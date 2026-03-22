Résultat de l'élection municipale 2026 à Wissembourg : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wissembourg

Le deuxième tour des élections municipales à Wissembourg a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-François Delanoue
Jean-François Delanoue Liste du Rassemblement National
L'élan d'aujourd'hui, la force de demain
  • Jean-François Delanoue
  • Stéphanie Koebel
  • Martial Seiller
  • Isabelle Zaïda
  • Théo Bernhardt
  • Valérie Taupin
  • Yan Schneider
  • Sarah Bumb
  • Romain Scharrenberger
  • Alice Wagner
  • Pascal Schweitzer
  • Aline Isel
  • Robin Hils
  • Marion Arthur
  • Jean-Michel Sarther
  • Marie-Christine Noé
  • Christian Muller
  • Nadine Heise
  • Claude Brigaldino
  • Elodie Schnoerringer
  • Patrick Koebel
  • Rachel Kieffer
  • Glen Ritter-Coulais
  • Sylvie Woock
  • Patrick Merck
  • Véronique Ducert
  • Christophe Mahler
  • Nathalie Chrysanthos
  • Florian Hamann
  • Sandrine Jacky
  • Dominique Kieffer
Sandra Fischer-Junck
Sandra Fischer-Junck Liste Divers
WAW, plus loin avec vous, pour vous ! Equipe Sandra FISCHER-JUNCK
  • Sandra Fischer-Junck
  • Fabien Kast
  • Joëlle Dheurle
  • Eric Tenon
  • Rachel Stoltz
  • Jean-Max Tyburn
  • Anissa Ben Salem
  • Serge Woziwoda
  • Blandine Pfennig
  • Nathanael Wurth
  • Fabienne Neubert
  • Bernard Betsch
  • Nazli Duman
  • Ali Zazou
  • Régine Fischer
  • Bernard Flesch
  • Anne Joedicke
  • Thierry Vogel
  • Geneviève Poullain Robold
  • Robert Goettmann
  • Josiane Ludwig
  • Pascal Hauck
  • Pelize Kutun
  • Frédéric Laeuffer
  • Muriel Reziciner
  • Claude Gangloff
  • Sandra Dambacher
  • Rémi Matys
  • Lorène Knittel
  • Jean-Louis Pfeffer
  • Anne-Marie Bendel
André Charles Krieger
André Charles Krieger Liste Divers
UNIS DANS L'ACTION
  • André Charles Krieger
  • Florence Gaucher
  • Pascal Geaugey
  • Vincianne Grussemer-Hoffschier
  • Serge Castel
  • Audrey Kastner
  • Thierry Bonnave
  • Christine Geaugey
  • François Klein
  • Elvire König
  • Didier Boos
  • Zehra Aksoy
  • Bernard Douay
  • Wendy Donner
  • Hubert Wendel
  • Sandrine Gast
  • Dominique Fuchs
  • Aline Breton
  • Alexis Gerber
  • Lisa Christ
  • Tristan Meier
  • Céline Muller
  • Daniel Hans Schmälzle
  • Delphine Lambert
  • Franck Boellinger
  • Sophie Pfeiffer Ehrismann
  • Philippe Orth
  • Christine Virgone
  • Antoine Klein
Christian Gliech
Christian Gliech Liste Divers
Ensemble pour l'avenir
  • Christian Gliech
  • Céline Kolb
  • Christian Groh
  • Rim Jaballah Marzouk
  • Philippe Gaumain-Cerri-Arnoux
  • Dominique Borne
  • Claude Goetz
  • Estelle Nippert
  • Veysel Can
  • Maryline Widlak
  • Bruno Fischer
  • Jasmine Haase
  • Didier Mattel
  • Danielle Strasser
  • Yannick Haffner
  • Julie Evrard
  • Sylvain Werner
  • Charlène Himber
  • Jean-Michel Cardona
  • Noëlle Schneider
  • Roland Haus
  • Audrey Hirschler
  • Nicolas Ringlé
  • Corinne Stéphan
  • Jacques Rouveure
  • Nathalie Jaeger
  • Sven Braun
  • Laurence Schang
  • Lokman özcan

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wissembourg

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandra FISCHER-JUNCK
Sandra FISCHER-JUNCK (Ballotage) WAW, plus loin avec vous, pour vous ! Equipe Sandra FISCHER-JUNCK 		956 27,82%
André Charles KRIEGER
André Charles KRIEGER (Ballotage) UNIS DANS L'ACTION 		870 25,32%
Jean-François DELANOUE
Jean-François DELANOUE (Ballotage) L'élan d'aujourd'hui, la force de demain 		798 23,22%
Christian GLIECH
Christian GLIECH (Ballotage) Ensemble pour l'avenir 		754 21,94%
Laurent PFISTER
Laurent PFISTER Ensemble - travaillons 		58 1,69%
Participation au scrutin Wissembourg
Taux de participation 62,93%
Taux d'abstention 37,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 3 507

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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