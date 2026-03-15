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19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Wittelsheim Quelle influence les électeurs de Wittelsheim exercent-ils sur les résultats des municipales ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans l'agglomération, 16,23% des résidents sont des enfants, et 30,46% de plus de 60 ans. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (14,58%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 5421 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,78%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,78%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Wittelsheim mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,77% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Wittelsheim Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Wittelsheim en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 38,43% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 61,03% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 34,03% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le RN réunissait 54,98% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 49,25% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 51,73% pour le RN. Ce dernier finira en tête avec 56,88% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Raphaël Schellenberger.

16:58 - Résultats électoraux à Wittelsheim : le point sur l'abstention La mobilisation s'élevait à 17,82 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Wittelsheim, un score très inférieur aux 44,7 % du pays alors que la pandémie du coronavirus avait dissuadé beaucoup d'électeurs. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été mesuré à 72,34 %. La mobilisation atteignait de son côté 45,94 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 60,83 %, contre seulement 37,22 % en 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la ville apparaît à l'arrivée comme une contrée en déficit de participation. L'adhésion au scrutin de Wittelsheim sera en définitive un enjeu majeur pour ces municipales.

15:59 - Comment a voté Wittelsheim lors de la dernière année électorale ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Wittelsheim. Lors du match européen de 2024, les citoyens de Wittelsheim avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 49,25% des votes. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Wittelsheim portaient leur choix sur Marion Wilhelm (Rassemblement National) avec 51,73% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marion Wilhelm culminant à 56,88% des votes dans la localité.

14:57 - Les électeurs de Wittelsheim avaient franchement privilégié le RN il y a 4 ans Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Wittelsheim était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 38,43% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 19,19%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,03% pour Marine Le Pen, contre 38,97% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Wittelsheim plébiscitaient Marion Wilhelm (RN) avec 34,03% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marion Wilhelm virant de nouveau en tête avec 54,98% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait de Wittelsheim un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Wittelsheim Alors que les impôts locaux se sont accrus à Wittelsheim entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 11,33 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 23 520 €, marquant une forte baisse face aux 1 167 070 € récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Wittelsheim atteint désormais environ 31,96 % en 2024 (contre 18,79 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Wittelsheim s'est établi à 677 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 560 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Wittelsheim Les résultats des précédentes municipales à Wittelsheim ont offert un constat instructif sur les rapports de force locaux. Seule en lice, 'Wittelsheim, votre ville, nos projets pour vous' menée par Yves Goepfert a logiquement obtenu 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Wittelsheim, cet équilibre pose les bases. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à exister. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse assez parlant a déjà été apporté.