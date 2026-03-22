Résultat de l'élection municipale 2026 à Wignehies : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Wignehies [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Wignehies sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Wignehies.
L'actu des élections municipales 2026 à Wignehies
11:43 - Match serré entre Jean Guy Bertin et Clement Chikh
Il y a une semaine à Wignehies, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote a mobilisé 58,28 % des électeurs dans la ville. C'est Jean Guy Bertin qui a pris la tête en s'adjugeant 43,99 % des votes. À sa suite, Clement Chikh a obtenu la seconde place avec 41,29 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, avec 9,96 %, Pascale Mahut n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. Derrière, Fabrice Brebion a obtenu 4,76 % des bulletins, ne lui permettant ni de se maintenir ni de fusionner.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wignehies
Le deuxième tour des élections municipales à Wignehies a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean Guy Bertin
Divers
UNE EQUIPE ENGAGEE ET RENFORCEE POUR VOUS
|
|
Clement Chikh
Divers
REUSSIR ENSEMBLE POUR WIGNEHIES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wignehies
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Guy BERTIN (Ballotage) UNE EQUIPE ENGAGEE ET RENFORCEE POUR VOUS
|490
|43,99%
|Clement CHIKH (Ballotage) REUSSIR ENSEMBLE POUR WIGNEHIES
|460
|41,29%
|Pascale MAHUT Demain, avec vous
|111
|9,96%
|Fabrice BREBION WIGNEHIES, ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE NOTRE COMMUNE
|53
|4,76%
|Participation au scrutin
|Wignehies
|Taux de participation
|58,28%
|Taux d'abstention
|41,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,74%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Nombre de votants
|1 147
Source : ministère de l’Intérieur
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