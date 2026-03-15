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19:19 - Démographie et politique à Wavignies, un lien étroit Dans les rues de Wavignies, les élections s'achèvent. Avec une population de 1 347 habitants répartis dans 540 logements, cette localité présente une densité de 137 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 48 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 671 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (90,19%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 19,73% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 27,85% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 82,46 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Wavignies, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Quels résultats du RN à Wavignies avant les municipales 2026 ? Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière bataille municipale à Wavignies en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 45,32% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 69,09% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 32,78% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste validait 46,23% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 58,91% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 56,29% pour le mouvement nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 62,25% lors du vote définitif, actant la victoire pour Claire Marais-Beuil.

16:58 - Dernières municipales : 39,73 % d'abstention à Wavignies Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Wavignies, la mobilisation aura un rôle déterminant sur les résultats locaux. Lors des municipales de 2020, la participation s'était dressée jusqu'à 60,27 % lors du premier round (largement au-dessus des 44,7 % nationaux), représentant 578 votants alors que la pandémie du coronavirus planait sur la compétition. Rappelons que les élections municipales sont en effet historiquement, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 775 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 81,15 % de participation. Le taux de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 45,04 % au premier tour en 2022 à 67,28 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 52,16 % (51,49 % dans le pays). Cette photographie des urnes depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une ville fortement mobilisée aux urnes en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Les votes de 2024 : quel verdict à Wavignies ? Les élections européennes du printemps 2024 à Wavignies avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (58,91%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 8,70% des votes. Claire Marais-Beuil (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des législatives à Wavignies après la dissolution avec 56,29%. Victor Habert-Dassault (Les Républicains) échouait à la deuxième place avec 19,50%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Claire Marais-Beuil culminant à 62,25% des votes dans la commune. Le paysage politique de Wavignies a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Wavignies ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Wavignies était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 45,32% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 18,58%. Le duel final se soldait finalement par un score de 69,09% pour Marine Le Pen, contre 30,91% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Wavignies accordaient leurs suffrages à Victor Habert-Dassault (LR) avec 34,68% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,77%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Wavignies Sur le plan de la fiscalité locale de Wavignies, la recette fiscale par foyer s'est établie à 616 € en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 583 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 50,92 % en 2024 (contre près de 29,38 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 9 200 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 155 010 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 18,40 %. Cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Wavignies ? Qui avait remporté les élections municipales il y a 6 ans à Wavignies ? Unique liste en présence, la liste menée par André Renaux a logiquement obtenu 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Pour cette élection de 2026 à Wavignies, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. À l'occasion des résultats des élections municipales ce dimanche soir, l'enjeu sera de voir si une opposition arrive à se constituer. Un indice est probablement caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).