Résultat de l'élection municipale 2026 à Weitbruch : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Weitbruch [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Weitbruch sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Weitbruch.
L'actu des élections municipales 2026 à Weitbruch
11:45 - Que retenir des premiers résultats des élections municipales 2026 à Weitbruch ?
Pour le premier tour des élections municipales à Weitbruch, c'est Angèle Geldreich qui a pris une longueur d'avance en récoltant 38,92 % des bulletins valides. Ensuite, Mathieu Schneider s'est classé deuxième avec 32,06 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Pour compléter ce tableau, avec 29,02 %, Stéphane Kruth a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Weitbruch, le rendez-vous électoral a mobilisé 61,55 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Weitbruch
Le deuxième tour des élections municipales à Weitbruch a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Mathieu Schneider
Divers
Weitbruch, Notre Village, Notre Engagement
|
|
Angèle Geldreich
Divers
Osons le changement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Weitbruch
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Angèle GELDREICH (Ballotage) Osons le changement
|562
|38,92%
|Mathieu SCHNEIDER (Ballotage) Weitbruch, Notre Village, Notre Engagement
|463
|32,06%
|Stéphane KRUTH (Ballotage) WEITBRUCH PROJET D'AVENIR
|419
|29,02%
|Participation au scrutin
|Weitbruch
|Taux de participation
|61,55%
|Taux d'abstention
|38,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|1 492
Source : ministère de l’Intérieur
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