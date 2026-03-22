Résultat de l'élection municipale 2026 à Wattwiller : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Wattwiller [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Wattwiller sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Wattwiller.
L'actu des élections municipales 2026 à Wattwiller
11:45 - Un premier constat à Wattwiller avec les résultats du 1er tour
Pour le lancement des municipales à Wattwiller, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a vu 68,28 % des inscrits se déplacer sur place. C'est Maurice Busche qui s'est arrogé la première place en rassemblant 38,93 % des votes. Ensuite, Bernadette Ramstein a obtenu la seconde place avec 33,47 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Maurice Busche s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, mais il a vu son électorat s'éroder de 2 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Mathieu Ermel pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wattwiller
Le deuxième tour des élections municipales à Wattwiller a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bernadette Ramstein
Divers
J'AIME WATTWILLER
|
|
Maurice Busche
Divers
WATTWILLER ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wattwiller
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maurice BUSCHE (Ballotage) WATTWILLER ENSEMBLE
|385
|38,93%
|Bernadette RAMSTEIN (Ballotage) J'AIME WATTWILLER
|331
|33,47%
|Mathieu ERMEL (Ballotage) CAP WATTWILLER
|273
|27,60%
|Participation au scrutin
|Wattwiller
|Taux de participation
|68,28%
|Taux d'abstention
|31,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,30%
|Nombre de votants
|1 001
Source : ministère de l’Intérieur
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