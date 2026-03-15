Résultat municipale 2026 à Wissembourg (67160) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Wissembourg a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Wissembourg, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Wissembourg [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandra FISCHER-JUNCK
Sandra FISCHER-JUNCK WAW, plus loin avec vous, pour vous ! Equipe Sandra FISCHER-JUNCK 		956 27,82%
André Charles KRIEGER
André Charles KRIEGER UNIS DANS L'ACTION 		870 25,32%
Jean-François DELANOUE
Jean-François DELANOUE L'élan d'aujourd'hui, la force de demain 		798 23,22%
Christian GLIECH
Christian GLIECH Ensemble pour l'avenir 		754 21,94%
Laurent PFISTER
Laurent PFISTER Ensemble - travaillons 		58 1,69%
Participation au scrutin Wissembourg
Taux de participation 62,93%
Taux d'abstention 37,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 3 507

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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