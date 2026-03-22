Résultat de l'élection municipale 2026 à Wittelsheim : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wittelsheim

Le deuxième tour des élections municipales à Wittelsheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Raphaele Schober
Raphaele Schober Liste d'union à l'extrême-droite
RASSEMBLONS WITTELSHEIM
  • Raphaele Schober
  • Nicolas Benoin
  • Déborah Louis
  • Frédéric Grasseler
  • Isabelle Fromm
  • Yann Heinrich
  • Mireille Wieder
  • Bertrand L'Hostis
  • Isabelle Hinderer
  • Jérémy Larcher
  • Agnès Andris
  • François Dudaczyk
  • Bernadette Firmery
  • Christian Schnoebelen
  • Hélène Bechler
  • Daniel Kieffer
  • Anette Fischer
  • Mathieu Stritmatter
  • Eliane Semon
  • Jérémy Tsutsuplidus
  • Malika Brustle
  • Vito Christiani
  • Célia Seguin
  • Frédéric Simon
  • Laetitia Gallo
  • Vincent De Paul Luczak
  • Marie Stutz
  • Thierry Fiand
  • Sabrina Pallotto
  • Victor Schmeltz
  • Katia Salch
  • Grégory Wacker
  • Jennifer Algeyer
  • Richard Przewoznik
  • Sandrine Frieh
Pierre Girny
Pierre Girny Liste divers droite
Unis Aujourd'hui, Engagés Pour Demain
  • Pierre Girny
  • Cecile Bisantz
  • Claude Sadko
  • Valérie Siegel
  • Christophe Herrbrecht
  • Laurine Holstein
  • Arsène Katz
  • Mireille Kieffer
  • Dominique Haegelen
  • Pascale Gherardi
  • Jean Louis Spaety
  • Laure Noel Wagner
  • Éric Metz
  • Clara Hechinger
  • Tom Penning Reef
  • Claire Brevilliers
  • Lucas Thomann
  • Sonia Riccardi
  • Guy Benali
  • Caroline Pic
  • Olivier Hitter
  • Julie Schamber
  • Zitouni Rachik
  • Élisabeth Vanyek
  • René Pupka
  • Corinne Hammerer
  • Giovanni Palumbo
  • Pauline Gouris
  • Jean-François Kurtzmann
  • Aurore Riette
  • Matthieu Malachowski
  • Corinne Ancel
  • François Lauria
  • Émilie Kieffer
  • Vincent Gerthoffer
Yves Goepfert
Yves Goepfert Liste divers centre
WITTELSHEIM, VILLE D'AVENIR AVEC VOUS
  • Yves Goepfert
  • Marianne Knafel-Schwaller
  • Jonathan Spleit
  • Christine Haegelen-Dhalenne
  • Thierry Rauber
  • Emilie Fluck
  • Gérard Cabanes
  • Béatris Diaz
  • Jean-Pierre Schweitzer
  • Nathalie Dufour
  • Frédéric Krzeminski
  • Anna Consiglio
  • Thierry Kilka
  • Magalie Walter-Destailleur
  • Denis Ziegler
  • Christelle Czerw
  • Bernard Leger
  • Sylvie Munch
  • Fabrice Amadori
  • Dominique Jonuzi
  • Gilles Ackermann
  • Joelle Untz
  • Pierre Willemann
  • Serpil Ozkan
  • Christopher Pornain
  • Rose-Marie Beck
  • Thierry Muller
  • Marie-Thérèse Joga
  • Eric Weiss
  • Marie-France Hitter
  • Claude Weiss
  • Marie-Benedicte Weiss-Hartmann
  • Sébastien Lach
  • Chantal Fellmann
  • Sükrü Ekentok
Mauricette Benazougui
Mauricette Benazougui Liste divers droite
Wittelsheim vous appartient
  • Mauricette Benazougui
  • Jean-Marie Maxime Sarron
  • Marie-Pierre Hartz
  • Claude Schwoehrer
  • Déborah Weinzaepflen
  • Patrice Dudaczyk
  • Emmanuelle Luty
  • Daniel Drubay
  • Delphine Fedorczak
  • Marc Dietemann
  • Agnès Armspach
  • Quentin Fried
  • Marie-Charlotte Muller
  • Arnaud Elsaesser
  • Christelle Still
  • Mikaël Billing-Niess
  • Adeline Da Silva
  • Mathieu Bourgeois
  • Charlène Hoffmann
  • Redoine Lotfi
  • Anna Klein
  • Vincent Dirring
  • Emilie Koenig
  • Daniel Schneider
  • Flore Legrand
  • Olivier Rasser
  • Vanessa Heinrich
  • Jérôme Siegler
  • Noémie Ravaux
  • Théo Hipp
  • Marie-Ange Ciura
  • Laurent Habegger
  • Virginie Skubiszewski
  • Robert Burner
  • Nadège Finger Sayagh

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wittelsheim

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaele SCHOBER
Raphaele SCHOBER (Ballotage) RASSEMBLONS WITTELSHEIM 		1 383 29,35%
Yves GOEPFERT
Yves GOEPFERT (Ballotage) WITTELSHEIM, VILLE D'AVENIR AVEC VOUS 		1 198 25,42%
Pierre GIRNY
Pierre GIRNY (Ballotage) Unis Aujourd'hui, Engagés Pour Demain 		1 170 24,83%
Mauricette BENAZOUGUI
Mauricette BENAZOUGUI (Ballotage) Wittelsheim vous appartient 		527 11,18%
Nicole CARQUIN
Nicole CARQUIN WITTELSHEIM POUR TOUS 		434 9,21%
Participation au scrutin Wittelsheim
Taux de participation 51,36%
Taux d'abstention 48,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 4 770

Source : ministère de l’Intérieur

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