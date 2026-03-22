Résultat de l'élection municipale 2026 à Weitbruch : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Weitbruch

Le deuxième tour des élections municipales à Weitbruch a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Mathieu Schneider
Mathieu Schneider Divers
Weitbruch, Notre Village, Notre Engagement
  • Mathieu Schneider
  • Véronique Kost
  • Jean Marc Suss
  • Elodie Muller
  • Jean-Marc Pfrimmer
  • Laëtitia Anton Tostain
  • Bruno Debus
  • Esther Merino
  • Eddy Faullimmel
  • Karin Vollmer
  • Pascal Gagnon
  • Corinne Le Geay
  • Guillaume Hener
  • Marlise Hammer
  • Quentin Kolb
  • Esther Schneider
  • Guillaume Wirth
  • Margot Philippe
  • Frédéric Fabre
  • Nadège Heringer
  • Nicolas Schaeffer
  • Alexandra Ottmann
  • Yannick Riegel
  • Mireille Vollmer
  • Jean-Marie Kallenbach
Angèle Geldreich
Angèle Geldreich Divers
Osons le changement
  • Angèle Geldreich
  • Yannick Ottmann
  • Jeannine Schneider
  • Alexandre Gottri
  • Christel Krebs
  • Alexandre Gross
  • Françoise Matzinger
  • Jean-Claude Waeldin
  • Camille Schaeffner
  • Jean François Birgel
  • Isabelle Geldreich
  • Nicolas Musslin
  • Carole Walter
  • Emile Kost
  • Dominique Riehl
  • Jean-Claude Temwa
  • Maegan Hoernel
  • Gaëtan Grasser
  • Chantal Stoll
  • David Werle
  • Claudia Keller
  • Pascal Kleck
  • Elodie Degoutte
  • Jacky Matz

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Weitbruch

Tête de listeListe Voix % des voix
Angèle GELDREICH
Angèle GELDREICH (Ballotage) Osons le changement 		562 38,92%
Mathieu SCHNEIDER
Mathieu SCHNEIDER (Ballotage) Weitbruch, Notre Village, Notre Engagement 		463 32,06%
Stéphane KRUTH
Stéphane KRUTH (Ballotage) WEITBRUCH PROJET D'AVENIR 		419 29,02%
Participation au scrutin Weitbruch
Taux de participation 61,55%
Taux d'abstention 38,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 1 492

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Bas-Rhin ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Bas-Rhin. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Weitbruch

En savoir plus sur Weitbruch