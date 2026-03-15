Résultat municipale 2026 à Willerwald (57430) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Willerwald a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Willerwald, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Willerwald [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Henri HAXAIRE
Henri HAXAIRE (16 élus) Bien-être à Willerwald, Tous ensemble pour le village 		472 64,04%
  • Henri HAXAIRE
  • Muriele BREITENBACH
  • Luc BIRCKER
  • Michèle BUCKEL
  • Jean THIRIET
  • Françoise TERVER
  • René HAFFNER
  • Catherine KLEIN
  • Dominique KLEIN
  • Jacqueline FIXARY
  • Nicolas LANG
  • Estelle JUNG
  • Frédéric HERGOTT
  • Maryline GOETTMANN
  • Vincent HUMBERT
  • Christine KIEFFER
André Marc GRUN
André Marc GRUN (3 élus) Agir pour Willerwald 		265 35,96%
  • André Marc GRUN
  • Isabelle KOPP
  • Benjamin HEYMES
Participation au scrutin Willerwald
Taux de participation 70,18%
Taux d'abstention 29,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 765

Source : ministère de l’Intérieur

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