Résultat municipale 2026 à Westhouse (67230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Westhouse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Westhouse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Westhouse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian STRIEBEL
Christian STRIEBEL (15 élus) Toujours Unis, Bâtissons Demain 		588 58,74%
  • Christian STRIEBEL
  • Estelle FRITSCH
  • Christian RINGEISEN
  • Céline ETIENNE
  • Marc GASS
  • Mireille FUHRMANN
  • Eric FROMM
  • Catherine SCHWARTZ
  • Jérémie BICHE
  • Marie-Anne WEEBER
  • Thomas SCHEER
  • Aurélie CLAUSS
  • Jean-Christophe MULLER
  • Valérie SCHULTZ
  • Jacky MOENCH
Audrey KISTNER
Audrey KISTNER (4 élus) POUR LES WESCHERS 		413 41,26%
  • Audrey KISTNER
  • Franck WISSENMEYER
  • Karine HINDERMEYER
  • Michel KORNMANN
Participation au scrutin Westhouse
Taux de participation 70,60%
Taux d'abstention 29,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Nombre de votants 1 030

Source : ministère de l’Intérieur

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