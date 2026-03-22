Résultat de l'élection municipale 2026 à Wœrth : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Wœrth [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Wœrth sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Wœrth.
L'actu des élections municipales 2026 à Wœrth
11:45 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Wœrth pour l'élection municipale
Lors du premier volet des municipales à Wœrth, c'est Nicolas Guthmuller qui s'est placé en première position en s'adjugeant 41,01 % des votes. Ensuite, Alain Fuchs est arrivé en deuxième position avec 35,85 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Le Borgne a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Wœrth, le vote a vu 64,72 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Wœrth
Le deuxième tour des élections municipales à Wœrth a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Philippe Le Borgne
Divers
Woerth, bâtissons un avenir commun
|
|
Alain Fuchs
Divers
WOERTH MITNANDER
|
|
Nicolas Guthmuller
Divers
WOERTH EN GRAND
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Wœrth
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas GUTHMULLER (Ballotage) WOERTH EN GRAND
|342
|41,01%
|Alain FUCHS (Ballotage) WOERTH MITNANDER
|299
|35,85%
|Philippe LE BORGNE (Ballotage) Woerth, bâtissons un avenir commun
|193
|23,14%
|Participation au scrutin
|Wœrth
|Taux de participation
|64,72%
|Taux d'abstention
|35,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,66%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Nombre de votants
|866
Source : ministère de l’Intérieur
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