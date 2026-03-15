Résultat municipale 2026 à Wavrin (59136) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Wavrin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Wavrin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Wavrin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain BLONDEAU
Alain BLONDEAU (27 élus) UPLC (union pour la continuité) 		2 653 81,01%
  • Alain BLONDEAU
  • Carmen PLANCQ
  • Jean-Michel DUTOIT
  • Cecile LAMBRAY
  • Philippe EQUINE
  • Therese CARY
  • Sylvain BALZANO
  • Audrey DUMOULIN
  • Cyril DE WAZIERES
  • Regine JONVILLE
  • Bernard DURAND
  • Christine DUQUESNE
  • Vincent BOURGOIS
  • Martine HUIZINGA
  • Patrice TURPIN
  • Muriel LOMBART
  • Guillaume COMPERNOLLE
  • Annick PIRET
  • Jean-Yves DESCAMPS
  • Melissa GÉLY
  • Claude GODSENS
  • Elisabeth SANSSE
  • Stephane CRACCO
  • Celine CLAVET
  • Didier BLANPAIN
  • Sabine TOTTEL
  • Patrice VANHEY
Laurence Paule Nicole SELOSSE
Laurence Paule Nicole SELOSSE (2 élus) ECOUTE ACTIONS WAVRIN 		448 13,68%
  • Laurence Paule Nicole SELOSSE
  • Thierry COURIER
Rodrigue CAMBIER
Rodrigue CAMBIER Vos idées, nos idées ensemble pour Wavrin 		174 5,31%
Participation au scrutin Wavrin
Taux de participation 56,05%
Taux d'abstention 43,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 3 436

Source : ministère de l’Intérieur

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