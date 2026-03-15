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19:19 - Analyse démographique et économique des municipales à Westhouse Dans la ville de Westhouse, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,72%. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (88,58%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 995 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,08%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,23%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Westhouse mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,40% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Quels résultats du RN à Westhouse avant les municipales 2026 ? Le parti nationaliste n'était pas représenté lors de la dernière campagne municipale à Westhouse en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 31,87% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 48,78% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 23,79% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 42,98% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,15% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 43,75% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course avec 49,15% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Westhouse ? Au soir de la municipale de 2026, le niveau de la participation pèsera fortement sur les résultats de Westhouse. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 513 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 38,54 % (un taux inférieur aux 44,7 % du pays) alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, de nombreux électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 1 095 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 79,35 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 57,84 % des électeurs (soit environ 811 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 69,82 %, bien au-delà des 45,79 % enregistrés en 2022. Regarder ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Westhouse comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Comment Westhouse a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Thomas Esteve (Rassemblement National) en pole position avec 43,75% au premier tour, devant Charles Sitzenstuhl (Majorité présidentielle) avec 29,30%. Au second tour, c'est en revanche Charles Sitzenstuhl (Ensemble !) qui a raflé la mise avec 50,85% des suffrages exprimés. Le rendez-vous électoral des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Westhouse avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (42,15%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 15,57% des voix. La physionomie politique de Westhouse a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Westhouse était difficile à étiqueter sur l'échiquier politique Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Westhouse votaient en priorité pour Marine Le Pen (31,87%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 30,20%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,22% pour Emmanuel Macron, contre 48,78% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Westhouse plébiscitaient Charles Sitzenstuhl (Ensemble !) avec 28,64% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,02% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Westhouse s'inscrit comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Westhouse Dans une dynamique de recul des impositions locales à Westhouse, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 14,00 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de près de 6 500 euros environ. Une recette bien loin des 250 300 € récoltés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Westhouse s'est établi à 21,00 % en 2024 (contre 6,58 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Westhouse a atteint 395 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 416 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Westhouse À l'occasion des municipales précédentes à Westhouse, les résultats ont livré un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Seule en lice, la liste menée par Christian Striebel a sans surprise rassemblé 434 soutiens (100,00%) dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Westhouse, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Lors de ces nouvelles élections ce dimanche soir, l'enjeu sera de savoir si une opposition émerge contre cette mainmise. Un indice est sans doute caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).