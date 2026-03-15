Résultat de l'élection municipale 2026 à Yutz : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Yutz

Tête de listeListe
Laurent Sadler
Laurent Sadler Liste du Rassemblement National
YUTZ 2026 : Le changement avec VOUS!
  • Laurent Sadler
  • Stéphanie Darand
  • Pascal Grimmer
  • Tania Ferstler
  • Olivier Billard
  • Justine Vagner
  • Gilles Goess
  • Valérie Szczepaniak
  • Jonathan Wolf
  • Sonia Lefort
  • Jérôme Maisack
  • Isabelle Bartzen
  • Vito Rinaldi
  • Nathalie Berizzi
  • Thierry Francioni
  • Amandine Lojewski
  • Florian Engel
  • Andréa Liegois
  • Stéphane Mondet
  • Estelle Lutz
  • Patrick Beccegato
  • Amanda Koehler
  • Franck Claude
  • Françoise Scheid
  • Romain Cordier
  • Aline Frousart
  • Jemmy Baur
  • Caroline Detry
  • Raphaël Decker
  • Siponta Capparelli
  • Thierry Delassus
  • Muriel Rodick
  • Christian Zenner
  • Gaëlle Caron
  • Jacques Liegois
Clémence Pouget
Clémence Pouget Liste divers droite
Le Renouveau Yussois
  • Clémence Pouget
  • Laurent Schultz
  • Aurore Pexoto
  • Pierre Grunewald
  • Christelle Ferry
  • Pierre Henriot
  • Ouidade Boog Boog
  • Guy Méléo
  • Anne Meyer
  • Olivier Perrin
  • Christelle Frisch
  • Manuel Morgny
  • Isabelle Schmisser
  • Charles Meyer
  • Benedicte Guerder
  • Christian Mertz
  • Sylvie Emo
  • Francis Brach
  • Stéphanie Sepans
  • Abdelkader Mammar
  • Isabelle Hebting
  • Maxime Sansalone
  • Fabienne Farlot
  • Vincent Droineau-Eyl
  • Pauline Lambour
  • Maurice Annane
  • Marion Weber
  • Paul Frisch
  • Caroline Niedzwiedz
  • Emilien Aschbacher
  • Nadine Schmit
  • Bruno Armand
  • Olivia Verdetti
  • Lounes Chernouh
  • Marie-Paule Dumonteil

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Clémence Pouget
Clémence Pouget (25 élus) Renouveau yussois 		2 233 44,88%
  • Clémence Pouget
  • Pierre Grunewald
  • Aurore Gravier
  • Laurent Schultz
  • Christelle Frisch
  • Christian Mertz
  • Carole Priester
  • Guy Méléo
  • Lauren Poulain
  • Olivier Perrin
  • Sylvie Emo
  • Jérôme Maisack
  • Séverine Haag
  • Charles Meyer
  • Isabelle Hebting
  • Francis Brach
  • Sophie Vittozzi
  • Raphaël Kintzinger
  • Chara-Zette Boumaaza
  • Nabil Mansouri
  • Fabienne Farlot
  • Christophe Maurice
  • Kheira Matmour
  • Mattéo Pojer
  • Sabrina Emo
Bruno Sapin
Bruno Sapin (6 élus) Ensemble pour yutz 		1 951 39,21%
  • Bruno Sapin
  • Agathe Klam
  • Yves Dillier
  • Yolande Houver
  • Jean Frédéric Haury
  • Hafida Boudabya
Pascal Landragin
Pascal Landragin (2 élus) Vivre mieux a yutz 		791 15,89%
  • Pascal Landragin
  • Benedicte Guerder
Participation au scrutin Yutz
Taux de participation 38,82%
Taux d'abstention 61,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 081

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Clémence Pouget
Clémence Pouget Renouveau yussois 		1 561 38,32%
Bruno Sapin
Bruno Sapin Ensemble pour yutz 		1 527 37,49%
Pascal Landragin
Pascal Landragin Vivre mieux a yutz 		985 24,18%
Participation au scrutin Yutz
Taux de participation 32,11%
Taux d'abstention 67,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 204

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Slendzak
Philippe Slendzak (30 élus) Renouveau yussois 		4 649 78,50%
  • Philippe Slendzak
  • Marie-Paule Dumonteil
  • Patrick Weiten
  • Danielle Tosi
  • François Gonzalez
  • Marcelle Kintzinger
  • Henri Muller
  • Julia Vaudemont
  • Philippe Bieber
  • Mireille Lardé
  • Charles Meyer
  • Danielle Engelmann
  • Yves Dillier
  • Yolande Houver
  • Jean-Paul Ziegler
  • Zohra Escriba
  • Laurent Souhait
  • Sylvie Emo
  • Christian Mertz
  • Nathalie Chabot
  • Alain Marange
  • Peggy Schlehuber Picardel
  • Pierre Grunewald
  • Yamna Chebili
  • José Barbosa
  • Clémence Pouget
  • Xavier Jost
  • Sophie Vittozzi
  • Didier Dussort
  • Julie Kasinski
Pascal Landragin
Pascal Landragin (3 élus) Vivre mieux à yutz 		1 273 21,49%
  • Pascal Landragin
  • Valérie Schaaf
  • Jean Trutt
Participation au scrutin Yutz
Taux de participation 48,36%
Taux d'abstention 51,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,34%
Nombre de votants 6 256

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