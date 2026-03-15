En direct

19:20 - Comprendre l'électorat d'Yerville : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire d'Yerville, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 2 658 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 176 entreprises, Yerville se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (19,84%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 34,38% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 256 euros/mois, la ville désire plus de prospérité. En résumé, Yerville incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Vote RN à Yerville : les derniers résultats Le parti d'extrême droite n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Yerville en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 39,63% des voix lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 57,07% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 35,07% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme sécurisait 58,08% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 52,11% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 52,51% pour le parti à la flamme. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 60,03% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Robert Le Bourgeois.

16:58 - Rétrospective : la participation à Yerville avant 2026 Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Yerville, l'abstention touchait 49,25 % des inscrits, une abstention modeste alors qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, de nombreux électeurs avaient renoncé à se déplacer. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 20,73 % dans la ville (la participation grimpant à 79,27 %). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 49,56 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 33,04 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 45,50 %. En prenant du recul, les données établissent le profil d'une ville moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de ces élections municipales à Yerville, cette variable jouera en tout cas un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Yerville ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Yerville. Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens d'Yerville avaient en effet poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 52,11% des bulletins. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Robert Le Bourgeois (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 52,51% au premier tour, devant Xavier Batut (Horizons) avec 21,77%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Robert Le Bourgeois culminant à 60,03% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Dernière présidentielle à Yerville : les points à comprendre Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Yerville portaient leur choix sur Anaïs Thomas (RN) avec 35,07% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Anaïs Thomas virant de nouveau en tête avec 58,08% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Yerville choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 39,63% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 24,93%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en offrant 57,07% pour Marine Le Pen, contre 42,93% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité à Yerville pour les municipales ? À Yerville, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 860 € en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 692 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 53,29 % en 2024 (contre près de 27,93 % en 2020). Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 17 600 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 434 600 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 19,97 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Yerville ? Les résultats des dernières municipales à Yerville ont offert un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Thierry Louvel a imposé son rythme en obtenant 660 suffrages (67,34%). Derrière, Bruno Matton a capté 320 bulletins valides (32,65%). Cette victoire au premier tour de Thierry Louvel a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette municipale 2026 à Yerville, cet équilibre pose les bases. La minorité devra décupler le nombre de voix favorables ce dimanche afin de renverser cette mainmise, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.