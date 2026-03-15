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19:19 - Wingles : démographie et socio-économie impactent les municipales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Wingles comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 8 734 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 347 entreprises, Wingles se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (21,64%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Avec 156 résidents étrangers, Wingles se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 929 €/an, la commune dévoile un taux de chômage de 15,59%, annonçant une situation économique mitigée. À Wingles, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Les électeurs de Wingles tentés par le RN ? Le RN avait recueilli 26,85% des suffrages lors des municipales à Wingles il y a six ans. Il revendiquait au 2e tour 24,20% des suffrages. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 48,38% des suffrages lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 70,52% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 49,56% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN réunissait 63,32% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 59,85% pour les européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 62,03% pour le RN. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bruno Bilde.

16:58 - Résultats électoraux à Wingles : le point sur l'abstention Pour ces élections municipales 2026, l'affluence aux urnes à Wingles sera fondamentale dans l'issue du scrutin. Les archives de 2020 montrent que 2 631 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 42,59 %, un score dans la norme alors que la pandémie du Covid-19 commençait à frapper le pays. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 68,57 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 44,57 % des électeurs (soit environ 2 806 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 57,78 %, bien au-delà des 39,08 % enregistrés en 2022. Décortiquer cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Wingles comme une localité en déficit de participation par rapport au reste de la France.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives en 2024 à Wingles ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Wingles. Les élections européennes 2024 à Wingles avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (59,85%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 7,17% des suffrages. Bruno Bilde (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des législatives à Wingles après la dissolution avec 62,03%. Alain Bavay (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 18,05%. Aucun second tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Wingles ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Wingles comme une commune acquise au camp nationaliste. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Wingles était en effet marquée par la domination de Marine Le Pen avec 48,38% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 17,76%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 70,52% pour Marine Le Pen, contre 29,48% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Wingles plébiscitaient Bruno Bilde (RN) avec 49,56% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bruno Bilde virant de nouveau en tête avec 63,32% des voix.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité : les chiffres clés de Wingles En ce qui concerne la fiscalité locale de Wingles, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est établi à 603 € en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 528 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à environ 43,27 % en 2024 (contre près de 21,01 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 17 510 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 1 120 020 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 15,38 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes. De plus, l'imposition du foncier non bâti est restée stable à 50,95 % en 2024, tout comme en 2020, la moyenne au niveau national excédant les 40 %. S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), l'impôt s'est établi à 11,07 % environ en 2024 (contre près de 9,5 % à l'échelle nationale).

11:59 - Les résultats des dernières élections à Wingles Quels enseignements tirer des résultats des précédentes municipales à Wingles ? Au terme du premier tour, Sébastien Messent (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux avec 1 091 bulletins (42,65%). En deuxième position, Thomas Morelle (Rassemblement National) a engrangé 26,85% des suffrages. Un écart notable. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Sébastien Messent l'a finalement emporté avec 57,75% des votes, face à Thomas Morelle avec 24,20% des électeurs et Alain Houilliez obtenant 448 votants (18,04%). La hiérarchie a été confirmée avec un écart qui s'est creusé, scellant une victoire écrasante. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers gauche a certainement bénéficié des votes des listes éliminées, récupérant 343 voix supplémentaires entre les deux tours.