Résultat de l'élection municipale 2026 à Wittelsheim : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Wittelsheim

Tête de listeListe
Nicole Carquin
Nicole Carquin Liste divers gauche
WITTELSHEIM POUR TOUS
  • Nicole Carquin
  • Bertrand Pfeiffer
  • Colette Mantel
  • Emmanuel Decker
  • Marie-Jeanne Taureau
  • Jalal Kasmi
  • Christine Lieby-Piai
  • Olivier Alaiwan
  • Marie-Cécile Kohler
  • Sidi Wangara
  • Nora Dhriss
  • Steve Hatton
  • Marianne Pfeiffer-Stanca
  • Bakir Ider
  • Julie Guillen
  • Remi Sekkay
  • Sinem Kaynak
  • Joseph Dos Santos
  • Marianne Bida-Chevalier
  • Philippe Vial
  • Nadège Taureau
  • Aziz El Bahi
  • Isabelle Boury
  • Saad El Abassi
  • Laurence Brun
  • Erhard Hulf
  • Aurélie Parrenin
  • Thomas Jacoberger
  • Heidi Brun
  • Ilyass Rekima
  • Marjorie Daiber
  • Nicolas Nafziger
  • Josiane Kieffer
  • Frederic Maimbourg
  • Tourya Louz-El Moussati
Raphaele Schober
Raphaele Schober Liste d'union à l'extrême-droite
RASSEMBLONS WITTELSHEIM
  • Raphaele Schober
  • Nicolas Benoin
  • Déborah Louis
  • Frédéric Grasseler
  • Isabelle Fromm
  • Yann Heinrich
  • Mireille Wieder
  • Bertrand L'Hostis
  • Isabelle Hinderer
  • Jérémy Larcher
  • Agnès Andris
  • François Dudaczyk
  • Bernadette Firmery
  • Christian Schnoebelen
  • Hélène Bechler
  • Daniel Kieffer
  • Anette Fischer
  • Mathieu Stritmatter
  • Eliane Semon
  • Jérémy Tsutsuplidus
  • Malika Brustle
  • Vito Christiani
  • Célia Seguin
  • Frédéric Simon
  • Laetitia Gallo
  • Vincent De Paul Luczak
  • Marie Stutz
  • Thierry Fiand
  • Sabrina Pallotto
  • Victor Schmeltz
  • Katia Salch
  • Grégory Wacker
  • Jennifer Algeyer
  • Richard Przewoznik
  • Sandrine Frieh
Pierre Girny
Pierre Girny Liste divers droite
Unis Aujourd'hui, Engagés Pour Demain
  • Pierre Girny
  • Cecile Bisantz
  • Claude Sadko
  • Valérie Siegel
  • Christophe Herrbrecht
  • Laurine Holstein
  • Arsène Katz
  • Mireille Kieffer
  • Dominique Haegelen
  • Pascale Gherardi
  • Jean Louis Spaety
  • Laure Noel Wagner
  • Éric Metz
  • Clara Hechinger
  • Tom Penning Reef
  • Claire Brevilliers
  • Lucas Thomann
  • Sonia Riccardi
  • Guy Benali
  • Caroline Pic
  • Olivier Hitter
  • Julie Schamber
  • Zitouni Rachik
  • Élisabeth Vanyek
  • René Pupka
  • Corinne Hammerer
  • Giovanni Palumbo
  • Pauline Gouris
  • Jean-François Kurtzmann
  • Aurore Riette
  • Matthieu Malachowski
  • Corinne Ancel
  • François Lauria
  • Émilie Kieffer
  • Vincent Gerthoffer
Yves Goepfert
Yves Goepfert Liste divers centre
WITTELSHEIM, VILLE D'AVENIR AVEC VOUS
  • Yves Goepfert
  • Marianne Knafel-Schwaller
  • Jonathan Spleit
  • Christine Haegelen-Dhalenne
  • Thierry Rauber
  • Emilie Fluck
  • Gérard Cabanes
  • Béatris Diaz
  • Jean-Pierre Schweitzer
  • Nathalie Dufour
  • Frédéric Krzeminski
  • Anna Consiglio
  • Thierry Kilka
  • Magalie Walter-Destailleur
  • Denis Ziegler
  • Christelle Czerw
  • Bernard Leger
  • Sylvie Munch
  • Fabrice Amadori
  • Dominique Jonuzi
  • Gilles Ackermann
  • Joelle Untz
  • Pierre Willemann
  • Serpil Ozkan
  • Christopher Pornain
  • Rose-Marie Beck
  • Thierry Muller
  • Marie-Thérèse Joga
  • Eric Weiss
  • Marie-France Hitter
  • Claude Weiss
  • Marie-Benedicte Weiss-Hartmann
  • Sébastien Lach
  • Chantal Fellmann
  • Sükrü Ekentok
Mauricette Benazougui
Mauricette Benazougui Liste divers droite
Wittelsheim vous appartient
  • Mauricette Benazougui
  • Jean-Marie Maxime Sarron
  • Marie-Pierre Hartz
  • Claude Schwoehrer
  • Déborah Weinzaepflen
  • Patrice Dudaczyk
  • Emmanuelle Luty
  • Daniel Drubay
  • Delphine Fedorczak
  • Marc Dietemann
  • Agnès Armspach
  • Quentin Fried
  • Marie-Charlotte Muller
  • Arnaud Elsaesser
  • Christelle Still
  • Mikaël Billing-Niess
  • Adeline Da Silva
  • Mathieu Bourgeois
  • Charlène Hoffmann
  • Redoine Lotfi
  • Anna Klein
  • Vincent Dirring
  • Emilie Koenig
  • Daniel Schneider
  • Flore Legrand
  • Olivier Rasser
  • Vanessa Heinrich
  • Jérôme Siegler
  • Noémie Ravaux
  • Théo Hipp
  • Marie-Ange Ciura
  • Laurent Habegger
  • Virginie Skubiszewski
  • Robert Burner
  • Nadège Finger Sayagh

