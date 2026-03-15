Résultat de l'élection municipale 2026 à Wittenheim : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Wittenheim

Tête de listeListe
Antoine Homé
Antoine Homé Liste du Parti socialiste
Ensemble pour Wittenheim
  • Antoine Homé
  • Ginette Renck
  • Philippe Richert
  • Christiane-Rose Kiry
  • Joseph Weisbeck
  • Anne-Catherine Lutolf-Camorali
  • Hechame Kaïdi
  • Alexandra Saunus-Arslan
  • Pierre Parra
  • Ouijdane Anou
  • Pierre-Paul Schlegel
  • Anne-Alexandra Romaniew
  • Didier Viscont
  • Clélia Guénin
  • Joseph Rubrecht
  • Sonia Zimmermann
  • Johann Bitar
  • Juliana Ould Adda
  • Annunziato Strati
  • Naoual Britschu
  • Stephan Frey
  • Sylvie Murino
  • Christian Roth
  • Christiane Risser
  • Michel Ducournau
  • Charlene Gantner
  • François Roth
  • Nacira Guira
  • Jean -Pierre Bialas
  • Concetta Meyer
  • Franck Laemlin
  • Georgia Pequignot
  • Christophe Blank
  • Livia Londero
  • Philippe Weber
Emilie Veron
Emilie Veron Liste divers centre
Nouvelle ambition pour Wittenheim
  • Emilie Veron
  • Serge Boesch
  • Ganaelle Rodriguez Amado
  • Serge Swierczek
  • Sylvie Lindecker
  • Hicham Sarih
  • Yolande Koegler
  • Francois Muller
  • Rosina Giovinazzo
  • Jean-Marc Heck
  • Katia Mosser
  • René Schwartz
  • Maiyda Dorbani
  • Sébastien Hebert
  • Denise Simon
  • Jean Nunninger
  • Barbara Mathis
  • Alain Szymanski
  • Jeannine Batot
  • Thierry Huentz
  • Laurence Biegle
  • Ben Mohamed
  • Catherine Wicky
  • Raymond Mathis
  • Agnès Biringer
  • Henry Wermelinger
  • Josiane Batot
  • Christian Pagniez
  • Cindy Huck
  • Gérard Genny
  • Laureine Witzemann
  • Michel Kokot
  • Gwendoline Parmentelat
  • Tristan Scherrer
Mathieu Nico
Mathieu Nico Liste divers centre
Wittenheim Demain
  • Mathieu Nico
  • Nathalie Frey
  • Fabien Richart
  • Corine Simon
  • Éric Steiger
  • Valérie Jaen
  • Sébastien Wyrzykowsky
  • Ghislaine Buessler
  • Pascal Gasqueton
  • Joëlle Schnitzler
  • Yann Cek
  • Béatrice Grasseler
  • Rémy Schonecker
  • Sylvie Woerner
  • Henri Morgen
  • Audrey Rozmarynowski
  • Christophe Diss
  • Nadine Metzger
  • Philippe Muller
  • Bruna Janel
  • Fabien Gazonnet
  • Véronique Rosain
  • Thierry Quessada
  • Emmanuelle Grandin
  • Mehmet Coban
  • Muriel Kronenberger
  • Raphaël Wacker
  • Mihaela Vorobecz
  • Philippe Desaint
  • Caroline Laidet
  • Jean-Marc Dudt
  • Marie-France Vallat
  • Claude Erlewein
  • Jennifer Wachter
  • Jean-Michel Janczak

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine Homé
Antoine Homé (27 élus) Ensemble pour wittenheim- majorite municipale avec antoine homé 		1 772 59,00%
  • Antoine Homé
  • Ginette Renck
  • Philippe Richert
  • Alexandra Saunus-Arslan
  • Joseph Weisbeck
  • Anne-Catherine Lutolf-Camorali
  • Pierre Parra
  • Christiane-Rose Kiry
  • Hechame Kaïdi
  • Rebecca Spadi-Voegtler
  • Alexandre Oberlin
  • Ouijdane Anou
  • Christophe Blank
  • Martine Delers
  • Joseph Rubrecht
  • Chantal Rubino
  • Norbert Reinders
  • Naoual Britschu
  • Jean Lang
  • Sonia Zimmermann
  • Maurice Loibl
  • Céline Vogel
  • Philippe Flamand
  • Severine Sutter
  • Annunziato Strati
  • Anne-Alexandra Romaniew
  • Christian Roth
Raffaele Cirillo
Raffaele Cirillo (6 élus) Union citoyenne pour wittenheim 		1 231 40,99%
  • Raffaele Cirillo
  • Ghislaine Buessler
  • Rémy Schonecker
  • Corine Simon
  • Serge Swierczek
  • Estelle Gwazda
Participation au scrutin Wittenheim
Taux de participation 30,05%
Taux d'abstention 69,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 139

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine Homé
Antoine Homé (25 élus) Entente citoyenne pour wittenheim 		2 886 47,75%
  • Antoine Homé
  • Marie-France Vallat
  • Philippe Richert
  • Catherine Runzer
  • Albert Haas
  • Livia Londero
  • Arnaud Koehl
  • Brigitte Lagauw
  • Alexandre Oberlin
  • Christiane-Rose Kiry
  • Joseph Rubrecht
  • Anne-Catherine Lutolf-Camorali
  • Didier Castillon
  • Thérèse Anzuini
  • Pierre Parra
  • Ginette Renck
  • Joseph Weisbeck
  • Sonia Gasser
  • Hechame Kaidi
  • Alexandra Arslan
  • Francis Knecht-Walker
  • Ouijdane Anou
  • Alain Wersinger
  • Joseline Rozmarynowski
  • Jomaa Mekrazi
Philippe Duffau
Philippe Duffau (6 élus) Witt'democratie citoyenne 		2 284 37,79%
  • Philippe Duffau
  • Claudette Riffenach
  • Raffaele Cirillo
  • Catherine Blech-Hagenbach
  • Rémy Schonecker
  • Ghislaine Buessler
Patrick Pichenel
Patrick Pichenel (2 élus) Servir wittenheim 		873 14,44%
  • Patrick Pichenel
  • Sylvie Schaffhauser
Participation au scrutin Wittenheim
Taux de participation 59,51%
Taux d'abstention 40,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,00%
Nombre de votants 6 230

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine Homé
Antoine Homé Entente citoyenne pour wittenheim 		2 569 44,29%
Philippe Duffau
Philippe Duffau Witt'democratie citoyenne 		2 121 36,56%
Patrick Pichenel
Patrick Pichenel Servir wittenheim 		1 110 19,13%
Participation au scrutin Wittenheim
Taux de participation 57,71%
Taux d'abstention 42,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,97%
Nombre de votants 6 040

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