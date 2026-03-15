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19:19 - Wavrin : démographie, élections et perspectives d'avenir En marge des municipales, Wavrin apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Dotée de 3 432 logements pour 7 777 habitants, la densité de la ville est de 574 hab par km². Ses 462 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 2 343 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (84,27%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,58% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 43,88% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1046,63 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. Wavrin manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mutation.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Wavrin Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Wavrin en 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 30,77% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 47,53% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 26,23% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement lepéniste obtenait 50,98% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,27% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 41,86% pour le mouvement lepéniste. Il finira avec 45,70% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Wavrin En marge de cette élection municipale de 2026, l'état de la participation pèsera lourdement sur les résultats de Wavrin. Pour rappel, la participation s'élevait à 41,75 % lors des municipales de 2020, un score dans la norme alors que le pays était perturbé par l'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 avait pour sa part fortement mobilisé, avec 74,65 % de participation dans la ville (contre 25,35 % d'abstention). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 51,89 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 67,20 % au premier tour, contre 48,51 % en 2022. L'observation de cette évolution lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Wavrin comme une zone en retrait des urnes au regard des moyennes nationales.

15:59 - Il y a deux ans, Wavrin avait opté pour la droite Victor Catteau (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des législatives à Wavrin après la dissolution de 2024 avec 41,86%. Sébastien Huyghe (Divers droite) suivait à la deuxième place avec 34,08%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Sébastien Huyghe (Divers droite) jusqu'au sommet avec 54,30%. Pour le tour unique des européennes en amont, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,27%). Une parfaite confirmation des résultats des élections deux années plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Wavrin : retour sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Wavrin se positionne comme une commune acquise au camp nationaliste. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Wavrin plaçait en effet Marine Le Pen à l'avant de la course avec 30,77% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 28,12%. Lors de la finale de l'élection à Wavrin, les électeurs accordaient 52,47% pour Emmanuel Macron, contre 47,53% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Wavrin accordaient leurs suffrages à Victor Catteau (RN) avec 26,23% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,98%.

12:58 - Et si l'élection à Wavrin se jouait sur la fiscalité ? En matière d'impôts locaux à Wavrin, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 651 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 694 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à environ 40,91 % en 2024 (contre près de 21,62 % en 2020). Cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 51 100 € en 2024. Un total bien loin des 1 521 340 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 27,09 %. Cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Un résultat sans suspense pour les élections de 2020 à Wavrin Qui l'avait emporté lors du scrutin municipal il y a six ans à Wavrin ? À l'occasion du premier vote, Alain Blondeau (Divers droite) a imposé son rythme en totalisant 74,89% des soutiens. Deuxième, Eric Vantourout (Divers gauche) a capté 25,10% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de Alain Blondeau a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Wavrin, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le bloc minoritaire devra réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche pour contester cette hégémonie, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.