Résultat de l'élection municipale 2026 à Wattwiller : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wattwiller

Le deuxième tour des élections municipales à Wattwiller a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bernadette Ramstein
Bernadette Ramstein Divers
J'AIME WATTWILLER
  • Bernadette Ramstein
  • Théo Grischko
  • Sandrine Schwertz
  • Olivier Rogeon
  • Manuela Rizzi
  • Mathieu Schoeffel
  • Pascale Liebenguth
  • Gilles Armspach
  • Edith Pfauwadel
  • Jean-Joseph Feltz
  • Sonia Furstoss
  • Jean Risacher
  • Ayse Durdu
  • Mathieu Spinner
  • Alexandra Koenig
  • Damien Galland
  • Isabelle Mazzara
  • Serge Weber
  • Nicole Delaire
Maurice Busche
Maurice Busche Divers
WATTWILLER ENSEMBLE
  • Maurice Busche
  • Marie Lienhardt-Habermacher
  • Pierre Barmes
  • Floria Drieux
  • Jérémie Weiss
  • Marjorie Smida
  • Fernand Schminck
  • Bénédicte Lebeau
  • Jean-Claude Noel
  • Evelyne Barb-Schmitt
  • Thierry Baumann
  • Laurence Schellenberger
  • Michaël Clauss
  • Valérie Werner
  • José Meyer
  • Elise Blaser
  • Patrick Werner
  • Eliane Leveque-Griffanti
  • Philippe Provang
  • Christine Maccorin
  • Christian Schott

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wattwiller

Tête de listeListe Voix % des voix
Maurice BUSCHE
Maurice BUSCHE (Ballotage) WATTWILLER ENSEMBLE 		385 38,93%
Bernadette RAMSTEIN
Bernadette RAMSTEIN (Ballotage) J'AIME WATTWILLER 		331 33,47%
Mathieu ERMEL
Mathieu ERMEL (Ballotage) CAP WATTWILLER 		273 27,60%
Participation au scrutin Wattwiller
Taux de participation 68,28%
Taux d'abstention 31,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,30%
Nombre de votants 1 001

Source : ministère de l’Intérieur

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