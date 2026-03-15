Résultat municipale 2026 à Wavignies (60130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Wavignies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Wavignies, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Wavignies [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Andre RENAUX
Andre RENAUX (14 élus) Bien vivre ensemble à Wavignies 		676 87,23%
  • Andre RENAUX
  • Marie-Louise BRAINE
  • Patrick DESCROIZETTE
  • Magalie ERCOLANO
  • Gérard LACHEAU
  • Mylène BARDU
  • John LEPEINGLE
  • Sophie GOURDIN
  • Pierre MARGINET
  • Maryline MALLARD
  • Jean-Pierre PILLON
  • Hélène ROUCOUX
  • Dimitri SICARD
  • Sylvie LOEUILLET
Reynald CARBONNEAUX
Reynald CARBONNEAUX (1 élu) ENSEMBLE POUR WAVIGNIES 		99 12,77%
  • Reynald CARBONNEAUX
Participation au scrutin Wavignies
Taux de participation 77,13%
Taux d'abstention 22,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 789

Source : ministère de l’Intérieur

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