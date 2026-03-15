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19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Wissembourg Dans la ville de Wissembourg, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des municipales. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 27% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 33,88% de plus de 60 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 593 €/an souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 3263 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 15,52% et d'une population immigrée de 18,71% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Wissembourg mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,44% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - La commune de Wissembourg s'ancre en faveur du RN Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors des élections locales à Wissembourg il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 23,82% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 40,06% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 18,34% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le RN sécurisait 33,38% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 32,10% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 31,70% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 36,93% le dimanche suivant.

16:58 - Wissembourg : 49,26 % de votants aux dernières municipales Pour rappel, la participation atteignait 49,26 % à Wissembourg lors des municipales de 2020, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que progressait le Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été rapporté à 68,43 %. Il y a quatre ans, les législatives affichaient de leur côté une participation de 40,86 % (47,51 % au national), avant de bondir à 59,18 % 24 mois plus tard. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient fait venir 47,10 % des électeurs (soit environ 2 675 votants). L'observation de cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet de ranger Wissembourg comme une ville en retrait des urnes. En parallèle de ces élections municipales, l'état de la participation agira quoi qu'il en soit sur les résultats de Wissembourg.

15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Wissembourg L'orientation des électeurs de Wissembourg a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un territoire difficile à étiqueter. Lors des dernières européennes, le résultat à Wissembourg s'était en effet cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (32,10%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (20,05%) et Raphaël Glucksmann (11,74%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Stéphanie Kochert (Ensemble !) en tête du peloton avec 34,91% au premier tour, devant Théo Bernhardt (Rassemblement National) avec 31,70%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Stéphanie Kochert culminant à 63,07% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Wissembourg : des suffrages éminemment tranchés dans les urnes il y a 4 ans Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Wissembourg plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 34,37% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 23,82%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,94% pour Emmanuel Macron, contre 40,06% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Wissembourg soutenaient en priorité Stéphanie Kochert (Ensemble !) avec 30,06% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,62% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Wissembourg s'affirme comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Retour sur l'évolution de la fiscalité locale à Wissembourg À Wissembourg, où les taxes locales ont diminué depuis la dernière élection municipale, le taux de la taxe d'habitation est passé à 23,73 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 266 760 €. Une recette bien loin des quelque 2,20612 millions d'euros perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Wissembourg est passé à un peu moins de 30,11 % en 2024 (contre 15,24 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Wissembourg s'est établi à 852 € en 2024 contre 917 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Wissembourg Les résultats des dernières municipales à Wissembourg ont fourni un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Sandra Fischer-Junck (Divers) a creusé l'écart en rassemblant 47,26% des suffrages. À ses trousses, Christian Gliech (Divers centre) a capté 30,39% des voix. Le podium a été complété par André Krieger (Divers droite), réunissant 613 électeurs (22,33%). Ce décalage assez fort laissait place à un ascendant très net à l'issue du 1er round. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Sandra Fischer-Junck l'a finalement emporté avec 1 867 voix (60,97%), face à Christian Gliech qui a obtenu 1 195 électeurs (39,02%). La mainmise de la liste 'Waw ! Changeons ensemble avec sandra fischer-junck' s'est amplifiée pour aboutir à une victoire sans bavure et indiscutable. Divers a certainement profité des votes des listes éliminées, gagnant 570 voix supplémentaires entre les deux tours.