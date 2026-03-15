Résultat de l'élection municipale 2026 à Yerres : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Yerres

Tête de listeListe
Nicolas Dupont-Aignan
Nicolas Dupont-Aignan Liste de droite souverainiste
YERRES COMME NOUS L'AIMONS
  • Nicolas Dupont-Aignan
  • Gaëlle Bougerol
  • Olivier Clodong
  • Jocelyne Falconnier
  • Didier Le Coz
  • Carole Pellisson
  • Denis Adam
  • Vannina Ettori
  • Jean Paul Regeasse
  • Anne-Sophie Rossignol
  • Maxence Mahen
  • Nicole Lamoth
  • Jean-Claude Le Roux
  • Laëtitia Dorot
  • Rémy Petit
  • Michèle Guttin
  • Christian Solle
  • Corinne Le Gloux
  • Charly Mariauzouls
  • Huijuan Li
  • Romain Tricot
  • Diane Orliac
  • Serge Luguet
  • Viviane Hennequin
  • Henri Borie
  • Émilie Sponville
  • Christophe Gay
  • Marie-Pierre Despres
  • Jean Tupkovic
  • Camille Bonadona
  • Jérémie Letort
  • Myriam Casanova
  • Christophe Husson
  • Laëtitia Michel
  • Esaü Exius
  • Danielle Nusbaum
  • Jean-Moïse Venerosy
Claudia de Campos
Claudia de Campos Liste de La France insoumise
Yerres 2026, la gauche rassemblée
  • Claudia de Campos
  • Bérenger Cernon
  • Gwendoline Le Bouil
  • Medhy Danet
  • Christine Desplanques
  • Médéric Mangatal
  • Éliane Calvin
  • Gilbert Bouscarat
  • Ghislaine N'Guessan
  • Michel Perrouas
  • Annie Fouksmann
  • Pierre-Alexis Lecamus
  • Virginie Dubeau
  • Marc Ozanne
  • Jocelyne Dhont
  • Martin Reiser
  • Rachida Alla
  • Gontran Tran
  • Ingrid Vandamme
  • Yves Vincent
  • Nathalie Brulé
  • Stéphane Quainquard
  • Émilie Godart
  • Baptiste Kilani-Ozanne
  • Régine Koutchinski
  • David Bulcke
  • Julie de Celis
  • Bachir Souici
  • Martine Henry
  • Sébastien Toton
  • Catherine Gestin
  • Franck Weil
  • Annick Moustard
  • Jean-Claude Cazeneuve
  • Marie-Christine Chambon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Clodong
Olivier Clodong (31 élus) Yerres comme nous l'aimons 		5 345 72,76%
  • Olivier Clodong
  • Nicole Lamoth
  • Nicolas Dupont-Aignan
  • Gaëlle Bougerol
  • Fabrice Gauduffe
  • Jocelyne Falconnier
  • Gilles Carbonnet
  • Laëtitia Dorot
  • Didier Le Coz
  • Adeline Seveau
  • Jean-Claude Le Roux
  • Danielle Rousseau-Nusbaum
  • Alexandre Dumont
  • Vannina Ettori
  • Jean-Moïse Venerosy
  • Dominique Renonciat
  • Jean-Paul Regeasse
  • Carole Pellisson
  • Jean-François Caro
  • Anne-Laure Guibert
  • Gérard Bouthier
  • Audrey Wacquiez-Cormont
  • Bernard Nusbaum
  • Emilie Sponville
  • Guy Cluzel
  • Victoire Refalo
  • Denis Adam
  • Vanessa Mazeau
  • Cyril Mertens
  • Marie-Christine Robillard
  • Rémy Petit
Fabienne Gabbanelli
Fabienne Gabbanelli (3 élus) Yerres autrement 		1 284 17,47%
  • Fabienne Gabbanelli
  • Jérôme Rittling
  • Fadila Ouadah
Claire Charansonnet
Claire Charansonnet (1 élu) Yerres en commun 		717 9,76%
  • Claire Charansonnet
Participation au scrutin Yerres
Taux de participation 36,53%
Taux d'abstention 63,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 559

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Dupont-Aignan
Nicolas Dupont-Aignan (32 élus) Yerres, comme nous l'aimons 		9 724 77,15%
  • Nicolas Dupont-Aignan
  • Gaëlle Bougerol
  • Olivier Clodong
  • Nicole Lamoth
  • Fabrice Gauduffe
  • Marianne Srhir
  • Gilles Carbonnet
  • Marie-Françoise Artiaga
  • Gérard Bouthier
  • Catherine Degrave
  • Marc-Antoine Evin
  • Danielle Rousseau Nusbaum
  • Jean-Claude Le Roux
  • Dominique Renonciat
  • Stéphane Lemée
  • Paule Fontanieu
  • Michel Rousseau
  • Fanny Melili
  • Bernard Nusbaum
  • Yolande Bufquin
  • Jean-Paul Regeasse
  • Sophie Aïta
  • Jean-Moïse Venerosy
  • Adeline Seveau
  • Didier Le Coz
  • Laetitia Dorot
  • Jean-François Caro
  • Carole Pellisson
  • Lionel Truc
  • Jocelyne Falconnier
  • Guillaume Despres
  • Vannina Ettori
Alain Betant
Alain Betant (2 élus) Yerres avant tout 		1 425 11,30%
  • Alain Betant
  • Elodie Jauneau
Daphné Ract-Madoux
Daphné Ract-Madoux (1 élu) Ensemble pour yerres 		922 7,31%
  • Daphné Ract-Madoux
Daniel Guernalec
Daniel Guernalec Yerres citoyenne et solidaire 		532 4,22%
Participation au scrutin Yerres
Taux de participation 61,48%
Taux d'abstention 38,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Nombre de votants 12 874

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