Résultat de l'élection municipale 2026 à Wavrechain-sous-Denain : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Wavrechain-sous-Denain [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Wavrechain-sous-Denain sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Wavrechain-sous-Denain.
L'actu des élections municipales 2026 à Wavrechain-sous-Denain
11:43 - Un premier constat à Wavrechain-sous-Denain avec les résultats du 1er tour
Jacques Delcroix a remporté le premier tour des municipales 2026 à Wavrechain-sous-Denain dimanche dernier, avec 36,25 % des votes. Derrière, Jean-François Burette est arrivé en deuxième position avec 33,11 %. Le duel s'est avéré serré. Jacques Delcroix s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, mais il a subi néanmoins un fort recul de 13 points comparé à 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Ludovic Tonneau s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Fabien Journet a terminé avec 14,64 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Pour rappel, lors de ce scrutin à Wavrechain-sous-Denain, l'élection a mobilisé 68,62 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wavrechain-sous-Denain
Le deuxième tour des élections municipales à Wavrechain-sous-Denain a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jacques Delcroix
Divers
ENSEMBLE AGISSONS POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLAGE
|
|
Jean-François Burette
Divers
WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN VOS IDEES, NOS ACTIONS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wavrechain-sous-Denain
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques DELCROIX (Ballotage) POURSUIVONS NOS ENGAGEMENTS POUR L'AVENIR DE WAVRECHAIN SOUS DENAIN
|265
|36,25%
|Jean-François BURETTE (Ballotage) WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN VOS IDEES, NOS ACTIONS !
|242
|33,11%
|Ludovic TONNEAU (Ballotage) Un nouveau souffle pour wavrechain-sous-denain
|117
|16,01%
|Fabien JOURNET (Ballotage) Notre village, notre avenir
|107
|14,64%
|Participation au scrutin
|Wavrechain-sous-Denain
|Taux de participation
|68,62%
|Taux d'abstention
|31,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Nombre de votants
|750
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Wavrechain-sous-Denain
- Wavrechain-sous-Denain (59220)
- Ecole primaire à Wavrechain-sous-Denain
- Maternités à Wavrechain-sous-Denain
- Crèches et garderies à Wavrechain-sous-Denain
- Salaires à Wavrechain-sous-Denain
- Impôts à Wavrechain-sous-Denain
- Dette et budget de Wavrechain-sous-Denain
- Climat et historique météo de Wavrechain-sous-Denain
- Accidents à Wavrechain-sous-Denain
- Délinquance à Wavrechain-sous-Denain
- Inondations à Wavrechain-sous-Denain
- Nombre de médecins à Wavrechain-sous-Denain
- Pollution à Wavrechain-sous-Denain
- Entreprises à Wavrechain-sous-Denain
- Prix immobilier à Wavrechain-sous-Denain