Résultat municipale 2026 à Wierre-Effroy (62720) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Wierre-Effroy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Wierre-Effroy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Wierre-Effroy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre LOUVET
Jean-Pierre LOUVET (13 élus) ENSEMBLE POUR NOTRE VILLAGE 		389 74,52%
  • Jean-Pierre LOUVET
  • Mathilde BULOT
  • Gérard CARBONNIER
  • Aurélie LEGRAND
  • Lionel CARLY
  • Blandine GALLIER
  • Gilbert BOURDON
  • Laëtitia GOMEL
  • Bertrand CALOONE
  • Aude MOREL
  • Christophe BAY
  • Elodie REGNAULT
  • Antoine GOMEL
Diego DICKS
Diego DICKS (2 élus) UNE NOUVELLE ERE POUR WIERRE 		133 25,48%
  • Diego DICKS
  • Marie MONTUY
Participation au scrutin Wierre-Effroy
Taux de participation 78,13%
Taux d'abstention 21,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 536

Source : ministère de l’Intérieur

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