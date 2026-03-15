Résultat municipale 2026 à Waziers (59119) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Waziers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Waziers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Waziers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Steve BANSCH
Steve BANSCH (23 élus) WAZIERS NOTRE PRIORITÉ 		1 399 54,35%
  • Steve BANSCH
  • Anouchka MINET
  • Frédéric DOGIMONT
  • Ilham KADI
  • Gilles HUMERY
  • Virginie GUBBA
  • Fabrice DHAINAUT
  • Laurence MASCLET
  • Amir KHECHAÏ
  • Sylvie LEMAY
  • Éric DELABY
  • Hassina SARAJI
  • Jérôme DUTOMBEAU
  • Coraline NOURRY
  • Jean-Marc GUBBA
  • Fanny BANNASIK
  • Willy AUGRAS
  • Naïma ELBACHIR
  • Olivier DUFOUR
  • Sandrine DUPONT
  • José GUISON
  • Cathy LENNE
  • Christian LECLERCQ
Ophélie POULAIN
Ophélie POULAIN (3 élus) ENGAGES POUR WAZIERS 		602 23,39%
  • Ophélie POULAIN
  • Mohamed ZAÏR
  • Naïma BOUREZ
Jacques MICHON
Jacques MICHON (3 élus) AGIR POUR WAZIERS 		573 22,26%
  • Jacques MICHON
  • Claudine PARNETZKI-LEQUET
  • Olivier MERCIER
Participation au scrutin Waziers
Taux de participation 52,16%
Taux d'abstention 47,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 2 674

Source : ministère de l’Intérieur

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