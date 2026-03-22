Résultat de l'élection municipale 2026 à Wintzenheim : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wintzenheim

Le deuxième tour des élections municipales à Wintzenheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Luca Basso
Luca Basso Liste divers droite
Vive Wintzenheim
  • Luca Basso
  • Clara Beaufrand
  • Alexis Struss
  • Estelle Baudelet
  • Sébastien Ligibell
  • Mireille Weiss
  • Benoît Freyburger
  • Laurine Sala
  • Ludovico Campitelli
  • Nathalie Perez de San Roman
  • Giovanni Agosta
  • Carine Nagl
  • Daniel Ougier
  • Brigitte Mila
  • Jean-Marc Kempf
  • Marie-Jeanne Basso
  • Christian Guillemain
  • Mélanie Poirey
  • Jérome Bordonne
  • Sandrine Meyer
  • Thibaut Kolb
  • Léa Guise
  • Patrick Lambach
  • Charlotte Bina
  • Maxime Straub
  • Isabel Freudenreich
  • Philippe Bavois
  • Mireille Pele
  • Denis Arndt
  • Lucette Spinhirny
  • Serge Nicole
Christelle Ohresser
Christelle Ohresser Liste divers centre
Wintzen'aime, pour vous, avec vous
  • Christelle Ohresser
  • Ludovic Furlano
  • Christine Chanot
  • Dominique Chéry
  • Camille d'Aletto
  • Thomas Goldstein
  • Emilie Merran
  • Claude Klinger-Zind
  • Aurore Reine
  • Victor Straub
  • Nadine Peissl
  • Julien Brunnenkant
  • Régine Lambach
  • Pascal Perrel
  • Céline Ehrhardt
  • Michel Deschamps
  • Amélie Howald
  • Sébastien Wetzel
  • Nadia Abdari
  • Jean-Marie Muller
  • Alexandra Vaiani
  • Michel Pfeifer
  • Marie Agnès Ehrhart
  • Marcel Pernet
  • Karima Hallia
  • Dominique Fonne
  • Charlotte Blondeau-Danne
  • Patrice Mottner
  • Simone Moser
  • Daniel Brunstein
  • Lise Mottner

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wintzenheim

Tête de listeListe Voix % des voix
Luca BASSO
Luca BASSO (Ballotage) Vive Wintzenheim 		1 514 47,97%
Jean-Christophe RAYMOND
Jean-Christophe RAYMOND (Ballotage) L'expérience de la vie et de la gestion à votre service 		856 27,12%
Christelle OHRESSER
Christelle OHRESSER (Ballotage) Wintzen'aime, pour vous, avec vous 		786 24,90%
Participation au scrutin Wintzenheim
Taux de participation 54,63%
Taux d'abstention 45,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 3 245

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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