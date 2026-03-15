Résultat de l'élection municipale 2026 à Wittenheim : les infos en direct

Programme de Antoine Homé à Wittenheim (Ensemble pour Wittenheim)

Élections municipales

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 sont cruciales pour l'avenir de Wittenheim. Le candidat Antoine Homé souhaite poursuivre le travail engagé pour moderniser la ville et renforcer les services de proximité. Il appelle les citoyens à voter massivement pour sa liste, "Ensemble pour Wittenheim".

Gestion financière

Une bonne gestion financière est essentielle pour assurer la sécurité et le développement de Wittenheim. Le projet inclut la rénovation du commissariat de police et le renforcement de la présence médicale dans la ville. Des mesures seront également mises en place pour soutenir les familles, notamment en finançant les transports des lycéens.

Investissements dans l'éducation

Le candidat s'engage à poursuivre les investissements dans les écoles de Wittenheim, avec des projets de végétalisation et de rénovation. Un nouveau périscolaire sera construit au centre-ville, opérationnel à la rentrée 2027. Ces initiatives visent à améliorer le cadre de vie des jeunes et à soutenir leur éducation.

Culture et solidarité

Le projet culturel autour de l'histoire minière de Wittenheim sera réalisé entre 2026 et 2027, incluant des rénovations et la création d'un lieu muséal. Des initiatives comme un pass-culture et une aide aux licences sportives seront mises en place pour faciliter l'accès à la culture et au sport pour les jeunes. La ville s'engage également à développer des politiques en faveur des aînés et à encourager la participation citoyenne.