Résultat de l'élection municipale 2026 à Wittelsheim : les résultats du 2e tour

Programme de Raphaele Schober à Wittelsheim (RASSEMBLONS WITTELSHEIM)

Élections municipales 2026

Les élections municipales à Wittelsheim se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Ce scrutin est crucial pour l'avenir de la commune, permettant aux citoyens de choisir des élus engagés et à l'écoute. Raphaele SCHOBER, candidate, met en avant l'importance de l'intérêt général dans sa démarche.

Priorités de campagne

Raphaele SCHOBER a défini plusieurs priorités pour sa campagne, notamment la modernisation de la vidéo-surveillance et le renforcement de la Police Municipale. Elle souhaite également lancer un audit indépendant des finances de la commune dès son arrivée. L'accent sera mis sur des dépenses utiles et sur une politique active pour les seniors.

Engagement pour la sécurité

La sécurité des citoyens est un axe central du projet de Raphaele SCHOBER. Elle propose d'améliorer la sécurité sur les routes et dans les rues de Wittelsheim. Cela inclut l'augmentation du nombre de caméras de surveillance et une présence renforcée de la Police Municipale.

Accessibilité et écoute

Raphaele SCHOBER s'engage à être un maire accessible et à l'écoute des attentes de la population. Elle souhaite combattre le clientélisme et le favoritisme, en étant maire de tous les habitants. Sa disponibilité et sa détermination sont des valeurs qu'elle met en avant pour servir la commune.