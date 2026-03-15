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19:21 - Les données démographiques de Woippy révèlent les tendances électorales Dans la commune de Woippy, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections municipales. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans l'agglomération, 39% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 5,78% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (29,83%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 5201 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 19,48% et d'une population étrangère de 15,07% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Woippy mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,51% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - À Woippy, le Rassemblement national se positionne en force aux municipales Le parti à la flamme était resté en retrait lors du scrutin municipal à Woippy en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 25,91% des voix lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 43,76% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 26,03% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le parti à la flamme arrachait 47,68% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 35,67% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier round, un résultat de 35,87% pour le parti à la flamme. Il terminera avec 39,20% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Woippy peu mobilisés lors des scrutins En ce jour d'élection municipale à Woippy, la mobilisation sera regardée de près. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 30,60 % lors des municipales de 2020, un score en demi-teinte, le coronavirus ayant pesé sur l'événement. Lorsqu'il s'agit de désigner leur maire, les élections locales restent pourtant traditionnellement, avec l'élection présidentielle, des scrutins où les Français se mobilisent en masse. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 66,41 %. En 2022, les législatives livraient quant à elles une participation de 34,05 % (47,51 % au national), avant de bondir à 57,14 % lors de la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient concentré 42,22 % des électeurs. Regarder à la loupe ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de ranger Woippy comme une localité moins participative que la moyenne.

15:59 - Quel bilan pour l'année de la dissolution à Woippy ? Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Woippy avaient poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 35,67% des inscrits. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Woippy avaient ensuite placé en tête Vincent Felix (Union de la gauche) avec 36,38% au premier tour, devant Grégoire Laloux (Rassemblement National) avec 35,87%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Belkhir Belhaddad (Ensemble !) jusqu'à la première place avec 60,80%. Le paysage politique de Woippy a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Woippy s'était fortement ancrée à la gauche La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un bastion historique de la gauche radicale. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Woippy était en effet marquée par l'avance de Jean-Luc Mélenchon avec 34,86% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 25,91%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,24% pour Emmanuel Macron, contre 43,76% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Woippy accordaient leurs suffrages à Esther Leick (Nupes) avec 26,77% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Belkhir Belhaddad (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,32% des voix.

12:58 - Les premières élections à Woippy depuis la réforme fiscale Si l'on examine la fiscalité de Woippy, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 13,71 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 137 570 €. Une somme loin des quelque 1,91534 million d'euros récoltés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Woippy est passé à 25,84 % en 2024 (contre 11,58 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Woippy a atteint 642 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 522 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Woippy Qui l'avait emporté lors du scrutin municipal il y a 6 ans à Woippy ? À l'issue du premier passage aux urnes, Cédric Gouth (Divers centre) a raflé la première place en obtenant 74,39% des soutiens. Sur la seconde marche, Laurence Burg (Extrême droite) a recueilli 364 votes (14,60%). La troisième place est revenue à Brigitte Zerres (Divers gauche), obtenant 10,99% des électeurs. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers centre a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à Woippy, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.