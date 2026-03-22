Résultat de l'élection municipale 2026 à Wintzenheim : les résultats du 2e tour

Programme de Luca Basso à Wintzenheim (Vive Wintzenheim)

Équilibre et Action

Les élections municipales de mars 2026 représentent un tournant pour la commune de Wintzenheim. L'équipe en place allie expérience et renouveau, avec des élus sortants et de nouveaux membres engagés. L'objectif est de bâtir une ville plus citoyenne et intergénérationnelle, tout en renforçant la cohésion sociale.

Ville Citoyenne

La commune vise à renforcer la participation des citoyens et à faciliter l'accès aux services publics. Des initiatives comme la mise aux normes de la mairie et la création d'une maison France Services sont prévues. Un lien intergénérationnel sera également favorisé par des échanges entre aînés et jeunes.

Ville Durable

Le respect de l'environnement est au cœur des préoccupations de la commune. Des projets tels que le réaménagement de la route de Colmar et la promotion des économies d'énergie sont en cours. L'extinction de l'éclairage public la nuit et le déploiement de l'éclairage LED sont également des priorités.

Ville Culturelle

Le développement des équipements culturels et sportifs est essentiel pour la commune. La construction d'une nouvelle salle pluri-événementielle et le soutien aux associations culturelles sont prévus. La rénovation du gymnase Ungerer à Logelbach vise à améliorer l'accessibilité et la sécurité des installations sportives.