Résultat municipale 2026 à Wittenheim (68270) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Wittenheim a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Wittenheim, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Wittenheim [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine HOMÉ
Antoine HOMÉ Ensemble pour Wittenheim 		2 071 41,42%
Mathieu NICO
Mathieu NICO Wittenheim Demain 		2 070 41,40%
Emilie VERON
Emilie VERON Nouvelle ambition pour Wittenheim 		859 17,18%
Participation au scrutin Wittenheim
Taux de participation 45,65%
Taux d'abstention 54,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 5 120

Source : ministère de l’Intérieur

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