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19:21 - Analyse démographique des municipales à Yerres Comment les habitants d'Yerres peuvent-ils peser sur le résultat des municipales ? Avec 36% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,31%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (71,96%) souligne l'importance des thématiques de logement et d'urbanisation. Le taux élevé de cadres, représentant 31,24%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,34% et d'une population étrangère de 8,90% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (45,97%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Yerres, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Quel est le poids du RN à Yerres ? Le parti d'extrême droite récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Yerres en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 15,66% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 35,72% lors du tour final. Le parti lepéniste n'avait pas percé dans la circonscription de la localité lors des législatives dans la foulée. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 26,02% pour les européennes. Le parti d'extrême droite passait inaperçu à ce stade.

16:58 - À Yerres, l'abstention s'annonce forte aux municipales La fuite des électeurs atteignait 63,47 % à Yerres pour le premier tour des municipales il y a six ans, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale alors que le scrutin se tenait en pleine épidémie de Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'établir à 23,84 % au premier tour (contre 26,31 % en France). L'abstention aux législatives, mesurée à 48,96 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 32,03 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 47,05 %. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent à l'arrivée le profil d'une contrée distancée du processus électoral par rapport aux tendances françaises. Ce facteur à Yerres sera en tout cas un véritable pivot de ces élections municipales.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Yerres Le contexte politique d'Yerres a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine. À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens d'Yerres avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 26,02% des votes. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Yerres soutenaient en priorité Nicolas Dupont-Aignan (Droite souverainiste) avec 44,83% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Nicolas Dupont-Aignan culminant à 49,73% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Yerres : des résultats très significatifs dans les urnes en 2022 En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Yerres tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 27,57% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 21,60%. Le duel final se soldait finalement par un score de 64,28% pour Emmanuel Macron, contre 35,72% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Yerres portaient leur choix sur Nicolas Dupont-Aignan (Droite souverainiste) avec 46,09% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicolas Dupont-Aignan virant de nouveau en tête avec 67,51% des voix. Cette physionomie politique de Yerres dessine une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité à Yerres Reflet d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à Yerres, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 21,31 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de près de 411 000 euros la même année, loin des quelque 13,90586 millions d'euros récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Yerres s'est établi à un peu moins de 43,16 % en 2024 (contre 26,79 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Yerres a atteint 1 358 euros en 2024 (contre 1 586 € en 2020).

11:59 - Le match de l'élection à Yerres n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Quels enseignements faut-il tirer de l'issue des municipales précédentes à Yerres ? Au soir du premier scrutin à l'époque, Olivier Clodong (Divers) a pris les commandes en recueillant 72,76% des bulletins. À sa poursuite, Fabienne Gabbanelli (Divers gauche) a obtenu 1 284 voix (17,47%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Olivier Clodong a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Yerres, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.