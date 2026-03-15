Résultat de l'élection municipale 2026 à Wittelsheim : les infos en direct

Programme de Nicole Carquin à Wittelsheim (WITTELSHEIM POUR TOUS)

Bien grandir à Wittelsheim

La priorité est de faciliter concrètement la vie des familles au quotidien. Cela inclut le développement des capacités de garde des enfants et l'adaptation des écoles au changement climatique. Des espaces de rencontre pour les jeunes et une cantine bio et gratuite seront également prévus pour améliorer le quotidien des élèves et des enseignants.

Bien vivre et vieillir en bonne santé

Il est essentiel de rester actif et d'être accompagné lorsque l'autonomie diminue. L'accès aux soins de qualité et la gratuité des transports en commun sont des priorités pour garantir le bien-être des citoyens. De plus, la création de lieux et d'activités intergénérationnels favorisera les échanges entre les générations.

Vivre et travailler

Permettre à chacun de trouver sa place dans l'économie locale est une priorité. Il est important de soutenir les commerces, les artisans et l'économie sociale et solidaire. En parallèle, des initiatives comme le dispositif Territoire Zéro Chômeur et l'accompagnement des associations contribueront à renforcer le tissu économique local.

Habiter et se déplacer

Un cadre de vie digne et praticable au quotidien est primordial pour les habitants. La sécurisation des rues pour les piétons et les cyclistes ainsi que l'amélioration de l'offre de transports publics sont des objectifs à atteindre. Enfin, il est nécessaire d'œuvrer pour des logements dignes et abordables pour tous, tout en encourageant l'utilisation du vélo.