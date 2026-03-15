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19:18 - Analyse socio-économique d'Ygos-Saint-Saturnin : perspectives électorales Quel portrait faire d'Ygos-Saint-Saturnin, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 1 344 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 82 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (78,72%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 51,37% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 30,72% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 569,39 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Ygos-Saint-Saturnin manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en mouvement.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs d'Ygos-Saint-Saturnin ? Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Ygos-Saint-Saturnin il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 26,98% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 48,83% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 22,04% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Ygos-Saint-Saturnin comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 35,40% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 41,01% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 47,25% lors du vote définitif.

16:58 - À Ygos-Saint-Saturnin, la participation s'annonce forte aux municipales Dans le cadre de la municipale 2026 à Ygos-Saint-Saturnin, la désertion des urnes jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 43,43 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un niveau inférieur aux 55,3 % du pays) alors que la pandémie du Covid se propageait dans le pays. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 20,62 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 46,01 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 33,91 %, loin des 46,37 % affichés aux législatives de 2022. Si on suit la trajectoire globale, la commune apparaît visiblement comme une contrée où l'abstention est contenue.

15:59 - Comment Ygos-Saint-Saturnin a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors des européennes, le résultat à Ygos-Saint-Saturnin s'était figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (35,40%), devançant Raphaël Glucksmann (14,69%) et Valérie Hayer (12,81%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Ygos-Saint-Saturnin avaient ensuite placé en tête Sylvie Franceschini (Rassemblement National) avec 41,01% au premier tour, devant Boris Vallaud (Union de la gauche) avec 33,99%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Boris Vallaud (Union de la gauche), avec 52,75%. La préférence des électeurs d'Ygos-Saint-Saturnin a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Ygos-Saint-Saturnin affichait un profil politique atypique il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville politiquement partagée. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Ygos-Saint-Saturnin privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (26,98%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 21,96%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,17% pour Emmanuel Macron, contre 48,83% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Ygos-Saint-Saturnin accordaient leurs suffrages à Boris Vallaud (Nupes) avec 35,74% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,88%.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Ygos-Saint-Saturnin S'agissant des contributions locales à Ygos-Saint-Saturnin, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 482 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 494 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à un peu plus de 35,35 % en 2024 (contre environ 17,69 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 10 270 € en 2024, loin des quelque 214 700 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 20,83 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Municipales 2020 : la liste "Pour Un Nouveau Souffle A Ygos" majoritaire à Ygos-Saint-Saturnin Les équilibres politiques locaux actuels restent, à ce jour encore, influencés par le verdict des dernières municipales à Ygos-Saint-Saturnin. Au soir du premier passage aux urnes, Jean-Pierre Albert Jules Remy a creusé l'écart en rassemblant 57,16% des suffrages. Sur la seconde marche, Janine Ervine a obtenu 42,83% des voix. Cette victoire au premier tour de Jean-Pierre Albert Jules Remy a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Ygos-Saint-Saturnin, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour remettre en cause cette domination ce dimanche, les opposants devront redoubler d'efforts, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.