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19:19 - Tendances démographiques et électorales à Wierre-Effroy : ce qu'il faut retenir La composition démographique et le contexte socio-économique de Wierre-Effroy déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans le bourg, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 5,73%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (88,08%) souligne le poids des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (84,55%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 545 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,47%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,37%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,67%), témoignent d'une population instruite à Wierre-Effroy, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Wierre-Effroy Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière élection municipale à Wierre-Effroy en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 29,25% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron dans la commune avec 50,18% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 23,91% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 47,38% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 39,84% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 45,64% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Christine Engrand.

16:58 - Dernières municipales : 52,16 % de participation à Wierre-Effroy En ce jour d'élection municipale à Wierre-Effroy, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. La fuite des électeurs s'élevait à 47,84 % pour le premier tour des municipales de 2020, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national alors que l'épidémie de Covid commençait à frapper le pays. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 19,14 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 43,60 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 23,67 %, loin des 44,54 % affichés aux législatives de 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Comment Wierre-Effroy a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les élections des députés à Wierre-Effroy du printemps 2024, plaçaient Christine Engrand (Rassemblement National) en tête avec 45,64% au premier tour, devant Brigitte Bourguignon (Ensemble !) avec 31,44%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription. Lors du match européen une vingtaine de jours plus tôt, les électeurs de Wierre-Effroy avaient cette fois poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 39,84% des inscrits. La physionomie politique de Wierre-Effroy a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter une zone pivot, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections de 2022 à Wierre-Effroy ? Globalement, le paysage électoral fait de Wierre-Effroy une commune politiquement très disputée. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Wierre-Effroy plaçait en effet Marine Le Pen devant avec 29,25% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 27,67%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,18% pour Marine Le Pen, contre 49,82% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Wierre-Effroy soutenaient en priorité Brigitte Bourguignon (Ensemble !) avec 29,56% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Brigitte Bourguignon virant de nouveau en tête avec 52,62% des voix.

12:58 - Wierre-Effroy : la situation fiscale constatée en amont du scrutin municipal Du côté de la fiscalité de Wierre-Effroy, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 681 € en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 555 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 35,97 % en 2024 (contre près de 13,71 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 9 440 € de recettes en 2024. Un montant loin des quelque 131 100 euros récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 17,70 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Wierre-Effroy Les résultats des précédentes élections municipales à Wierre-Effroy ont livré un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Dans la cité, le scrutin s'est opéré par candidatures individuelles à l'époque, sans liste constituée. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Gérard Carbonnier a recueilli le plus de bulletins avec 96,95% des bulletins, devançant Bertrand Caloone qui a rassemblé 96,39% des votes. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les municipales 2026 à Wierre-Effroy, ces équilibres individuels très spécifiques aux communes rurales vont encore peser. Le dispositif électoral particulier sans liste n'est cependant plus en vigueur.