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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Wittenheim A mi-chemin des élections municipales, Wittenheim foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 15 491 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 883 entreprises, Wittenheim permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 19,17% des résidents sont des enfants, et 28,83% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 1 362 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 12,83%, participe à son pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 13,61%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 533 €/an. À Wittenheim, les spécificités locales se mêlent aux défis français.

17:57 - À Wittenheim, le vote RN s'annonce fort aux élections de 2026 Le parti nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Wittenheim il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 34,24% des voix lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 56,08% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 33,13% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite validait 54,87% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 42,80% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 46,04% pour le parti d'extrême droite. Il finira en tête avec 51,06% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Bruno Fuchs.

16:58 - Wittenheim : 30,05 % de votants aux dernières municipales Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales à Wittenheim, l'abstention frappait 69,95 % des inscrits, une abstention plutôt forte alors que la pandémie du coronavirus perturbait la compétition. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est cependant stabilisé à 27,74 %. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 54,31 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 39,44 %, contre 62,89 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, la ville apparaît donc sensiblement comme une zone souvent détournée des bureaux de vote. Cette contingence à Wittenheim constituera en tout cas l'un des tournants de ces municipales 2026.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Wittenheim Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Wittenheim. Lors des dernières européennes, le résultat à Wittenheim s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,80%), en tête de peloton devant Manon Aubry (14,36%) et Raphaël Glucksmann (9,32%). Les législatives à Wittenheim une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Christelle Ritz (Rassemblement National) en pole position avec 46,04% au premier tour, devant Florence Claudepierre (Union de la gauche) avec 25,02%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Christelle Ritz culminant à 51,06% des votes localement.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Wittenheim ? Lors des législatives de 2022, les votants de Wittenheim plébiscitaient Christelle Ritz (RN) avec 33,13% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christelle Ritz virant de nouveau en tête avec 54,87% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Wittenheim plaçaient Marine Le Pen en tête avec 34,24% des inscrits, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 24,93%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,08% pour Marine Le Pen, contre 43,92% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Les contribuables de Wittenheim se prononceront-ils sur la fiscalité ? Pour ce qui est des contributions locales à Wittenheim, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 945 euros en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 684 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 36,34 % en 2024 (contre 19,50 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 101 600 euros en 2024. Un total bien loin des 1 827 940 € engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 10,97 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Le match de la municipale à Wittenheim n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Les résultats des dernières élections municipales à Wittenheim ont fourni un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour de scrutin, Antoine Homé (Parti socialiste) a terminé en tête avec 59,00% des voix. Sur la seconde marche, Raffaele Cirillo (Divers centre) a obtenu 1 231 votes (40,99%). Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Wittenheim, cet équilibre offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire écrasante met l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.