Résultat municipale 2026 à Woippy (57140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Woippy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Woippy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Woippy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric GOUTH
Cédric GOUTH (28 élus) NOTRE PARTI, C'EST WOIPPY ! 		2 432 63,17%
  • Cédric GOUTH
  • Carole ASTIE
  • Mathieu HUCKER
  • Christine FITTANTE
  • Erfane CHOUIKHA
  • Fatiha ADDA
  • Abdelmadjid MAOUCHE
  • Aurélie BENAISSA
  • Mustafa GOK
  • Kheira NOURI
  • Bastien BARUCCI
  • Lamia ZANOUNE
  • Anthony PINATO
  • Michèle PROUST
  • El Haussane LABZIOUI
  • Régine MEYER
  • Antony SPORMEYEUR
  • Dounia BELKAHLA
  • Alain PIERRET
  • Souhila DEGY-EL MOKRETAR
  • Fabrice LHEUREUX
  • Fadoua EL IDRISSI
  • Morane DEHAR
  • Emeline JACQUES
  • Didier SELIGHINI
  • Chantal SCHUSTER
  • Régis MARCHAL
  • Nassira ZEROC
Laurence BURG
Laurence BURG (3 élus) LE CHANGEMENT POUR WOIPPY 		780 20,26%
  • Laurence BURG
  • Francis DELHOUSTAL
  • Véronique BIACHE
Viktor MARCHAL
Viktor MARCHAL (2 élus) WOIPPY NOUVELLE VAGUE 		638 16,57%
  • Viktor MARCHAL
  • Claude GERVAIS
Participation au scrutin Woippy
Taux de participation 41,74%
Taux d'abstention 58,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 3 924

Source : ministère de l’Intérieur

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