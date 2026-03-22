Résultat de l'élection municipale 2026 à Wintzenheim : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Wintzenheim [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Wintzenheim sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Wintzenheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Wintzenheim
11:45 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Wintzenheim pour les élections
Il y a une semaine à Wintzenheim, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a mobilisé 54,63 % des électeurs dans la ville. C'est Luca Basso (Divers droite) qui a pris l'avantage avec 47,97 % des votes. Derrière, Jean-Christophe Raymond (Divers droite) s'est classé deuxième avec 27,12 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Du côté des autres candidats, avec 24,90 %, Christelle Ohresser, étiquetée Divers centre, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wintzenheim
Le deuxième tour des élections municipales à Wintzenheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Luca Basso
Liste divers droite
Vive Wintzenheim
|
|
Christelle Ohresser
Liste divers centre
Wintzen'aime, pour vous, avec vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wintzenheim
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luca BASSO (Ballotage) Vive Wintzenheim
|1 514
|47,97%
|Jean-Christophe RAYMOND (Ballotage) L'expérience de la vie et de la gestion à votre service
|856
|27,12%
|Christelle OHRESSER (Ballotage) Wintzen'aime, pour vous, avec vous
|786
|24,90%
|Participation au scrutin
|Wintzenheim
|Taux de participation
|54,63%
|Taux d'abstention
|45,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Nombre de votants
|3 245
Source : ministère de l’Intérieur
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