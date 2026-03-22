Résultat de l'élection municipale 2026 à Wizernes : les résultats du 2e tour

Programme de Dominique Lanoy à Wizernes (AGIR EN COMMUN POUR WIZERNES)

Engagement citoyen

La candidature de Dominique Lanoy est centrée sur la nécessité de rétablir le dialogue entre les élus et les citoyens. Cela implique de mener des projets qui reflètent les besoins et les attentes de la communauté. L'objectif est de favoriser un mieux-vivre ensemble à travers une écoute active et des actions concrètes.

Actions pour la sécurité

Le programme prévoit de revoir le plan de circulation afin d'améliorer la sécurité, notamment aux abords des écoles. Un diagnostic des trottoirs sera également réalisé pour établir un programme de travaux pluriannuel. Ces mesures visent à garantir la sécurité de tous les usagers de la voie publique.

Accès aux soins

Une des priorités du programme est d'améliorer l'accès aux soins pour la population. Cela inclut la mise en place d'une mutuelle solidaire et des incitations pour attirer un médecin généraliste dans la commune. Ces initiatives visent à répondre aux besoins de santé des habitants de manière efficace.

Développement local

Le programme met l'accent sur le soutien à l'économie locale en instaurant un dialogue avec les professionnels de la commune. Il est également prévu de créer un jardin public et de valoriser les espaces verts pour améliorer la qualité de vie. Ces actions visent à renforcer le tissu social et économique de la collectivité.