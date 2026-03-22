Résultat de l'élection municipale 2026 à Wittelsheim : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Wittelsheim [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Wittelsheim sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Wittelsheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Wittelsheim
11:48 - Les municipales ont déjà livré un verdict instructif
Les élections municipales 2026 à Wittelsheim ont vu Raphaele Schober s'imposer il y a une semaine avec 29,35 % des bulletins valides. À sa suite, Yves Goepfert (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 25,42 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, avec 24,83 %, Pierre Girny, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Mauricette Benazougui, avec la nuance Divers droite, a obtenu 11,18 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. À noter que pour ce premier tour à Wittelsheim, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 48,64 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wittelsheim
Le deuxième tour des élections municipales à Wittelsheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Raphaele Schober
Liste d'union à l'extrême-droite
RASSEMBLONS WITTELSHEIM
|
|
Pierre Girny
Liste divers droite
Unis Aujourd'hui, Engagés Pour Demain
|
|
Yves Goepfert
Liste divers centre
WITTELSHEIM, VILLE D'AVENIR AVEC VOUS
|
|
Mauricette Benazougui
Liste divers droite
Wittelsheim vous appartient
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wittelsheim
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raphaele SCHOBER (Ballotage) RASSEMBLONS WITTELSHEIM
|1 383
|29,35%
|Yves GOEPFERT (Ballotage) WITTELSHEIM, VILLE D'AVENIR AVEC VOUS
|1 198
|25,42%
|Pierre GIRNY (Ballotage) Unis Aujourd'hui, Engagés Pour Demain
|1 170
|24,83%
|Mauricette BENAZOUGUI (Ballotage) Wittelsheim vous appartient
|527
|11,18%
|Nicole CARQUIN WITTELSHEIM POUR TOUS
|434
|9,21%
|Participation au scrutin
|Wittelsheim
|Taux de participation
|51,36%
|Taux d'abstention
|48,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,52%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|4 770
Source : ministère de l’Intérieur
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