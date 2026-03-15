Résultat de l'élection municipale 2026 à Yerres : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Yerres [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Yerres sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Yerres.
L'actu des élections municipales 2026 à Yerres
13:46 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité à Yerres
Reflet d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à Yerres, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 21,31 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de près de 411 000 euros la même année, loin des quelque 13,90586 millions d'euros récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Yerres s'est établi à un peu moins de 43,16 % en 2024 (contre 26,79 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Yerres a atteint 1 358 euros en 2024 (contre 1 586 € en 2020).
11:59 - Le match de l'élection à Yerres n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020
Quels enseignements faut-il tirer de l'issue des municipales précédentes à Yerres ? Au soir du premier scrutin à l'époque, Olivier Clodong (Divers) a pris les commandes en recueillant 72,76% des bulletins. À sa poursuite, Fabienne Gabbanelli (Divers gauche) a obtenu 1 284 voix (17,47%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Olivier Clodong a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Yerres, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Yerres
Les municipales 2026 sont organisées ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but d'élire les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. À titre de rappel, le 1er tour des précédentes municipales s’est déroulé le 15 mars 2020, en pleine crise du coronavirus, suscitant de nombreuses controverses. Ci-dessous, vous pouvez voir la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil à Yerres. Les 22 bureaux de vote de la ville d'Yerres sont accessibles jusqu'à 20 h pour permettre aux électeurs de faire leur choix. Pour une notification gratuite des résultats des élections à Yerres dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Yerres
|Tête de listeListe
|
Nicolas Dupont-Aignan
Liste de droite souverainiste
YERRES COMME NOUS L'AIMONS
|
|
Claudia de Campos
Liste de La France insoumise
Yerres 2026, la gauche rassemblée
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Clodong (31 élus) Yerres comme nous l'aimons
|5 345
|72,76%
|
|Fabienne Gabbanelli (3 élus) Yerres autrement
|1 284
|17,47%
|
|Claire Charansonnet (1 élu) Yerres en commun
|717
|9,76%
|
|Participation au scrutin
|Yerres
|Taux de participation
|36,53%
|Taux d'abstention
|63,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 559
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Dupont-Aignan (32 élus) Yerres, comme nous l'aimons
|9 724
|77,15%
|
|Alain Betant (2 élus) Yerres avant tout
|1 425
|11,30%
|
|Daphné Ract-Madoux (1 élu) Ensemble pour yerres
|922
|7,31%
|
|Daniel Guernalec Yerres citoyenne et solidaire
|532
|4,22%
|Participation au scrutin
|Yerres
|Taux de participation
|61,48%
|Taux d'abstention
|38,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,11%
|Nombre de votants
|12 874
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