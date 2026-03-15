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19:20 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Yenne Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Yenne, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 3 045 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 317 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (75,04%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,25% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 925 euros par an, la ville défend une stabilité économique malgré les obstacles. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Yenne écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Yenne Le RN n'était pas représenté pour la dernière campagne municipale à Yenne en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 28,60% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron sur le plan local avec 50,23% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 25,41% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Yenne comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,84% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 42,95% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il terminera avec 49,93% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Yenne au crible Six ans avant l'élection de ce dimanche à Yenne, le premier round du scrutin municipal avait vu 53,99 % des électeurs aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale. C'étaient 1 117 votants qui s'étaient mobilisés alors que la pandémie du Covid-19 planait sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 1 746 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 79,00 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 56,31 % des électeurs (soit environ 1 270 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 70,33 %, bien au-delà des 50,95 % enregistrés en 2022. Regarder ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Yenne comme une ville relativement attachée au vote par rapport au reste de la France. À l'occasion de cette élection municipale, le niveau de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats d'Yenne.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Yenne La physionomie politique d'Yenne a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Les Européennes de juin 2024 à Yenne avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,84%), devant Valérie Hayer qui s'était arrogée 12,48% des voix. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) aux avants-postes avec 42,95% au premier tour, devant Marina Ferrari (Majorité présidentielle) avec 28,98%. Au second tour, c'est en revanche Marina Ferrari (Ensemble !) qui a raflé la mise avec 50,07% des suffrages exprimés.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité d'Yenne était difficile à étiqueter sur l'échiquier politique La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune politiquement très disputée. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Yenne tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,60% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 26,25%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,23% pour Marine Le Pen, contre 49,77% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Yenne portaient leur choix sur Marina Ferrari (Ensemble !) avec 26,04% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marina Ferrari virant de nouveau en tête avec 54,39% des voix.

12:58 - Constat clé en amont des municipales 2026 : des impôts stables à Yenne À Yenne, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 612 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 561 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 24,95 % en 2024 (contre environ 12,73 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 56 600 euros en 2024. Un total bien loin des 498 500 euros perçus en 2020 pour un taux stable d'environ 11,89 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Yenne La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Yenne est très instructive. Au soir du premier tour à l'époque, François Moiroud a viré en tête en obtenant 642 bulletins (59,77%). Deuxième, René Padernoz a recueilli 432 votes (40,22%). Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Yenne, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Pour les opposants, faire basculer une majorité si large représentera ce dimanche un challenge titanesque, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.