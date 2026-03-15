Résultat municipale 2026 à Wissous (91320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Wissous a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Wissous, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Wissous [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cyrille TELMAN
Cyrille TELMAN (25 élus) Agir pour Wissous 		2 007 66,90%
  • Cyrille TELMAN
  • Mélanie DESESQUELLES
  • Joel TAVARES ALMEIDA
  • Corinne GUYOT
  • Florian GALLANT
  • Maria Ligia CORREIA DE SOUSA JARDIM
  • Olivier PERROT
  • Françoise FERNANDES
  • Frank CHMITELIN
  • Karine THIOUX
  • Pierre SÉGUIN
  • Marie FRAGA
  • Christophe BOULMIER
  • Chantal CORENWINDER
  • Bernard ROY
  • Soufia BESSOL
  • Laurent David MEDINA
  • Hanen SAYAH
  • Sébastien LE BRETON
  • Elodie POSTY PINHEIRO
  • Maouloud GUEYE
  • Rania MOULAI
  • Christophe RENAUDIN
  • Chadia TRABELSI
  • François-Xavier BEORCHIA
Philippe DE FRUYT
Philippe DE FRUYT (4 élus) Wissous notre ville 		993 33,10%
  • Philippe DE FRUYT
  • Bernadette MAILLET
  • Stéphane DURAND
  • Pascale MICHON
Participation au scrutin Wissous
Taux de participation 58,73%
Taux d'abstention 41,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 3 087

Source : ministère de l’Intérieur

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