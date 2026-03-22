Résultat de l'élection municipale 2026 à Wizernes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Wizernes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Wizernes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Wizernes.
L'actu des élections municipales 2026 à Wizernes
11:44 - Dominique Lanoy largement en tête de l'élection il y a une semaine
Pour le premier tour des élections municipales à Wizernes, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 36,14 %. À l'issue du dépouillement, c'est Dominique Lanoy qui a pris une longueur d'avance en récoltant 45,54 % des votes. Derrière, Laurent Brunet a pris la position de dauphin avec 34,43 %. La confrontation a abouti à une domination très nette du leader. Du côté des autres candidats, avec 20,04 %, Patricia Verrelle a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wizernes
Le deuxième tour des élections municipales à Wizernes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Dominique Lanoy
Divers
AGIR EN COMMUN POUR WIZERNES
|
|
Laurent Brunet
Divers
Un nouveau souffle pour Wizernes
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wizernes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique LANOY (Ballotage) AGIR EN COMMUN POUR WIZERNES
|750
|45,54%
|Laurent BRUNET (Ballotage) Un nouveau souffle pour Wizernes
|567
|34,43%
|Patricia VERRELLE (Ballotage) Wizernes Cap sur l'avenir
|330
|20,04%
|Participation au scrutin
|Wizernes
|Taux de participation
|63,86%
|Taux d'abstention
|36,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,41%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Nombre de votants
|1 705
Source : ministère de l’Intérieur
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