Résultat municipale 2026 à Willems (59780) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Willems a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Willems, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Willems [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Simond COLAONE
Simond COLAONE WILLEMS ENSEMBLE 		635 37,42%
Thierry ROLLAND
Thierry ROLLAND POUR MIEUX VIVRE A WILLEMS notre passion Commune 2026 		589 34,71%
Etienne HONVAULT
Etienne HONVAULT AGISSONS POUR WILLEMS 		473 27,87%
Participation au scrutin Willems
Taux de participation 67,49%
Taux d'abstention 32,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 1 723

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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