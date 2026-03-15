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19:21 - Analyse démographique des municipales à Wissous A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Wissous émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 27,87% de cadres supérieurs pour 6 924 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 784 entreprises, Wissous est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 18,07% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 26,56% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. La population étrangère de 597 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 3 261 €/mois, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. Wissous manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Wissous Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Wissous en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 17,57% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 33,37% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 14,20% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Wissous comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 26,01% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 29,44% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 36,54% le dimanche suivant.

16:58 - À Wissous, la participation s'annonce forte aux municipales Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Wissous, l'abstention touchait 51,08 % des inscrits, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que l'événement avait été maintenu dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 22,58 % localement. Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mis en perspective. L'abstention aux législatives, mesurée à 50,79 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 31,10 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 47,49 %. Cette photographie de la participation depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité où l'abstention est contenue. Au soir de cette municipale de 2026, cette réalité pèsera quoi qu'il en soit assurément sur les résultats de Wissous.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Wissous il y a deux ans À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Wissous avaient poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 26,01% des inscrits. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Natacha Goupy (Rassemblement National) en pole position avec 29,44% au premier tour, devant Jérôme Guedj (Union de la gauche) avec 27,59%. Au second tour, c'est en revanche Jérôme Guedj (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 63,46% des suffrages exprimés. Le contexte politique de Wissous a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Wissous : des verdicts particulièrement significatifs lors des élections il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Wissous était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 32,80% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 22,22%. Lors de la finale de l'élection à Wissous, les électeurs accordaient 66,63% pour Emmanuel Macron, contre 33,37% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Wissous accordaient leurs suffrages à Amélie de Montchalin (Ensemble !) avec 36,88% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,67%. Cette physionomie politique de Wissous révèle une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Wissous : les impôts s'invitent dans la campagne À Wissous, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 10,00 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 59 600 euros environ la même année. Un montant loin des quelque 1,52289 million d'euros (1 522 890 € très exactement) perçus en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Wissous a évolué pour se fixer à 32,38 % en 2024 (contre 16,01 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Wissous s'est établi à 2 361 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 452 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Wissous L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à Wissous s'avère très instructive. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Richard Trinquier (Divers droite) a terminé en tête avec 40,86% des soutiens. En deuxième position, Philippe De Fruyt (Divers centre) a obtenu 947 bulletins valides (37,21%). Patrick Kitsaïs (Divers droite) était troisième, s'adjugeant 472 bulletins (18,54%). Ce score assez serré instaurait d'incontournables incertitudes pour le second tour. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Richard Trinquier l'a finalement emporté avec 1 318 suffrages (50,63%), face à Philippe De Fruyt s'adjugeant 1 285 électeurs inscrits (49,36%). Comme le laissait augurer la première manche, l'élection est restée extrêmement disputée jusqu'au bout. Bien que Philippe De Fruyt ait puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 338 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Richard Trinquier a probablement pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers droite.