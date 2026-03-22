Résultat de l'élection municipale 2026 à Wittenheim : les résultats du 2e tour

Programme de Antoine Homé à Wittenheim (Ensemble pour Wittenheim)

Élections municipales

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 sont cruciales pour l'avenir de Wittenheim. Les citoyens auront l'opportunité de choisir leurs élus et de définir la direction de la ville. Il est essentiel de mobiliser la population pour voter et soutenir les projets en cours.

Engagement d'Antoine Homé

Antoine Homé se présente avec une équipe expérimentée pour continuer à moderniser Wittenheim. Son engagement se concentre sur la proximité avec les citoyens et la gestion efficace des ressources. Il souhaite renforcer les services de proximité et s'engager dans des projets de transition écologique.

Mesures prioritaires

Les mesures prioritaires incluent la rénovation des infrastructures, le soutien à l'éducation et l'amélioration des services médicaux. Wittenheim vise à devenir une ville qui protège, accompagne et rayonne par ses initiatives culturelles. L'accent est mis sur la solidarité envers les aînés et l'implication des jeunes dans la vie locale.

Projets culturels et sociaux

Des projets culturels autour de l'histoire minière de Wittenheim sont prévus pour renforcer l'identité locale. La ville souhaite également instaurer des aides pour faciliter l'accès à la culture et au sport pour les jeunes. Ces initiatives visent à créer une ville conviviale et participative, où chaque habitant peut contribuer au développement de la communauté.