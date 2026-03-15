Résultat municipale 2026 à Yerres (91330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Yerres a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Yerres, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Yerres [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas DUPONT-AIGNAN
Nicolas DUPONT-AIGNAN (32 élus) YERRES COMME NOUS L'AIMONS 		8 912 79,95%
  • Nicolas DUPONT-AIGNAN
  • Gaëlle BOUGEROL
  • Olivier CLODONG
  • Jocelyne FALCONNIER
  • Didier LE COZ
  • Carole PELLISSON
  • Denis ADAM
  • Vannina ETTORI
  • Jean Paul REGEASSE
  • Anne-Sophie ROSSIGNOL
  • Maxence MAHEN
  • Nicole LAMOTH
  • Jean-Claude LE ROUX
  • Laëtitia DOROT
  • Rémy PETIT
  • Michèle GUTTIN
  • Christian SOLLE
  • Corinne LE GLOUX
  • Charly MARIAUZOULS
  • Huijuan LI
  • Romain TRICOT
  • Diane ORLIAC
  • Serge LUGUET
  • Viviane HENNEQUIN
  • Henri BORIE
  • Émilie SPONVILLE
  • Christophe GAY
  • Marie-Pierre DESPRES
  • Jean TUPKOVIC
  • Camille BONADONA
  • Jérémie LETORT
  • Myriam CASANOVA
Claudia DE CAMPOS
Claudia DE CAMPOS (3 élus) Yerres 2026, la gauche rassemblée 		2 235 20,05%
  • Claudia DE CAMPOS
  • Bérenger CERNON
  • Gwendoline LE BOUIL
Participation au scrutin Yerres
Taux de participation 57,70%
Taux d'abstention 42,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 11 757

Source : ministère de l’Intérieur

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