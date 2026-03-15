Résultat municipale 2026 à Wittelsheim (68310) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Wittelsheim a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Wittelsheim, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Wittelsheim [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raphaele SCHOBER RASSEMBLONS WITTELSHEIM
|1 383
|29,35%
|Yves GOEPFERT WITTELSHEIM, VILLE D'AVENIR AVEC VOUS
|1 198
|25,42%
|Pierre GIRNY Unis Aujourd'hui, Engagés Pour Demain
|1 170
|24,83%
|Mauricette BENAZOUGUI Wittelsheim vous appartient
|527
|11,18%
|Nicole CARQUIN WITTELSHEIM POUR TOUS
|434
|9,21%
|Participation au scrutin
|Wittelsheim
|Taux de participation
|51,36%
|Taux d'abstention
|48,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,52%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|4 770
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Wittelsheim [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Wittelsheim en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Wittelsheim
19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Wittelsheim
Quelle influence les électeurs de Wittelsheim exercent-ils sur les résultats des municipales ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans l'agglomération, 16,23% des résidents sont des enfants, et 30,46% de plus de 60 ans. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (14,58%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 5421 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,78%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,78%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Wittelsheim mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,77% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.
17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Wittelsheim
Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Wittelsheim en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 38,43% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 61,03% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 34,03% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le RN réunissait 54,98% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 49,25% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 51,73% pour le RN. Ce dernier finira en tête avec 56,88% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Raphaël Schellenberger.
16:58 - Résultats électoraux à Wittelsheim : le point sur l'abstention
La mobilisation s'élevait à 17,82 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Wittelsheim, un score très inférieur aux 44,7 % du pays alors que la pandémie du coronavirus avait dissuadé beaucoup d'électeurs. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été mesuré à 72,34 %. La mobilisation atteignait de son côté 45,94 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 60,83 %, contre seulement 37,22 % en 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la ville apparaît à l'arrivée comme une contrée en déficit de participation. L'adhésion au scrutin de Wittelsheim sera en définitive un enjeu majeur pour ces municipales.
15:59 - Comment a voté Wittelsheim lors de la dernière année électorale ?
Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Wittelsheim. Lors du match européen de 2024, les citoyens de Wittelsheim avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 49,25% des votes. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Wittelsheim portaient leur choix sur Marion Wilhelm (Rassemblement National) avec 51,73% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marion Wilhelm culminant à 56,88% des votes dans la localité.
14:57 - Les électeurs de Wittelsheim avaient franchement privilégié le RN il y a 4 ans
Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Wittelsheim était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 38,43% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 19,19%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,03% pour Marine Le Pen, contre 38,97% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Wittelsheim plébiscitaient Marion Wilhelm (RN) avec 34,03% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marion Wilhelm virant de nouveau en tête avec 54,98% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait de Wittelsheim un territoire dominé par l'extrême droite.
12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Wittelsheim
Alors que les impôts locaux se sont accrus à Wittelsheim entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 11,33 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 23 520 €, marquant une forte baisse face aux 1 167 070 € récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Wittelsheim atteint désormais environ 31,96 % en 2024 (contre 18,79 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Wittelsheim s'est établi à 677 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 560 € relevés en 2020.
11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Wittelsheim
Les résultats des précédentes municipales à Wittelsheim ont offert un constat instructif sur les rapports de force locaux. Seule en lice, 'Wittelsheim, votre ville, nos projets pour vous' menée par Yves Goepfert a logiquement obtenu 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Wittelsheim, cet équilibre pose les bases. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à exister. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse assez parlant a déjà été apporté.
09:57 - Les municipales à Wittelsheim, c'est aujourd'hui
Les élections municipales se déroulent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but de renouveler les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Pour mémoire, en mars 2020, le premier tour des municipales s’est tenu dans un contexte exceptionnel marqué par le Covid-19. La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche a été publiée ci-dessous. Retenez également que les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Wittelsheim sont les suivants : de 8 h à 18 h. La publication des résultats à Wittelsheim commencera ici même à partir de 20h.
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