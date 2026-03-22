Résultat de l'élection municipale 2026 à Willems : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Willems [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Willems sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Willems.
L'actu des élections municipales 2026 à Willems
11:43 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Willems pour la municipale
Pour le premier tour des élections municipales à Willems, le vote s'est soldé par une participation de 67,49 % localement, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Au terme de ce vote, c'est Simond Colaone qui a dominé en récoltant 37,42 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Thierry Rolland est arrivé en deuxième position avec 34,71 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Etienne Honvault est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Willems
Le deuxième tour des élections municipales à Willems a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Thierry Rolland
Divers
POUR MIEUX VIVRE A WILLEMS notre passion Commune 2026
|
|
Simond Colaone
Divers
WILLEMS ENSEMBLE
|
|
Etienne Honvault
Divers
AGISSONS POUR WILLEMS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Willems
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Simond COLAONE (Ballotage) WILLEMS ENSEMBLE
|635
|37,42%
|Thierry ROLLAND (Ballotage) POUR MIEUX VIVRE A WILLEMS notre passion Commune 2026
|589
|34,71%
|Etienne HONVAULT (Ballotage) AGISSONS POUR WILLEMS
|473
|27,87%
|Participation au scrutin
|Willems
|Taux de participation
|67,49%
|Taux d'abstention
|32,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|1 723
Source : ministère de l’Intérieur
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