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Goepfert
Yves Goepfert (33 élus) Wittelsheim, votre ville, nos projets pour vous 		1 406 100,00%
  • Yves Goepfert
  • Christine Dhalenne-Haegelen
  • Thierry Rauber
  • Marianne Knafel-Schwaller
  • Fabrice Amadori
  • Pascale Zimmermann
  • Jean-Pierre Schweitzer
  • Anna Parisi-Consiglio
  • Pierre Willemann
  • Mauricette Kieffer
  • Gilles Ackermann
  • Rose-Marie Beck
  • Frédéric Krzeminski
  • Martine Michea-Rietsch
  • Denis Ziegler
  • Valérie Fohrer
  • Thierry Kilka
  • Marie-Pierre Hartz
  • Julien Riesemann
  • Magalie Destailleur
  • Sükrü Ekentok
  • Christelle Czerw
  • Quentin Fried
  • Agnès Armspach
  • Pierre Girny
  • Marie-Thérèse Joga
  • Redouan Darkaoui
  • Marie-France Hitter
  • Jacques Holder
  • Michelle Le Flo De Kerleau
  • Sébastien Lach
  • Marie-Benedicte Weiss-Hartmann
  • Claude Weiss
Participation au scrutin Wittelsheim
Taux de participation 17,82%
Taux d'abstention 82,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 554

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Goepfert
Yves Goepfert (25 élus) Entente citoyenne pour wittelsheim 		2 617 50,28%
  • Yves Goepfert
  • Christine Haegelen-Dhalenne
  • Jean-François Mann
  • Marianne Knafel-Schwaller
  • Maurice Mack
  • Michelle Hernandez-Le Flo De Kerleau
  • Jean-Marie Fenger
  • Pascale Kobedza-Zimmermann
  • Jean-Pierre Schweitzer
  • Mauricette Kieffer
  • Thierry Rauber
  • Anna Consiglio
  • Claude Weiss
  • Agnès Armspach
  • Pierre Willemann
  • Sandrine Rasser
  • Jean-Paul Eberlin
  • Rose-Marie Waechter-Beck
  • Pierre Fischer
  • Habiba Arfaoui-Ben Tahir
  • Fabrice Amadori
  • Fabienne Lutz-Beck
  • Alain Powielajew
  • Martine Michea-Rietsch
  • Frédéric Krzeminski
Denis Riesemann
Denis Riesemann (8 élus) Vivre wittelsheim 		2 587 49,71%
  • Denis Riesemann
  • Marie-Bénédicte Hartmann-Weiss
  • Christophe Herrbrecht
  • Patricia Grieneisen-Baumeister
  • Olivier Hitter
  • Liselotte Peter-Hurst
  • Olivier Benoin
  • Brigitte Ruppe-Sette
Participation au scrutin Wittelsheim
Taux de participation 62,34%
Taux d'abstention 37,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,71%
Nombre de votants 5 349

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis Riesemann
Denis Riesemann Vivre wittelsheim 		2 009 39,41%
Yves Goepfert
Yves Goepfert Entente citoyenne 		1 444 28,33%
Jean-François Mann
Jean-François Mann Wittelsheim differemment, 2014 changeons 		1 277 25,05%
Marie-Jeanne Taureau
Marie-Jeanne Taureau Solidarite et avenir 2014 		367 7,20%
Participation au scrutin Wittelsheim
Taux de participation 61,07%
Taux d'abstention 38,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,73%
Nombre de votants 5 240

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