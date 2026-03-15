Résultat municipale 2026 à Ygos-Saint-Saturnin (40110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ygos-Saint-Saturnin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ygos-Saint-Saturnin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ygos-Saint-Saturnin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie DARENGOSSE
Valérie DARENGOSSE (12 élus) Entre racines et avenir 		365 52,29%
  • Valérie DARENGOSSE
  • Henri FOURNET
  • Monique DUVIGNAU
  • Philippe DUBOURG
  • Catherine DUCASSOU
  • Guillaume BRAZEILLES
  • Marie LABEYRIE
  • Stéphane HURTEL
  • Lily-Marie TARTAS
  • Stéphane LABARTHE
  • Nathalie SAMSON
  • Richard HOMBROUCKX
Muriel VILLENEUVE-LABOULAIS
Muriel VILLENEUVE-LABOULAIS (2 élus) AGIR ENSEMBLE 		218 31,23%
  • Muriel VILLENEUVE-LABOULAIS
  • Luc BESSE
Véronique FROSSINI
Véronique FROSSINI (1 élu) CONSTRUISONS ENSEMBLE L'YGOS DE DEMAIN 		115 16,48%
  • Véronique FROSSINI
Participation au scrutin Ygos-Saint-Saturnin
Taux de participation 69,34%
Taux d'abstention 30,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Nombre de votants 735

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Landes ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Landes. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Ygos-Saint-Saturnin