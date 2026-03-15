Résultat municipale 2026 à Yerville (76760) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Yerville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Yerville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Yerville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno MATTON
Bruno MATTON (19 élus) UN NOUVEAU YERVILLE 		883 65,60%
  • Bruno MATTON
  • Caroline LEFEBVRE
  • Jérôme DELAPLACE
  • Gervaise RACINE
  • Bertrand CALTOT
  • Sophie DALLE
  • Stéphane MENARD
  • Karine COLAS
  • Frédéric AUBERT
  • Bernadette JOUR
  • Nicolas MOITRISSIER
  • Isabelle BLONDEL
  • Pascal GUILBERT
  • Angelique CHEVALIER
  • Robin GILLÉ ÉMO
  • Nathalie BEY
  • Bruno COLLÉ
  • Fabienne HAVARD
  • Gwenaël AUDRAN
Jean-Pierre CHAUVET
Jean-Pierre CHAUVET (4 élus) Agir pour Yerville 		463 34,40%
  • Jean-Pierre CHAUVET
  • Chantal ETANCELIN
  • Philippe FERCOQ
  • Aurélia SAUNIER
Participation au scrutin Yerville
Taux de participation 65,94%
Taux d'abstention 34,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37%
Nombre de votants 1 361

Source : ministère de l’Intérieur

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