie Sion
  • David Loria
  • Catherine Masselot
  • Nicolas Bataille
  • Véronique Feutrie
  • Christophe Nothum
  • Christiane Varlet
  • Mickaël Lampe
  • Isabelle Isenbaert
  • Jean-François Dewolf
  • Laury Goedehaud
  • Claude Verhelle
  • Maryse Gerardot
  • Gilles Kranicz
  • Janine de Croo
  • Didier Anastasion
  • Nathalie Fontaine
  • Serge Lefevre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wattrelos

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique BAERT
Dominique BAERT (Ballotage) UNIS, POUR WATTRELOS, LE COEUR GAGNANT! 		5 251 44,04%
Eddy GOEDEHAUD
Eddy GOEDEHAUD (Ballotage) WATTRELOS VERS LE HAUT, EN SÉCURITÉ 		4 379 36,73%
Thierry DUEL
Thierry DUEL (Ballotage) Wattrelos SOLIDAIRE et CITOYENNE 		1 910 16,02%
Pierre LANGLET
Pierre LANGLET LO - LCDT 		382 3,20%
Participation au scrutin Wattrelos
Taux de participation 41,66%
Taux d'abstention 58,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 12 270

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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