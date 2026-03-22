Résultat de l'élection municipale 2026 à Wittenheim : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Wittenheim [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Wittenheim sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Wittenheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Wittenheim
11:48 - Les résultats du premier tour des élections municipales à Wittenheim
Antoine Homé (Parti socialiste) a remporté le premier volet des municipales à Wittenheim dimanche dernier, avec 41,42 % des voix. À sa suite, Mathieu Nico (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 41,40 %. Le duel s'est avéré serré. La première place, déjà occupée il y a six ans, a été conservée pour Antoine Homé, mais il a subi néanmoins un fort recul de 17 points comparé à 2020. Par ailleurs, avec 17,18 %, Emilie Veron, étiquetée Divers centre, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Wittenheim, l'élection a enregistré une participation de 45,65 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wittenheim
Le deuxième tour des élections municipales à Wittenheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Antoine Homé
Liste du Parti socialiste
Ensemble pour Wittenheim
|
|
Emilie Veron
Liste divers centre
Nouvelle ambition pour Wittenheim
|
|
Mathieu Nico
Liste divers centre
Wittenheim Demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wittenheim
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine HOMÉ (Ballotage) Ensemble pour Wittenheim
|2 071
|41,42%
|Mathieu NICO (Ballotage) Wittenheim Demain
|2 070
|41,40%
|Emilie VERON (Ballotage) Nouvelle ambition pour Wittenheim
|859
|17,18%
|Participation au scrutin
|Wittenheim
|Taux de participation
|45,65%
|Taux d'abstention
|54,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|5 120
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Wittenheim
- Wittenheim (68270)
- Ecole primaire à Wittenheim
- Maternités à Wittenheim
- Crèches et garderies à Wittenheim
- Classement des collèges à Wittenheim
- Salaires à Wittenheim
- Impôts à Wittenheim
- Dette et budget de Wittenheim
- Climat et historique météo de Wittenheim
- Accidents à Wittenheim
- Délinquance à Wittenheim
- Inondations à Wittenheim
- Nombre de médecins à Wittenheim
- Pollution à Wittenheim
- Entreprises à Wittenheim
- Prix immobilier à Wittenheim