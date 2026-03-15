Résultat de l'élection municipale 2026 à Woippy : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Woippy

Tête de listeListe
Laurence Burg
Laurence Burg Liste d'extrême droite
LE CHANGEMENT POUR WOIPPY
  • Laurence Burg
  • Francis Delhoustal
  • Véronique Biache
  • Didier Malvaux
  • Nadine Louis
  • Gérard Barthelemy
  • Josiane Henry
  • Jérôme Sandner
  • Anne Mervelet
  • Michel Marliot
  • Carole Di Antonio
  • Jacques Gradt
  • Sabine Bittermann
  • Annunziato Caruso
  • Marie-Cécile Dymarski
  • Michel Pierret
  • Béatrice Garbarini
  • Sylvain Barthelemy
  • Coralie Louvet
  • Romain Macquart
  • Sophie Azinheira
  • Jean-Louis Perrin
  • Ariane Debs
  • Sébastien Secco
  • Isabelle Tartaruga
  • Jean-Paul Brinette
  • Jocelyne Desveaux
  • Robert Piperaux
  • Brigitte Meirhaeghe
  • Jean-Marie Noirez
  • Christiane Ribardiere
  • Jean-Marc Rosier
  • Anna Caponigro
Viktor Marchal
Viktor Marchal Liste d'union à gauche
WOIPPY NOUVELLE VAGUE
  • Viktor Marchal
  • Claude Gervais
  • Lahouari Benhamed
  • Kram El Hadjem
  • Horace Soncy
  • Fabienne Rutili
  • Olivier Genneson
  • Laura Bertin
  • Samuel Boudaud
  • Nur Kocabey
  • Ahmed Houari
  • Martine Reithinger
  • André Delwante
  • Claire Bloch
  • Romain Berger
  • Carole Marchal
  • Eric Rougeux
  • Anissa Harrache
  • Patrick Hatstadt
  • Mélissa Fries
  • Raphael Roland Nyalendo
  • Camille Mennea
  • Mehdi Rahem
  • Noëlle Antoniazzi
  • Anthony Pierre
  • Celya Bouchi
  • Maxime François Ganaye
  • Moufida Rahal
  • Christian Emile Nyalendo
  • Sandrine Barateig
  • Abdelouahab Bougouffa
  • Miha Arnould
  • Jacques Marchal
Cédric Gouth
Cédric Gouth Liste divers centre
NOTRE PARTI, C'EST WOIPPY !
  • Cédric Gouth
  • Carole Astie
  • Mathieu Hucker
  • Christine Fittante
  • Erfane Chouikha
  • Fatiha Adda
  • Abdelmadjid Maouche
  • Aurélie Benaissa
  • Mustafa Gok
  • Kheira Nouri
  • Bastien Barucci
  • Lamia Zanoune
  • Anthony Pinato
  • Michèle Proust
  • El Haussane Labzioui
  • Régine Meyer
  • Antony Spormeyeur
  • Dounia Belkahla
  • Alain Pierret
  • Souhila Degy-El Mokretar
  • Fabrice Lheureux
  • Fadoua El Idrissi
  • Morane Dehar
  • Emeline Jacques
  • Didier Selighini
  • Chantal Schuster
  • Régis Marchal
  • Nassira Zeroc
  • Antoine Graff
  • Soukayna Nezri
  • Enzo Musumeci
  • Saida Siadi
  • Roger Polini
  • Myriam Mouty
  • Memet Yolci

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric Gouth
Cédric Gouth (30 élus) Les woippyciens, le talent et le coeur 		1 854 74,39%
  • Cédric Gouth
  • Carole Astie
  • Alain Mertz
  • Yamouna Belkahla
  • Erfane Chouikha
  • Isabella De Simone
  • Mathieu Hucker
  • Fatiha Adda
  • Alain Pierret
  • Christine Fittante-Deramaix
  • Abdelmadjid Maouche
  • Marie-Bernadette Charbonnier
  • Mustafa Gok
  • Régine Rodriguez
  • Patrick Pierret
  • Michèle Becker-Proust
  • Enzo Musumeci
  • Régine Meyer
  • Fabrice Lheureux
  • Joséphine Baroni
  • François Moreau
  • Fadoua Lamor - El Idrissi
  • Bastien Barucci
  • Sanaa Guair
  • Francis Delhoustal
  • Lamia Zanoune
  • Régis Marchal
  • Aurélie Benaissa
  • Antoine Graff
  • Chantal Schuster
Laurence Burg
Laurence Burg (2 élus) Au service de woippy 		364 14,60%
  • Laurence Burg
  • Michel Marliot
Brigitte Zerres
Brigitte Zerres (1 élu) Woippyciens, une fierté et une ambition 		274 10,99%
  • Brigitte Zerres
Participation au scrutin Woippy
Taux de participation 30,60%
Taux d'abstention 69,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 582

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Grosdidier
François Grosdidier (27 élus) Liste d'entente communale j'aime woippy 		2 428 57,89%
  • François Grosdidier
  • Carole Astie-Guertin
  • Albert Koeppel
  • Marie-Bernadette Charbonnier
  • Erfane Chouikha
  • Isabella De Simone
  • Jean-Marc Rosier
  • Hatice Kaya-Karagoz
  • Alain Mertz
  • Fatiha Adda
  • Alain Pierret
  • Nathalie Jacob
  • Abdelmadjid Maouche
  • Clarisse Meyer
  • Patrick Pierret
  • Christine Fittante-Deramaix
  • Adil Tyane
  • Chantal Schuster-Morhain
  • Ferit Burhan
  • Aurélie Zech
  • Cédric Gouth
  • Michèle Becker-Proust
  • Jean-Louis Perrin
  • Amanda Adam
  • Gérard Baldissera
  • Chloé Martinez
  • Patrick Moussler
Jacques Clement
Jacques Clement (3 élus) Woippy 2014 		839 20,00%
  • Jacques Clement
  • Khadija Noura
  • René Leucart
Laurence Burg
Laurence Burg (2 élus) Woippy d'abord 		594 14,16%
  • Laurence Burg
  • Michel Marliot
Louisa Benzaid
Louisa Benzaid (1 élu) Un destin pour woippy 		333 7,93%
  • Louisa Benzaid
Participation au scrutin Woippy
Taux de participation 53,76%
Taux d'abstention 46,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,18%
Nombre de votants 4 377

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