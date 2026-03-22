Résultat de l'élection municipale 2026 à Willems : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Willems

Le deuxième tour des élections municipales à Willems a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Thierry Rolland
Thierry Rolland Divers
POUR MIEUX VIVRE A WILLEMS notre passion Commune 2026
  • Thierry Rolland
  • Aurore Prouveur
  • Alain Reffas
  • Audrey Christine Bonneel
  • Paul André Blaise Fouquart
  • Brigitte Poulain
  • Yves Oscar Lucien Jonville
  • Florine Carpentier
  • Bernard Deffontaine
  • Annabella Gresillon
  • Jean-Pascal Lepers
  • Monique Abachin
  • Michel Roger Lievain
  • Pauline Bacquet
  • Christophe Max Maurice Daniaux
  • Bérénice Onraed
  • Patrick Gaillet
  • Chérifa Blasco
  • Richard Duthoit
  • Solène Ndongmo
  • Christophe Subts
  • Elyana Alexandra Micucci
  • Bernard Devin
  • Léa Gonnot
  • Jean-Paul Désiré Ghislain Delerue
Simond Colaone
Simond Colaone Divers
WILLEMS ENSEMBLE
  • Simond Colaone
  • Valerie Theron
  • Antoine Vandendorpe
  • Veronique Seret
  • Philippe Dupas
  • Annick Deneuville
  • Jean-Sébastien Tronchon
  • Claire Tison
  • Jean-François Smigielski
  • Gaëtane Kostrzewa
  • Ludovic Carels
  • Annie Vanden Dorpe
  • Philippe Duquesnoy
  • Sandra Couvez
  • David Monbel
  • Audrey Wullaert
  • Maxence Druez
  • Aurelie Chauvel
  • Remy Stoven
  • Amandine Bailloeuil
  • Bernard Garitte
  • Nicole Van Nieuwenhuyse
  • Pascal Dubois
  • Ludivine Veilleroy
  • Boris Legrand
Etienne Honvault
Etienne Honvault Divers
AGISSONS POUR WILLEMS
  • Etienne Honvault
  • Virginie Maeght
  • Jordan de Almeida
  • Christine Mairesse
  • Yves Poppé
  • Stephanie Fleuroux
  • Thierry d'Hulst
  • Béatrice Trelcat
  • Willy Bodinier
  • Marie Gobert
  • Hermann Dausque
  • Anne-Marie Brame
  • Simon Billion
  • Emmanuelle Hanon
  • François Bruggeman
  • Christiane Renaut
  • Xavier Escano
  • Corinne Monein
  • Philippe Bergem
  • Sylvie Dubois
  • David Boulet
  • Brigitte Lasson
  • Laurent Lecouvé
  • Karen Becquet
  • Marc Moreau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Willems

Tête de listeListe Voix % des voix
Simond COLAONE
Simond COLAONE (Ballotage) WILLEMS ENSEMBLE 		635 37,42%
Thierry ROLLAND
Thierry ROLLAND (Ballotage) POUR MIEUX VIVRE A WILLEMS notre passion Commune 2026 		589 34,71%
Etienne HONVAULT
Etienne HONVAULT (Ballotage) AGISSONS POUR WILLEMS 		473 27,87%
Participation au scrutin Willems
Taux de participation 67,49%
Taux d'abstention 32,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 1 723

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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