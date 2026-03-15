Résultat de l'élection municipale 2026 à Wittelsheim : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Wittelsheim [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Wittelsheim sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Wittelsheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Wittelsheim
13:46 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Wittelsheim
Alors que les impôts locaux se sont accrus à Wittelsheim entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 11,33 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 23 520 €, marquant une forte baisse face aux 1 167 070 € récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Wittelsheim atteint désormais environ 31,96 % en 2024 (contre 18,79 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Wittelsheim s'est établi à 677 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 560 € relevés en 2020.
11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Wittelsheim
Les résultats des précédentes municipales à Wittelsheim ont offert un constat instructif sur les rapports de force locaux. Seule en lice, 'Wittelsheim, votre ville, nos projets pour vous' menée par Yves Goepfert a logiquement obtenu 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Wittelsheim, cet équilibre pose les bases. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à exister. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse assez parlant a déjà été apporté.
09:57 - Les municipales à Wittelsheim, c'est aujourd'hui
Les élections municipales se déroulent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but de renouveler les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Pour mémoire, en mars 2020, le premier tour des municipales s’est tenu dans un contexte exceptionnel marqué par le Covid-19. La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche a été publiée ci-dessous. Retenez également que les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Wittelsheim sont les suivants : de 8 h à 18 h. La publication des résultats à Wittelsheim commencera ici même à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Wittelsheim
|Tête de listeListe
|
Nicole Carquin
Liste divers gauche
WITTELSHEIM POUR TOUS
|
|
Raphaele Schober
Liste d'union à l'extrême-droite
RASSEMBLONS WITTELSHEIM
|
|
Pierre Girny
Liste divers droite
Unis Aujourd'hui, Engagés Pour Demain
|
|
Yves Goepfert
Liste divers centre
WITTELSHEIM, VILLE D'AVENIR AVEC VOUS
|
|
Mauricette Benazougui
Liste divers droite
Wittelsheim vous appartient
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Goepfert (33 élus) Wittelsheim, votre ville, nos projets pour vous
|1 406
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Wittelsheim
|Taux de participation
|17,82%
|Taux d'abstention
|82,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 554
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Goepfert (25 élus) Entente citoyenne pour wittelsheim
|2 617
|50,28%
|
|Denis Riesemann (8 élus) Vivre wittelsheim
|2 587
|49,71%
|
|Participation au scrutin
|Wittelsheim
|Taux de participation
|62,34%
|Taux d'abstention
|37,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,71%
|Nombre de votants
|5 349
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Denis Riesemann Vivre wittelsheim
|2 009
|39,41%
|Yves Goepfert Entente citoyenne
|1 444
|28,33%
|Jean-François Mann Wittelsheim differemment, 2014 changeons
|1 277
|25,05%
|Marie-Jeanne Taureau Solidarite et avenir 2014
|367
|7,20%
|Participation au scrutin
|Wittelsheim
|Taux de participation
|61,07%
|Taux d'abstention
|38,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,73%
|Nombre de votants
|5 240
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