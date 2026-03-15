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19:19 - Le poids démographique et économique de Waziers aux municipales Dans les rues de Waziers, les élections s'achèvent. Avec ses 7 312 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 232 entreprises, Waziers se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (69,65%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les 458 résidents étrangers, représentant 6,26% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 1 996 € par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 26,83%, révélant une situation économique mitigée. À Waziers, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Vote RN à Waziers : les données clés Le parti nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Waziers il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 36,27% des voix lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 58,00% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 33,82% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste réunissait 42,54% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 42,30% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 44,69% pour le parti nationaliste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Matthieu Marchio.

16:58 - Dernières municipales : 50,49 % d'abstention à Waziers Pour rappel, la participation s'élevait à 49,51 % à Waziers lors des municipales de 2020, proche des 44,7 % observés au niveau national alors qu'en raison du Covid, une part importante des électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été chiffré à 68,28 %. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 37,84 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 58,11 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 43,12 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez peu mobilisée. En ce jour de municipales 2026 à Waziers, cette particularité sera en définitive suivie à la loupe.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Waziers La préférence des électeurs de Waziers a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un secteur difficile à classer, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une localité à dominante nationaliste. Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Waziers avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,30%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 25,78% des votes. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Waziers plébiscitaient ensuite Matthieu Marchio (Rassemblement National) avec 44,69% au premier tour. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Waziers ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Waziers plébiscitaient Alain Bruneel (Nupes) avec 44,73% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alain Bruneel virant de nouveau en tête avec 57,46% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Waziers quelques semaines plus tôt était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 36,27% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 34,94%. Lors de la finale de l'élection à Waziers, les électeurs accordaient 58,00% pour Marine Le Pen, contre 42,00% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Waziers se positionne comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Et si l'élection à Waziers se jouait sur la fiscalité ? À Waziers, où les taxes locales ont reculé depuis les dernières municipales, le taux de la taxe d'habitation est passé à 24,94 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville près de 63 100 euros. Une somme bien en-dessous des quelque 1,23496 million d'euros perçus en 2020. Précisons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement sa portée et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Waziers atteint désormais un peu plus de 56,47 % en 2024 (contre 39,75 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Waziers a atteint environ 742 euros en 2024 contre 783 euros en début de mandat.

11:59 - Une majorité Divers gauche issue du résultat de l'élection de 2020 à Waziers Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Waziers se sont révélés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Laurent Desmons (Divers gauche) a surclassé la concurrence en totalisant 36,60% des soutiens. Derrière, Jacques Michon (Parti communiste français) a capté 823 voix (34,19%). Le petit gap entre les deux premiers instaurait un deuxième tour nébuleux. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Laurent Desmons l'a finalement emporté avec 57,63% des voix, face à Jacques Michon qui a obtenu 42,36% des électeurs. À rebours du premier tour, le fossé s’est élargi de façon marquée ce qui a mené à un triomphe indiscutable. Laurent Desmons a pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers gauche, récupérant 633 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des challengers se doit par tous les moyens de totaliser plus de bulletins aujourd'hui, dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse veillera à empêcher toute union de ses adversaires.