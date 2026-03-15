Résultat municipale 2026 à Wittelsheim (68310) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Wittelsheim a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Wittelsheim, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Wittelsheim [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaele SCHOBER
Raphaele SCHOBER RASSEMBLONS WITTELSHEIM 		1 383 29,35%
Yves GOEPFERT
Yves GOEPFERT WITTELSHEIM, VILLE D'AVENIR AVEC VOUS 		1 198 25,42%
Pierre GIRNY
Pierre GIRNY Unis Aujourd'hui, Engagés Pour Demain 		1 170 24,83%
Mauricette BENAZOUGUI
Mauricette BENAZOUGUI Wittelsheim vous appartient 		527 11,18%
Nicole CARQUIN
Nicole CARQUIN WITTELSHEIM POUR TOUS 		434 9,21%
Participation au scrutin Wittelsheim
Taux de participation 51,36%
Taux d'abstention 48,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 4 770

Source : ministère de l’Intérieur

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