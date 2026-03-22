Résultat de l'élection municipale 2026 à Wittenheim : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wittenheim

Le deuxième tour des élections municipales à Wittenheim a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Antoine Homé
Antoine Homé Liste du Parti socialiste
Ensemble pour Wittenheim
  • Antoine Homé
  • Ginette Renck
  • Philippe Richert
  • Christiane-Rose Kiry
  • Joseph Weisbeck
  • Anne-Catherine Lutolf-Camorali
  • Hechame Kaïdi
  • Alexandra Saunus-Arslan
  • Pierre Parra
  • Ouijdane Anou
  • Pierre-Paul Schlegel
  • Anne-Alexandra Romaniew
  • Didier Viscont
  • Clélia Guénin
  • Joseph Rubrecht
  • Sonia Zimmermann
  • Johann Bitar
  • Juliana Ould Adda
  • Annunziato Strati
  • Naoual Britschu
  • Stephan Frey
  • Sylvie Murino
  • Christian Roth
  • Christiane Risser
  • Michel Ducournau
  • Charlene Gantner
  • François Roth
  • Nacira Guira
  • Jean -Pierre Bialas
  • Concetta Meyer
  • Franck Laemlin
  • Georgia Pequignot
  • Christophe Blank
  • Livia Londero
  • Philippe Weber
Emilie Veron
Emilie Veron Liste divers centre
Nouvelle ambition pour Wittenheim
  • Emilie Veron
  • Serge Boesch
  • Ganaelle Rodriguez Amado
  • Serge Swierczek
  • Sylvie Lindecker
  • Hicham Sarih
  • Yolande Koegler
  • Francois Muller
  • Rosina Giovinazzo
  • Jean-Marc Heck
  • Katia Mosser
  • René Schwartz
  • Maiyda Dorbani
  • Sébastien Hebert
  • Denise Simon
  • Jean Nunninger
  • Barbara Mathis
  • Alain Szymanski
  • Jeannine Batot
  • Thierry Huentz
  • Laurence Biegle
  • Ben Mohamed
  • Catherine Wicky
  • Raymond Mathis
  • Agnès Biringer
  • Henry Wermelinger
  • Josiane Batot
  • Christian Pagniez
  • Cindy Huck
  • Gérard Genny
  • Laureine Witzemann
  • Michel Kokot
  • Gwendoline Parmentelat
  • Tristan Scherrer
Mathieu Nico
Mathieu Nico Liste divers centre
Wittenheim Demain
  • Mathieu Nico
  • Nathalie Frey
  • Fabien Richart
  • Corine Simon
  • Éric Steiger
  • Valérie Jaen
  • Sébastien Wyrzykowsky
  • Ghislaine Buessler
  • Pascal Gasqueton
  • Joëlle Schnitzler
  • Yann Cek
  • Béatrice Grasseler
  • Rémy Schonecker
  • Sylvie Woerner
  • Henri Morgen
  • Audrey Rozmarynowski
  • Christophe Diss
  • Nadine Metzger
  • Philippe Muller
  • Bruna Janel
  • Fabien Gazonnet
  • Véronique Rosain
  • Thierry Quessada
  • Emmanuelle Grandin
  • Mehmet Coban
  • Muriel Kronenberger
  • Raphaël Wacker
  • Mihaela Vorobecz
  • Philippe Desaint
  • Caroline Laidet
  • Jean-Marc Dudt
  • Marie-France Vallat
  • Claude Erlewein
  • Jennifer Wachter
  • Jean-Michel Janczak

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wittenheim

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine HOMÉ
Antoine HOMÉ (Ballotage) Ensemble pour Wittenheim 		2 071 41,42%
Mathieu NICO
Mathieu NICO (Ballotage) Wittenheim Demain 		2 070 41,40%
Emilie VERON
Emilie VERON (Ballotage) Nouvelle ambition pour Wittenheim 		859 17,18%
Participation au scrutin Wittenheim
Taux de participation 45,65%
Taux d'abstention 54,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 5 120

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Haut-Rhin ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Haut-Rhin. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Wittenheim

En savoir plus sur Wittenheim