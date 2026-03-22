Résultat de l'élection municipale 2026 à Wœrth : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wœrth

Le deuxième tour des élections municipales à Wœrth a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Philippe Le Borgne
Philippe Le Borgne Divers
Woerth, bâtissons un avenir commun
  • Philippe Le Borgne
  • Karin Rottner
  • Nicolas Kupper
  • Emmanuelle Mall
  • Michel Treiber
  • Bernadette Marie Hieber
  • Ludovic Jung
  • Magalie Angles
  • Frédéric Bertrand
  • Nadia Kapps
  • David Warter
  • Rosine Frigot
  • Thomas Bedel
  • Fanny Hardou
  • Ferhat Eryigit
  • Aurélie Feuerstein
  • Alexandre Labarre de Stachelski
  • Aude Godin
  • Vincent Burckel
Alain Fuchs
Alain Fuchs Divers
WOERTH MITNANDER
  • Alain Fuchs
  • Elisabeth Catherine Dietz
  • Denis Dominique Hubert Muller
  • Christelle Schmitt
  • Steeve Logel
  • Martine Cronmuller
  • Benoît Sigrist
  • Céline de Hatten
  • Christian Beckert
  • Audrey Grunder
  • Salem Himeur
  • Anne Ehlenberger
  • Mickaël Fischer
  • Claudia Staat
  • Romain Frohn
  • Evelyne Forst
  • Jean-Paul Abrantes
  • Natacha Mori
  • Francis Decker
Nicolas Guthmuller
Nicolas Guthmuller Divers
WOERTH EN GRAND
  • Nicolas Guthmuller
  • Aurélie Gouthier
  • Rémy Wagner
  • Cindy Haber
  • Adrien Klee
  • Rachel Hasenfratz
  • Lionel Strebler
  • Caroline Rosenfelder
  • Loïc Moritz
  • Elodie Trautmann
  • Laurent Frigout
  • Christelle Hickel
  • Franck Sturm
  • Mélaine Lux
  • Éric Mathis
  • Nathalie Marajo-Guthmuller
  • Franck Becker
  • Catherine Heilig
  • David Bender
  • Mélina Jacqueline Kapfer

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wœrth

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas GUTHMULLER
Nicolas GUTHMULLER (Ballotage) WOERTH EN GRAND 		342 41,01%
Alain FUCHS
Alain FUCHS (Ballotage) WOERTH MITNANDER 		299 35,85%
Philippe LE BORGNE
Philippe LE BORGNE (Ballotage) Woerth, bâtissons un avenir commun 		193 23,14%
Participation au scrutin Wœrth
Taux de participation 64,72%
Taux d'abstention 35,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 866

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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