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19:21 - Élections à Wattrelos : l'impact des caractéristiques démographiques En pleine campagne électorale municipale, Wattrelos est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 40 881 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 573 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la ville, 38% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,66% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 2 813 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 072 € par mois, la ville affiche un taux de chômage de 16,20%, synonyme d'une situation économique instable. À Wattrelos, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Wattrelos Le parti à la flamme avait récolté 20,35% des suffrages lors des municipales à Wattrelos en mars 2020. Le scrutin n'a pas nécessité de second tour, Dominique Baert étant choisi dès le premier. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 32,86% des suffrages lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 52,75% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 28,35% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Wattrelos comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 43,23% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 44,77% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,66% lors du vote final, actant la victoire pour David Guiraud.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 29,05 % de participation Pour cette municipale, l'absence ou non de votants dans les isoloirs à Wattrelos sera primordiale dans l'issue du scrutin. Pour rappel, l'abstention atteignait 70,95 % lors de la dernière élection municipale (au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que le pays était déjà affecté par l'épidémie de Covid. Avec la présidentielle, les municipales demeurent pourtant le scrutin où les électeurs votent le plus massivement. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été bornée par une abstention à 32,89 % dans la ville (participation de 67,11 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 63,07 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 43,04 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 56,82 %. En regardant l'ensemble, les chiffres établissent le profil d'une localité marquée par l'abstention face aux moyennes nationales.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quel verdict à Wattrelos ? Les élections européennes de 2024 à Wattrelos avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (43,23%), suivie par Manon Aubry qui avait recueilli 19,57% des voix. Ethan Leys (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Wattrelos quelques semaines plus tard avec 44,77%. David Guiraud (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 32,54%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Ethan Leys culminant à 51,66% des suffrages exprimés dans la commune. La préférence des électeurs de Wattrelos a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone pivot, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale.

14:57 - Dans la commune, les votants ont rendu un verdict marquant lors de la dernière présidentielle Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Wattrelos votaient en priorité pour Marine Le Pen (32,86%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 28,53%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,75% pour Marine Le Pen, contre 47,25% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Wattrelos accordaient leurs suffrages à David Guiraud (Nupes) avec 30,61% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,37%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Wattrelos une commune politiquement très disputée.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité locale à Wattrelos Côté fiscalité de Wattrelos, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 719 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 827 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à un peu plus de 67,20 % en 2024 (contre 49,50 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 123 590 € en 2024, en net recul par rapport aux 7,19599 millions d'euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 34,45 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Wattrelos Il peut être éclairant d'étudier les scores des dernières élections municipales à Wattrelos. Dès le premier tour de scrutin, Dominique Baert (Divers gauche) a imposé son rythme en rassemblant 4 089 voix (51,62%). Derrière, Christophe Ricci (Divers gauche) a rassemblé 20,53% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers gauche a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Wattrelos, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.