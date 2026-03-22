Résultat de l'élection municipale 2026 à Wizernes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wizernes

Le deuxième tour des élections municipales à Wizernes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Dominique Lanoy
Dominique Lanoy Divers
AGIR EN COMMUN POUR WIZERNES
  • Dominique Lanoy
  • Christelle Souliez-Pecro
  • Clément Hermant
  • Christine Boutoille-Darly
  • Jean-Jacques Verhaeghe
  • Marie-Paule Lhermitte
  • Alexandre Goudefroye
  • Nadege Nidert
  • William Heulle
  • Christine Lefebvre
  • David Vivier
  • Alexandra Ambre-Cleton
  • Vincent Demarthe
  • Martine Lambert
  • Mickaël Carre
  • Sabine Lheureux
  • Jeremy Dannel
  • Maryline Denis
  • Jacques Conseil
  • Véronique Dufour
  • Christophe Ahache
  • Dany Bee
  • Eric Bellivier
  • Catherine Lanoy-Synave
  • Gilles Isambourg
Laurent Brunet
Laurent Brunet Divers
Un nouveau souffle pour Wizernes
  • Laurent Brunet
  • Camille Vasseur
  • Jeremie Dieval
  • Ingrid Declercq
  • Thierry Demol
  • Elise Duvieuxbourg
  • Vincent Barrois
  • Margot Demaret
  • Mathieu Cauet
  • Annie Arquisch
  • Sylvain Demarthe
  • Sandrine Godart
  • Olivier Delplace
  • Laurine Dausques
  • Rémi Carpreau
  • Valérie Derisbourg
  • Olivier Dubuis
  • Marie-Claude Brookbank
  • Etienne Gombauld
  • Carole Vanderghote
  • Jonathan Marchand
  • Stephanie Canut
  • Joffroy Parker
  • Delphine Queval

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wizernes

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique LANOY
Dominique LANOY (Ballotage) AGIR EN COMMUN POUR WIZERNES 		750 45,54%
Laurent BRUNET
Laurent BRUNET (Ballotage) Un nouveau souffle pour Wizernes 		567 34,43%
Patricia VERRELLE
Patricia VERRELLE (Ballotage) Wizernes Cap sur l'avenir 		330 20,04%
Participation au scrutin Wizernes
Taux de participation 63,86%
Taux d'abstention 36,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Nombre de votants 1 705

Source : ministère de l’Intérieur

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