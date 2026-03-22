Résultat de l'élection municipale 2026 à Wavrechain-sous-Denain : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wavrechain-sous-Denain

Le deuxième tour des élections municipales à Wavrechain-sous-Denain a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jacques Delcroix
Jacques Delcroix Divers
ENSEMBLE AGISSONS POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLAGE
  • Jacques Delcroix
  • Laurence Staquet
  • Alain Prouveur
  • Ghislaine Naumowicz
  • Fabien Journet
  • Martine Lemaire
  • Marc Pernak
  • Caroline Lamand
  • Frédéric Hochart
  • Capucine Gos
  • Didier Edouard
  • Valérie Lamant-Libert
  • Hocine Boutaleb
  • Fabienne Journet-Valentin
  • Thierry Lenglemez
  • Lucie Latouche
  • Jean-Michel Bougamont
  • Marie-Claude Laurette
  • Franck Merlin
  • Isabelle Lecomte
  • Jean Marie Barbotin
Jean-François Burette
Jean-François Burette Divers
WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN VOS IDEES, NOS ACTIONS !
  • Jean-François Burette
  • Allison Hubert
  • Ludovic Diverchy
  • Marie-Jeanne Blary
  • Thomas Nicita
  • Alexandra Bauvois
  • Denis Silver
  • Jennifer Jouy
  • Daniel Marchand
  • Fabienne Capiaux
  • Laurent Takacs
  • Françoise Marchand
  • Thomas Hombert
  • Marie-Paule Lelong
  • Jordan Damien
  • Michèle Rollin
  • Kévin Grzembowski
  • Marine Delcroix
  • Jerry Cachera
  • Gracianne Lefebvre
  • Giovanni Carta

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wavrechain-sous-Denain

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques DELCROIX
Jacques DELCROIX (Ballotage) POURSUIVONS NOS ENGAGEMENTS POUR L'AVENIR DE WAVRECHAIN SOUS DENAIN 		265 36,25%
Jean-François BURETTE
Jean-François BURETTE (Ballotage) WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN VOS IDEES, NOS ACTIONS ! 		242 33,11%
Ludovic TONNEAU
Ludovic TONNEAU (Ballotage) Un nouveau souffle pour wavrechain-sous-denain 		117 16,01%
Fabien JOURNET
Fabien JOURNET (Ballotage) Notre village, notre avenir 		107 14,64%
Participation au scrutin Wavrechain-sous-Denain
Taux de participation 68,62%
Taux d'abstention 31,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 750

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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