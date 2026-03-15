Résultat municipale 2026 à Yenne (73170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Yenne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Yenne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Yenne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François MOIROUD
François MOIROUD (18 élus) YENNE À VENIR 		819 55,68%
  • François MOIROUD
  • Laurianne COUTURIER SAINT-MAURICE
  • Jean-Jacques MASSON
  • Sandrine GANDY
  • Jean-Marc ETAIX
  • Alison VIAL BRUN-CAYTAN
  • Yann RAPHOZ
  • Fabienne BELMONTE
  • Sébastien EJARQUE
  • Anaïs GIBELLO
  • Rémy TURI
  • Laurine BOLLON
  • Florian GAUVIN
  • Séraphine FOURNIER
  • David CLOET
  • Magalie BERBEL
  • Denis MARTIN
  • Kelly OLIVENCIA
Pierre-Anthony COUTURIER
Pierre-Anthony COUTURIER (5 élus) VIVONS YENNE 		652 44,32%
  • Pierre-Anthony COUTURIER
  • Maryline ROUX BOLLENGIER
  • Jérôme PUTHON
  • Anne BERGER
  • Jean-Marc BELLY
Participation au scrutin Yenne
Taux de participation 63,23%
Taux d'abstention 36,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 1 508

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Savoie ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Savoie. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Yenne