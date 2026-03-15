Résultat municipale 2026 à Ymare (76520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ymare a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ymare, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ymare [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent GUILLIOT
Laurent GUILLIOT (12 élus) Ymare Ensemble 		360 51,95%
  • Laurent GUILLIOT
  • Lyda OLIVIER
  • Benoit FILLET
  • Marie-Anne BANCE
  • Sébastien QUESNEY
  • Ophélie LANUZEL-LEROUX
  • Pascal PREVOST
  • Emilie JOZIC
  • Ludovic MARREC
  • Lydie VIGNERON-DELATRE
  • Julian GUILLIOT
  • Delphine HOARAU
Ingrid BONA
Ingrid BONA (3 élus) FAISONS VIVRE YMARE 		333 48,05%
  • Ingrid BONA
  • Vincent DUVAL
  • Marianne LEROUX
Participation au scrutin Ymare
Taux de participation 73,89%
Taux d'abstention 26,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 716

Source : ministère de l’Intérieur

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