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19:19 - Analyse démographique des municipales à Willerwald À Willerwald, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections municipales. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 28,56% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (14,39%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 707 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,18%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,01%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Willerwald mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 18,59% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Willerwald ? Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté pour la dernière campagne municipale à Willerwald il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 42,17% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 64,18% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 34,18% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti à la flamme obtenait 55,81% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 52,00% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 54,59% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 59,60% lors du vote définitif, actant la victoire pour Pascal Jenft.

16:58 - À Willerwald, 63,65 % de participation aux dernières municipales Dans le cadre de la municipale à Willerwald, l'affluence aux urnes jouera un rôle clé sur les résultats. Pour rappel, la participation s'élevait à 63,65 % lors des municipales de 2020, une affluence particulièrement forte alors que la pandémie du Covid commençait à frapper le pays. De longue date, les municipales demeurent en effet, avec la présidentielle, un scrutin où les Français se déplacent en masse. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 74,25 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Même si les logiques changent en fonction du type de scrutin, il est instructif d'étudier la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. La mobilisation aux législatives, chiffrée de son côté à 41,56 % en 2022, a largement progressé pour s'élever à 65,46 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 49,73 %. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le territoire s'affiche donc sensiblement comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Willerwald : retour sur le dernier verdict politique en date Lors des dernières élections européennes, le résultat à Willerwald s'était forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (52,00%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,19%) et la liste 'La France fière' de Marion Maréchal (7,05%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Willerwald avaient ensuite favorisé Pascal Jenft (Rassemblement National) avec 54,59% au premier tour, devant Vincent Seitlinger (Les Républicains) avec 31,00%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Pascal Jenft culminant à 59,60% des voix sur place. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Willerwald il y a 4 ans ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune fortement ancrée à l'extrême droite. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Willerwald plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 42,17% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 20,70%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en livrant 64,18% pour Marine Le Pen, contre 35,82% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Willerwald soutenaient en priorité Marie-Claude Voinçon (RN) avec 34,18% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,81%.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Willerwald À Willerwald, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne payée par foyer fiscal a atteint 485 € en 2024 (dernière année connue) contre 324 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a été maintenu à un peu moins de 22,69 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 9 470 € de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 123 900 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 9,82 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette chute des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Willerwald L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à Willerwald est riche d'enseignements. Au terme du premier tour, Henri Haxaire a pris les commandes en récoltant 386 bulletins (58,84%). Dans la position du principal opposant, Patrick Mohr a capté 270 votes (41,15%). Ce succès d'emblée de Henri Haxaire a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Willerwald, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à un défi immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.