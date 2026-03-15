Résultat de l'élection municipale 2026 à Yutz : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Yutz [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Yutz sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Yutz.
L'actu des élections municipales 2026 à Yutz
13:46 - Les premières municipales à Yutz depuis la réforme fiscale
Alors que les impôts locaux ont baissé à Yutz depuis les dernières municipales, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 16,62 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 124 410 € la même année, loin des 3 807 900 € récoltés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Yutz s'est établi à un peu moins de 40,39 % en 2024 (contre 26,13 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale se situe à près de 40 %. Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Yutz s'est chiffrée à 854 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 913 € quatre ans auparavant.
11:59 - Des candidats dans un mouchoir de poche : rappel des élections à Yutz
Les résultats des municipales de 2020 à Yutz se sont avérés particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour, Clémence Pouget (Divers) a devancé tous ses rivaux en obtenant 1 561 suffrages (38,32%). À sa poursuite, Bruno Sapin (Divers centre) a rassemblé 1 527 voix (37,49%). Ce premier verdict très serré instaurait d'incontournables interrogations en vue du second tour. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Clémence Pouget l'a finalement emporté avec 2 233 bulletins (44,88%), face à Bruno Sapin avec 39,21% des votants et Pascal Landragin réunissant 791 votants (15,89%). L'incertitude est demeurée complète, les deux rivaux se départageant à une poignée de suffrages. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers a probablement bénéficié des votes des listes éliminées, récupérant 672 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Les municipales à Yutz, c'est aujourd'hui
Les élections municipales offrent la possibilité aux 11 603 votants d'Yutz de s'exprimer sur les défis qui affectent leur ville. Qui sera élu après Clémence Pouget, qui a obtenu la mairie en 2020 au deuxième tour ? Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats aux municipales à Yutz. Il est important de souligner que les 14 bureaux de vote de la commune d'Yutz ferment leurs portes à 18 h. Pour une notification gratuite des résultats du premier tour des élections à Yutz dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Yutz
|Tête de listeListe
|
Laurent Sadler
Liste du Rassemblement National
YUTZ 2026 : Le changement avec VOUS!
|
|
Clémence Pouget
Liste divers droite
Le Renouveau Yussois
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Clémence Pouget (25 élus) Renouveau yussois
|2 233
|44,88%
|
|Bruno Sapin (6 élus) Ensemble pour yutz
|1 951
|39,21%
|
|Pascal Landragin (2 élus) Vivre mieux a yutz
|791
|15,89%
|
|Participation au scrutin
|Yutz
|Taux de participation
|38,82%
|Taux d'abstention
|61,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 081
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Clémence Pouget Renouveau yussois
|1 561
|38,32%
|Bruno Sapin Ensemble pour yutz
|1 527
|37,49%
|Pascal Landragin Vivre mieux a yutz
|985
|24,18%
|Participation au scrutin
|Yutz
|Taux de participation
|32,11%
|Taux d'abstention
|67,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 204
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Slendzak (30 élus) Renouveau yussois
|4 649
|78,50%
|
|Pascal Landragin (3 élus) Vivre mieux à yutz
|1 273
|21,49%
|
|Participation au scrutin
|Yutz
|Taux de participation
|48,36%
|Taux d'abstention
|51,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,34%
|Nombre de votants
|6 256
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