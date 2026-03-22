Résultat de l'élection municipale 2026 à Wissembourg : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Wissembourg [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Wissembourg sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Wissembourg.
L'actu des élections municipales 2026 à Wissembourg
11:45 - Que disaient les résultats des élections à Wissembourg il y a une semaine ?
Les élections municipales 2026 à Wissembourg ont vu Sandra Fischer-Junck s'imposer il y a une semaine avec 27,82 % des suffrages exprimés. Ensuite, André Charles Krieger a pris la position de dauphin avec 25,32 %. Le duel s'est avéré serré. Sandra Fischer-Junck a conservé le premier rang qu'elle occupait déjà en 2020, mais elle a perdu énormément de terrain, cédant 19 points depuis 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jean-François Delanoue, étiqueté Rassemblement National, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Christian Gliech a récolté 21,94 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Du côté de la mobilisation à Wissembourg, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 37,07 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wissembourg
Le deuxième tour des élections municipales à Wissembourg a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-François Delanoue
Liste du Rassemblement National
L'élan d'aujourd'hui, la force de demain
|
|
Sandra Fischer-Junck
Liste Divers
WAW, plus loin avec vous, pour vous ! Equipe Sandra FISCHER-JUNCK
|
|
André Charles Krieger
Liste Divers
UNIS DANS L'ACTION
|
|
Christian Gliech
Liste Divers
Ensemble pour l'avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wissembourg
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sandra FISCHER-JUNCK (Ballotage) WAW, plus loin avec vous, pour vous ! Equipe Sandra FISCHER-JUNCK
|956
|27,82%
|André Charles KRIEGER (Ballotage) UNIS DANS L'ACTION
|870
|25,32%
|Jean-François DELANOUE (Ballotage) L'élan d'aujourd'hui, la force de demain
|798
|23,22%
|Christian GLIECH (Ballotage) Ensemble pour l'avenir
|754
|21,94%
|Laurent PFISTER Ensemble - travaillons
|58
|1,69%
|Participation au scrutin
|Wissembourg
|Taux de participation
|62,93%
|Taux d'abstention
|37,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Nombre de votants
|3 507
Source : ministère de l’Intérieur
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