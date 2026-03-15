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19:19 - Willems : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La démographie et le profil socio-économique de Willems déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Avec un taux de chômage de 8,68% et une densité de population de 512 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux important de cadres, atteignant 27,76%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,51%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,51%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (41,35%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Willems, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le RN tente toujours plus les votants de Willems Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale à Willems en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 25,30% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 39,97% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 19,26% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Willems comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 29,26% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 33,17% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il achèvera sa course avec 39,74% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Willems très mobilisés lors des scrutins Dans le cadre de cette municipale 2026 à Willems, l'absence ou non de votants jouera un rôle essentiel sur les résultats. Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 41,47 % des électeurs (une abstention modeste) alors que le pays était effrayé par la pandémie du Covid. La présidentielle de 2022 a par la suite enregistré une abstention très différente, s'élevant à 22,60 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 42,30 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 29,20 % au premier tour, contre 49,21 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune s'affiche donc sensiblement comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Willems en 2024 Le contexte politique de Willems a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme un territoire aux votes hétérogènes. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Willems avaient en effet poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 29,26% des bulletins. Charlotte Parmentier-Lecocq (Majorité présidentielle) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Willems quelques semaines plus tard avec 36,34%. Marie Hélène Quatreboeufs (Union de l'extrême droite) suivait à la deuxième place avec 33,17%. Le second round n'a pas changé grand chose, Charlotte Parmentier-Lecocq culminant à 60,26% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Willems : des suffrages éminemment instructifs lors des élections il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Willems accordaient leurs suffrages à Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !) avec 32,07% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,32% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Willems qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 33,08% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 25,30%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,03% pour Emmanuel Macron, contre 39,97% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Willems révèle donc un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Les impôts à Willems : une tendance en baisse ces dernières années En termes d'impôts locaux à Willems, le montant moyen réglé par foyer fiscal a représenté 726 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 840 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est pourtant établi à environ 46,22 % en 2024 (contre 26,93 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 21 790 € en 2024. Un apport qui est loin des 716 500 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 28,48 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Élections de 2020 : la liste "Pour Mieux Vivre A Willems Notre Passion Commune 2020" majoritaire à Willems Dans la commune de Willems, les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui déterminées par l'issue des dernières élections. À l'issue du premier passage aux urnes, Thierry Rolland a devancé tous ses rivaux en obtenant 58,68% des voix. À sa poursuite, Thierry D'hulst a obtenu 41,31% des suffrages. Cette victoire sans appel a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Willems, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Devant cette victoire écrasante, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.