Résultat municipale 2026 à Wingles (62410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Wingles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Wingles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Wingles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien MESSENT
Sébastien MESSENT (22 élus) LE RENOUVEAU WINGLOIS 		1 749 50,78%
  • Sébastien MESSENT
  • Virginie COLLART
  • Georges KOPROWSKI
  • Delphine MERTENS CHARLEMAGNE
  • Christopher DUTHOIT
  • Anne TONNOIR GUYOT
  • Sébastien ROBERT
  • Delphine LUKSCH
  • Jean-Francois ANTONINI
  • Josette ROUSSEL
  • Maxence DRUELLE FOURNIEZ
  • Maud Laura FLANQUART
  • Vincent PART
  • Christine COLLART
  • Jean-Marc BOUILLET
  • Brigitte GRZYBOWSKI EP BOURLARD
  • Philippe Marcel THERY
  • Murielle FIEVET
  • Sofian LAKHDARI
  • Lucie DELPORTE
  • Aldo DIMARTINO
  • Céline LECHANTRE
Thomas MORELLE
Thomas MORELLE (6 élus) WINGLES POUR VOUS - LISTE DU RASSEMBLEMENT POUR WINGLES 		1 379 40,04%
  • Thomas MORELLE
  • Lise TROLIN
  • Michel THILLOY
  • Virginie DILLY
  • Claude TROLIN
  • Lucie LENGAIGNE
Karine GAROT
Karine GAROT (1 élu) CONSTRUISONS L'AVENIR AVEC ET POUR VOUS 		316 9,18%
  • Karine GAROT
Participation au scrutin Wingles
Taux de participation 53,97%
Taux d'abstention 46,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 3 501

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Pas-de-Calais ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Pas-de-Calais. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Wingles