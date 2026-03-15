Résultat municipale 2026 à Wattrelos (59150) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Wattrelos a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Wattrelos, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Wattrelos [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique BAERT
Dominique BAERT UNIS, POUR WATTRELOS, LE COEUR GAGNANT! 		5 251 44,04%
Eddy GOEDEHAUD
Eddy GOEDEHAUD WATTRELOS VERS LE HAUT, EN SÉCURITÉ 		4 379 36,73%
Thierry DUEL
Thierry DUEL Wattrelos SOLIDAIRE et CITOYENNE 		1 910 16,02%
Pierre LANGLET
Pierre LANGLET LO - LCDT 		382 3,20%
Participation au scrutin Wattrelos
Taux de participation 41,66%
Taux d'abstention 58,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 12 270

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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