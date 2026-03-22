Résultat de l'élection municipale 2026 à Wignehies : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wignehies

Le deuxième tour des élections municipales à Wignehies a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean Guy Bertin
Jean Guy Bertin Divers
UNE EQUIPE ENGAGEE ET RENFORCEE POUR VOUS
  • Jean Guy Bertin
  • Sylvie Fouan
  • Pascal Cobut
  • Veronique Dremaux
  • Nicolas Theatre
  • Allison Marmay
  • Jacques Tomczak
  • Martine Painchart
  • Jerome Laude
  • Amelie Richepain
  • Devy Bombart
  • Manuella Hausemont
  • Florent Pedretti
  • Aurelie Styrna
  • Gilles Deffolin
  • Pascale Duthoit
  • Jean-Francois Audenard
  • Peggy Seling
  • Mickael Guerin
  • Melanie Lemoine
  • Christian Defer
  • Francoise Debatty
  • Claude Tutin
  • Angelique Dehainaut
  • Olivier Oger
Clement Chikh
Clement Chikh Divers
REUSSIR ENSEMBLE POUR WIGNEHIES
  • Clement Chikh
  • Christelle Fauveaux
  • Nicolas Mataczynski
  • Sabrina Hubaut
  • Alexy Richepain
  • Valerie Hubiere
  • Hugo Gaudry
  • Beatrice Rousse
  • Jean Quemener
  • Marie Couraud
  • Rudy Delabye
  • Louise Mataczynski
  • Emmanuel Marmay
  • Coralie Croibien
  • Remy Hubaut
  • Sandy Peronne
  • Stephane Hubiere
  • Florine Legrand
  • Frederic Lefranc
  • Anita Bourgeois
  • Jean Bonnaire
  • Cecile Pietrowski
  • Jean-Claude Vandemeulebrouck

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wignehies

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Guy BERTIN
Jean Guy BERTIN (Ballotage) UNE EQUIPE ENGAGEE ET RENFORCEE POUR VOUS 		490 43,99%
Clement CHIKH
Clement CHIKH (Ballotage) REUSSIR ENSEMBLE POUR WIGNEHIES 		460 41,29%
Pascale MAHUT
Pascale MAHUT Demain, avec vous 		111 9,96%
Fabrice BREBION
Fabrice BREBION WIGNEHIES, ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE NOTRE COMMUNE 		53 4,76%
Participation au scrutin Wignehies
Taux de participation 58,28%
Taux d'abstention 41,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 1 147

Source : ministère de l’Intérieur

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