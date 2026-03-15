Résultat de l'élection municipale 2026 à Woippy : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Woippy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Woippy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Woippy.
L'actu des élections municipales 2026 à Woippy
13:46 - Les premières élections à Woippy depuis la réforme fiscale
Si l'on examine la fiscalité de Woippy, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 13,71 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 137 570 €. Une somme loin des quelque 1,91534 million d'euros récoltés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Woippy est passé à 25,84 % en 2024 (contre 11,58 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Woippy a atteint 642 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 522 € relevés en 2020.
11:59 - Les résultats de la dernière élection à Woippy
Qui l'avait emporté lors du scrutin municipal il y a 6 ans à Woippy ? À l'issue du premier passage aux urnes, Cédric Gouth (Divers centre) a raflé la première place en obtenant 74,39% des soutiens. Sur la seconde marche, Laurence Burg (Extrême droite) a recueilli 364 votes (14,60%). La troisième place est revenue à Brigitte Zerres (Divers gauche), obtenant 10,99% des électeurs. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers centre a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à Woippy, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Woippy ?
Les 10 bureaux de vote de l'agglomération de Woippy fermeront à 18 heures. Les élections municipales se tiennent ce dimanche à Woippy. Ce scrutin va permettre d'élire les nouveaux maires de l'ensemble des communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise sanitaire. Ci-dessous, vous pouvez voir la liste des prétendants à Woippy. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Woippy
|Tête de listeListe
|
Laurence Burg
Liste d'extrême droite
LE CHANGEMENT POUR WOIPPY
|
|
Viktor Marchal
Liste d'union à gauche
WOIPPY NOUVELLE VAGUE
|
|
Cédric Gouth
Liste divers centre
NOTRE PARTI, C'EST WOIPPY !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric Gouth (30 élus) Les woippyciens, le talent et le coeur
|1 854
|74,39%
|
|Laurence Burg (2 élus) Au service de woippy
|364
|14,60%
|
|Brigitte Zerres (1 élu) Woippyciens, une fierté et une ambition
|274
|10,99%
|
|Participation au scrutin
|Woippy
|Taux de participation
|30,60%
|Taux d'abstention
|69,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 582
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Grosdidier (27 élus) Liste d'entente communale j'aime woippy
|2 428
|57,89%
|
|Jacques Clement (3 élus) Woippy 2014
|839
|20,00%
|
|Laurence Burg (2 élus) Woippy d'abord
|594
|14,16%
|
|Louisa Benzaid (1 élu) Un destin pour woippy
|333
|7,93%
|
|Participation au scrutin
|Woippy
|Taux de participation
|53,76%
|Taux d'abstention
|46,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,18%
|Nombre de votants
|4 377
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