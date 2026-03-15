Résultat de l'élection municipale 2026 à Wittenheim : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Wittenheim [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Wittenheim sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Wittenheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Wittenheim
13:46 - Les contribuables de Wittenheim se prononceront-ils sur la fiscalité ?
Pour ce qui est des contributions locales à Wittenheim, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 945 euros en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 684 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 36,34 % en 2024 (contre 19,50 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 101 600 euros en 2024. Un total bien loin des 1 827 940 € engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 10,97 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.
11:59 - Le match de la municipale à Wittenheim n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020
Les résultats des dernières élections municipales à Wittenheim ont fourni un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour de scrutin, Antoine Homé (Parti socialiste) a terminé en tête avec 59,00% des voix. Sur la seconde marche, Raffaele Cirillo (Divers centre) a obtenu 1 231 votes (40,99%). Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Wittenheim, cet équilibre offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire écrasante met l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Wittenheim ?
Les municipales de 2026 doivent permettre aux 10 856 électeurs de Wittenheim de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la ville. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste des prétendants à Wittenheim. Sachez également que les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Wittenheim sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. En cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez les résultats des élections municipales à Wittenheim dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Wittenheim
|Tête de listeListe
|
Antoine Homé
Liste du Parti socialiste
Ensemble pour Wittenheim
|
|
Emilie Veron
Liste divers centre
Nouvelle ambition pour Wittenheim
|
|
Mathieu Nico
Liste divers centre
Wittenheim Demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine Homé (27 élus) Ensemble pour wittenheim- majorite municipale avec antoine homé
|1 772
|59,00%
|
|Raffaele Cirillo (6 élus) Union citoyenne pour wittenheim
|1 231
|40,99%
|
|Participation au scrutin
|Wittenheim
|Taux de participation
|30,05%
|Taux d'abstention
|69,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 139
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine Homé (25 élus) Entente citoyenne pour wittenheim
|2 886
|47,75%
|
|Philippe Duffau (6 élus) Witt'democratie citoyenne
|2 284
|37,79%
|
|Patrick Pichenel (2 élus) Servir wittenheim
|873
|14,44%
|
|Participation au scrutin
|Wittenheim
|Taux de participation
|59,51%
|Taux d'abstention
|40,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,00%
|Nombre de votants
|6 230
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine Homé Entente citoyenne pour wittenheim
|2 569
|44,29%
|Philippe Duffau Witt'democratie citoyenne
|2 121
|36,56%
|Patrick Pichenel Servir wittenheim
|1 110
|19,13%
|Participation au scrutin
|Wittenheim
|Taux de participation
|57,71%
|Taux d'abstention
|42,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,97%
|Nombre de votants
|6 040
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