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19:20 - Analyse socio-économique d'Ymare : perspectives électorales Les données démographiques et socio-économiques d'Ymare mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des municipales. Avec une densité de population de 305 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 4,40%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,99%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,44%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (4,10%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (48,59%), témoignent d'une population instruite à Ymare, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Ymare Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière campagne municipale à Ymare il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 19,40% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 35,81% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 16,95% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Ymare comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 29,46% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 31,74% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 37,16% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Ymare au crible Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales à Ymare, l'abstention frappait 62,12 % du corps électoral (une abstention plutôt forte), le Covid-19 ayant fortement pesé sur la compétition. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été accompagnée d'une abstention à 16,68 % dans la ville (et donc 83,32 % de participation). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 36,05 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 20,42 % au premier tour, contre 44,87 % en 2022. Avec du recul, la commune se positionne donc résolument comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Cette donnée à Ymare constituera en conséquence une variable majeure pour ces municipales.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Ymare il y a deux ans Lors des dernières élections européennes, le podium à Ymare s'était cristallisé autour de Jordan Bardella (29,46%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,67%) et Raphaël Glucksmann (15,49%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Ymare avaient ensuite placé en tête Vanessa Lancelot (Rassemblement National) avec 31,74% au premier tour, devant Vincent Decorde (Union de la gauche) avec 29,02%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Annie Vidal (Majorité présidentielle), avec 62,84%. Le contexte politique d'Ymare a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Dans la commune, les électeurs ont rendu un verdict marquant en 2022 Lors des législatives de 2022, les votants de Ymare soutenaient en priorité Sébastien Duval (Nupes) avec 32,22% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Annie Vidal (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,83% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Ymare quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron en tête avec 32,04% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 21,53%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en livrant 64,19% pour Emmanuel Macron, contre 35,81% pour de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Ymare laisse apparaître une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Ymare Pour ce qui est de la fiscalité à Ymare, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est établi à 1 007 € en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 734 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 50,11 % en 2024 (contre près de 24,75 % en 2020). La moyenne en France, avoisinant les 40 % et en progression de 1,2 point depuis 2020, constitue un repère intéressant. Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 2 980 € de recettes en 2024, contre 105 590 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 10,45 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Ymare À Ymare, lors des élections municipales de 2020, les résultats ont livré un panorama précis des forces politiques en présence. Seule en lice, 'Ymare democratie' menée par Benoît Fillet a naturellement recueilli 314 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans concurrent n'a pas requis de second tour. Pour ces municipales 2026 à Ymare, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. Après ce scrutin sans réelle confrontation, l'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Un élément de réponse très clair a déjà été fourni avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).